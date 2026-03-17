デジタルインフラ時代の3次元点群ソリューションの最新バージョン 「WingEarth Version2.9.0」販売開始のお知らせ

アイサンテクノロジー株式会社

アイサンテクノロジー株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：加藤 淳）は、この度、3次元点群編集における作業効率のさらなる向上を目的として、「WingEarth Version 2.9.0」の販売を開始しましたので、下記の通りお知らせいたします。



１．販売開始日 2026年3月17日

２．製品名 WingEarth Version2.9.0（ウィングアース バージョンニテンキュウテンゼロ）

３．標準価格 1,650,000円（税込）

４．製品概要

主な新機能及びアップデート内容は以下の通りです。

１.[新オプション]3Dガウシアンスプラッティングファイル対応

２. Leica LGSxファイル取り込み対応

３. INFINITY連携強化：帳票連携の強化・CAD連携の操作性向上

４. 縦横断機能強化

５. その他、弊社製品をご利用のお客様より頂戴したご要望の一部を機能に反映し、搭載

（左）点群表示（右）3Dガウシアンスプラッティング表示

※画面には現在開発中のコンテンツを含んでおり、実際の搭載画面とは異なる場合があります。

５．製品に関するお問い合わせ

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目7番14号ATビル

アイサンテクノロジー株式会社 測地ソリューション本部 CX推進部

TEL：052-950-3122 E-Mail：AisanDX@at45.aisantec.jp