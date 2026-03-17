測量・土木設計・登記業界向けCADソリューションの最新バージョン「Wingneo(R)INFINITY 2027」販売開始のお知らせ

アイサンテクノロジー株式会社

アイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳）は、この度、測量業務の更なる省力化・生産性の向上を支援するため、「Wingneo(R)INFINITY 2027」の販売を開始しましたので、下記の通りお知らせいたします。

本製品は『つながる』をキーワードとして、測量の計算・新しい観測方法・器械・仕様に対応した、「測量」技術の新時代を支えていく最新バージョンとして、下記の通りリリースいたします。

１．販売開始日 2026年3月17日

２．製品名 Wingneo(R)INFINITY 2027（ウイングネオインフィニティー ニセンニジュウナナ）

３．標準価格 測量基本システム 1,320,000円（税込価格）～

４．製品概要

主な新機能及びアップデート内容は以下の通りです。

１. [新オプション]電子平板：路線横断観測

２. 「WingEarth」「LasPort」との連携機能強化

３. 車両軌跡図作成オプションの機能強化

４. CAD：DXF/DWGファイル入出力の対応バージョン拡張

５. 調査報告書：機能強化

６. 三次元計測成果作成支援ツール：最新マニュアル等への対応

７. 地籍調査：街区境界調査対応

８. その他、弊社製品をご利用のお客様より頂戴したご要望の一部を機能に反映し、搭載

※画面には現在開発中のコンテンツを含んでおり、実際の搭載画面とは異なる場合があります。

５．製品に関するお問い合わせ

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目7番14号ATビル

アイサンテクノロジー株式会社 測地ソリューション本部 CX推進部

TEL：052-950-3122 E-Mail：AisanDX@at45.aisantec.jp