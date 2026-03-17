美容・健康業界の「強み」を「可視化」する唯一無二の顕彰企画『日本美容企業大賞2026』エントリー受付開始！

株式会社新東通信

株式会社新東通信（本社：東京都中央区／愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷 鉃也）が運営する美容プロフェッショナル業界特化型メディア「エステティック通信」と、株式会社美容経済新聞社（本社：東京都港区、代表取締役 花上 哲太郎）は、両社による共催企画として『日本美容企業大賞2026』のエントリー受付を開始しました。

■日本美容企業大賞とは

今年で12年目を迎える本アワードは、2026年度より審査主体を業界特化のリサーチ機関である「エス通総研」へ刷新いたしました。大学教授や専門家による多角的な視点を取り入れ、単なる表彰に留まらず、企業の現在地を測る「業界標準の企業診断」として再定義しています。

■企業の「ヒト・モノ・カネ」を評価する全9部門

経営の3要素において健全性と強みを持つリーディングカンパニーを可視化するため、3カテゴリー・9部門を設けています。

【ヒト】人財・組織・教育

組織力と個の力を顕彰し、業界の課題である「人」にフォーカスします。

人財育成・教育部門：独自の研修やキャリア支援、従業員の「働きがい」を評価。

アカデミー・スクール部門：次世代のプロを輩出する教育機関としての実績を評価。

キーパーソン部門：業界を変える「個人の影響力」を企業価値として評価（※ノミネート制 )。

【モノ】製品・技術・DX

価値を生む「ツール」と、それによって得られる「顧客の満足」を顕彰します。

製品開発部門：成分・技術の革新性と安心・安全のエビデンスを重視。

顧客満足度部門：導入後の講習や販促支援など、サロンの成功へのコミットを評価。

AI・DX部門：予約管理やAI診断など、業務効率化に貢献する先進ツールを評価。

【カネ】成長・戦略・展開

企業の「継続性」と、市場における「資本価値」を顕彰します。

サロン部門：経営規模の成長性に加え、健全な経営体質と先見性を評価。

企業成長・ベンチャー企業部門：売上伸長率や収益性、組織ポテンシャルを総合評価。

グローバル企業部門：海外展開やブランド構築の実績、市場での信頼性を評価。

■審査方法と受賞メリット

専門家や大学教授の監修による「5軸評価レーダーチャート」を用いてスコアリングを行い、認定ラインをクリアした企業のみが受賞となります。受賞・協賛企業には公式エンブレムが授与され、製品パッケージや名刺、求人媒体、Webサイト等で「信頼の証」として幅広くご活用いただけます。

■スケジュール

エントリー締切：2026年4月10日(金)

受賞企業発表：2026年6月10日(水)（リリース・特集号発行）

授賞式＆ビジネス交流会：2026年6月19日(金)（会場：渋谷ストリームホール）

■エントリー方法

詳細の確認およびエントリーは、以下の特設サイトよりお問い合わせください。

【日本美容企業大賞2026 特設サイト】

https://jbcaward2026.esthe.news/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社新東通信

担当：エステティック通信チーム

TEL : 03-4500-3480

Mail : esutsu.info@shinto-tsushin.co.jp