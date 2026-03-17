美容・健康業界の「強み」を「可視化」する唯一無二の顕彰企画『日本美容企業大賞2026』エントリー受付開始！
株式会社新東通信（本社：東京都中央区／愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷 鉃也）が運営する美容プロフェッショナル業界特化型メディア「エステティック通信」と、株式会社美容経済新聞社（本社：東京都港区、代表取締役 花上 哲太郎）は、両社による共催企画として『日本美容企業大賞2026』のエントリー受付を開始しました。
■日本美容企業大賞とは
今年で12年目を迎える本アワードは、2026年度より審査主体を業界特化のリサーチ機関である「エス通総研」へ刷新いたしました。大学教授や専門家による多角的な視点を取り入れ、単なる表彰に留まらず、企業の現在地を測る「業界標準の企業診断」として再定義しています。
■企業の「ヒト・モノ・カネ」を評価する全9部門
経営の3要素において健全性と強みを持つリーディングカンパニーを可視化するため、3カテゴリー・9部門を設けています。
【ヒト】人財・組織・教育
組織力と個の力を顕彰し、業界の課題である「人」にフォーカスします。
人財育成・教育部門：独自の研修やキャリア支援、従業員の「働きがい」を評価。
アカデミー・スクール部門：次世代のプロを輩出する教育機関としての実績を評価。
キーパーソン部門：業界を変える「個人の影響力」を企業価値として評価（※ノミネート制 )。
【モノ】製品・技術・DX
価値を生む「ツール」と、それによって得られる「顧客の満足」を顕彰します。
製品開発部門：成分・技術の革新性と安心・安全のエビデンスを重視。
顧客満足度部門：導入後の講習や販促支援など、サロンの成功へのコミットを評価。
AI・DX部門：予約管理やAI診断など、業務効率化に貢献する先進ツールを評価。
【カネ】成長・戦略・展開
企業の「継続性」と、市場における「資本価値」を顕彰します。
サロン部門：経営規模の成長性に加え、健全な経営体質と先見性を評価。
企業成長・ベンチャー企業部門：売上伸長率や収益性、組織ポテンシャルを総合評価。
グローバル企業部門：海外展開やブランド構築の実績、市場での信頼性を評価。
■審査方法と受賞メリット
専門家や大学教授の監修による「5軸評価レーダーチャート」を用いてスコアリングを行い、認定ラインをクリアした企業のみが受賞となります。受賞・協賛企業には公式エンブレムが授与され、製品パッケージや名刺、求人媒体、Webサイト等で「信頼の証」として幅広くご活用いただけます。
■スケジュール
エントリー締切：2026年4月10日(金)
受賞企業発表：2026年6月10日(水)（リリース・特集号発行）
授賞式＆ビジネス交流会：2026年6月19日(金)（会場：渋谷ストリームホール）
■エントリー方法
詳細の確認およびエントリーは、以下の特設サイトよりお問い合わせください。
【日本美容企業大賞2026 特設サイト】
https://jbcaward2026.esthe.news/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社新東通信
担当：エステティック通信チーム
TEL : 03-4500-3480
Mail : esutsu.info@shinto-tsushin.co.jp