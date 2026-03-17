【性差・年齢に配慮した職場づくり】高年齢従業員の体力・健康状況に応じた就業支援の提供開始（体力評価と業務設計の両面から改善）

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、高年齢従業員の体力・健康状況に応じた就業支援として、体力評価（転倒リスク等）と業務設計（配置・作業の見直し）を両面で改善し、運動・セルフケアまで実装するプログラムの提供を開始しました。

高齢就業と安全配慮は、労災・休業・生産性に直結し得るテーマである一方、現場では「勘と経験」で対応が属人化しやすく、配置や作業設計の最適化が後手になりがちです。

本支援は、個人を評価して終わらせず、職場の設計と運用改善に落とし込み、安全稼働を継続できる状態を作ります。

※重要事項

本支援は医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。個人を不利益に扱うための評価ではなく、本人の同意とプライバシー配慮を前提に、就業上の安全配慮と職場改善に資する運用を支援します。

提供開始の背景

高年齢従業員の就業は、経験や技能の活用という価値がある一方で、体力・身体機能の個人差が大きく、転倒・腰痛などのリスクが顕在化しやすい領域です。

安全配慮が不十分な場合、労災や休業が発生し、現場の稼働停止、要員配置の組み替え、教育コスト増などの経営インパクトにつながります。

本プログラムは、体力・転倒リスク等を「見える化」し、配置・作業設計に反映し、運動・セルフケアで改善を支えることで、属人的な注意喚起に頼らない再現性のある就業支援を実装します。

支援概要（症状理解研修＋受診/相談導線＋就業配慮設計）

本支援は、体力・身体機能の評価と職場側の設計改善をセットで行い、現場で回る形に落とし込みます。

提供内容

A. 体力/転倒リスク等の評価（何を評価するか）

・転倒リスクに関わる要素（バランス、下肢機能、姿勢、可動域等）を中心に、就業安全に関係する観点で評価

・職種・作業内容に合わせ、評価観点とフィードバック粒度を調整

・結果は個人を断定評価するのではなく、職場改善に使う情報として整理

B. 配置/作業設計への反映（業務側の改善）

・作業の負荷要因（反復動作、重量物、長時間同一姿勢、段差・動線等）を整理

・配置、作業手順、休憩設計、補助具、動線など、現場で実行できる改善案に落とし込み

・管理職・安全衛生担当が判断しやすい運用テンプレを整備

C. 運動/セルフケアの実装（再発防止と安全稼働）

・評価結果に応じた運動・セルフケアを提供し、弱点を補強

・短時間で継続できるメニューと安全配慮で、現場運用に組み込み

・定点で再評価し、改善度合いを確認しながら更新

一次情報として提示する運用指標（例）

・転倒関連指標（組織集計・時系列）

・休業日数（集計単位は顧客運用に合わせて設計）

※数値は導入企業ごとに、個人が特定されない形で集計・提示します。

期待できる経営インパクト

労災・休業リスクの抑制

転倒等のリスク要因を可視化し、業務設計と運動介入で予防的に対策できます。

安全稼働の安定化と現場の生産性維持

配置・作業設計を見直すことで、業務停滞や手戻りを減らし、稼働を安定化します。

属人対応の停止（標準化）

評価→改善→再評価のサイクルを運用として整備し、勘と経験に依存しない判断を可能にします。

説明可能性の向上

転倒関連指標や休業日数などの指標で、取り組みの進捗を説明できます。

導入の流れ

サービスについて

- 現状整理（職種、作業特性、安全衛生課題の確認）- 評価設計（評価観点、実施方法、フィードバック設計）- 体力/転倒リスク等の評価実施- 配置・作業設計の改善案作成と現場実装- 運動/セルフケアの導入（短時間・継続設計）- 定点で再評価し、転倒関連指標・休業日数等で効果を確認- 当たり施策に集中し、運用を更新サービスについて

本支援は、高年齢従業員の体力・健康状況に応じて、体力/転倒リスク等の評価と配置・作業設計の改善を両面で行い、運動・セルフケアまで実装する就業支援プログラムです。

医療/診断/治療ではなく、本人同意とプライバシー配慮を前提に、就業上の安全配慮と職場改善を運用として定着させます。

高齢就業と安全稼働を両立したい企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/