RGS、日本最大級の展示会 Japan IT Week【春】に出展｜セキュリティ、モダナ、テストの各分野でカンファレンスにも登壇！

RGS株式会社

RGS株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：余澤洋平）は、2026年4月8日(水)～10日(金)に、東京ビッグサイトで開催されるIT展示会「Japan IT Week 春」内の「ソフトウェア受託開発・開発支援 展」に出展いたします。また、カンファレンスにも各領域の専門家が登壇し、セキュリティ、モダナイゼーション、自動テストについて講演します。

ご来場には来場登録（無料）が必要です。

登録：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1632331694037226-EFP

カンファレンス情報

4月8日(水) なぜ情報漏洩は減らないのか ―製品だらけの時代に、AIで“効く”セキュリティ教育を実現する―[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120135/table/50_1_d5b48ea84eefca184e2f45cb50be72ed.jpg?v=202603170451 ]4月9日(木) レガシーシステムのモダナイズにおける脱ホスト・脱Jabolの革新的モダナイゼーションソリューション[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120135/table/50_2_3a5ed689c0bd1889ad4bc41e7e017e77.jpg?v=202603170451 ]4月10日(金) テスト自動化ツールは“導入”より“活用”が9割 ～第三者検証の現場で見えた成功と失敗の分かれ道～[表3: https://prtimes.jp/data/corp/120135/table/50_3_ff23a68b87fb5fc64413d1ba3c79424e.jpg?v=202603170451 ]

主な出展製品

テスト自動化ツール「ATgo」

「ATgo（エーティーゴー）」はWebアプリケーションテスト自動化ツールです。ローコードでテスト実施・検証の自動化を実現し、システムの品質確保とコスト削減をサポートします。

モダナイゼーション自動化ソリューション「CopilotGo」

「CopilotGo」は、現行のレガシーシステムを可視化し、プログラム仕様書を自動生成、可読性の高いピュアJavaへと変換できるモダナイゼーションソリューションです。従来の機械的なJaBOL変換ではなく、オブジェクト指向のアーキテクチャに基づいたSpring Boot形式のJavaコードを自動生成し、脱COBOL・脱JaBOLを実現。

出展ブース概要

名 称：ソフトウェア受託開発・開発支援 展

日 程：2026年4月8日(水)～10日(金)

時 間：10:00～17:00

出展位置：東京ビッグサイト 西2ホール

Japan IT Week【春】について

Japan IT Week【春】2026は、日本最大*のシステム開発・運用・保守に関する総合展です。6つの展示会で構成されています。

*主催公式サイトより

主 催：RX Japan株式会社

公式HP：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

出展社数（予定）：1,100社

来場者数（予定）：60,000名

ご来場には来場登録（無料）が必要です。

登録：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1632331694037226-EFP

RGS株式会社について

会社名：RGS株式会社（英字表記：RGS, Inc.）

所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER 12階

設立：2012年9月20日

資本金：5,000 万円

代表者：代表取締役社長 余澤 洋平

事業内容：

システム設計・開発・コンサルティング

テスト自動化ソリューション「ATgo」の開発・販売（https://atgo.rgsis.com/）

個別指導の質問アプリ「Rakumon」の開発（https://rakumon.com/）

コーポレートサイト：https://www.rgsis.com/

採用情報：https://www.rgsis.com/recruit