東京スカイツリー(R)の営業時間拡大のお知らせ

東京スカイツリータウン

東武タワースカイツリーが運営している東京スカイツリーは、2026年3月20日(金・祝）～3月31日(火)の期間、展望台の営業時間を拡大します。

3月20日(金・祝)～3月22日(日)は通常22：00までの営業を23：00までとし、東京の美しい夜景を体感できる時間を1時間拡大します。また、3月23日(月)～3月31日(火)の 平日に関しましては通常10:00からの営業を9:00からとして、朝の空気が澄みやすく、関東一円の絶景をより楽しんでいただける時間を1時間拡大します。

春の光が輝きを増すこの期間、ぜひ東京スカイツリーからの特別な眺望をお楽しみください。

【2026年3月20日(金・祝)～3月22日(日)の展望台営業時間】

9:00～23:00 (最終入場22:00) ※1時間レイトクローズ

(C)TOKYO-SKYTREE(C)TOKYO-SKYTREE

【2026年3月23日(月)～3月31日(火) 平日の展望台営業時間】

9:00～22:00 (最終入場21:00) ※1時間アーリーオープン

(C)TOKYO-SKYTREE(C)TOKYO-SKYTREE

※多客が予想されるため、ご入場には前売券または当日WEB券の事前購入を推奨しす。

※当日券は混雑状況により、早めに売り切れる場合があります。

＜東京スカイツリー＞

公式HP https://www.tokyo-skytree.jp/

前売券・当日WEB券の購入(公式HP) https://www.tokyo-skytree.jp/ticket/individual/

営業カレンダー(営業時間のご案内・公式HP) https://www.tokyo-skytree.jp/open-hours/

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL：0570‐55‐0634（10:00～18:00）

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/