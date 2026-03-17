連日満席の“いちごビュッフェ”が「桜＆抹茶」テーマに一新！ 大阪城のお花見帰りに立ち寄る、極上スイーツ体験

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り 桜＆抹茶～』

詳しくはこちら :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/strawberry/

ホテルニューオータニ大阪では、ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて連日満席の大反響をいただいている『スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～』におきまして、2026年4月1日（水）～28日（火）の期間、テーマを「桜＆抹茶」 にリニューアルし、期間限定の桜のスイーツビュッフェを開催いたします。

3月24日頃に開花予想！「大阪城公園」の桜散策とセットで愉しむ極上スイーツ

日本気象協会によると、2026年の大阪の桜の開花予想は3月24日、満開予想日は4月2日と、いよいよ一年で最も華やぐ季節が近づいてまいりました。当ホテルの目の前に広がる「大阪城公園」は、約3,000本の桜が咲き誇る関西随一のお花見スポットです。 美しい桜を愛でた後は、人混みを避けてホテル内のラグジュアリーなラウンジへ。「お花見帰り」の冷えた身体や歩き疲れた身体を、極上の「あまおう」と「桜＆抹茶スイーツ」が優しく癒す、ワンランク上の“スマートなお花見体験”をご提案いたします。

■ あまおう・桜・抹茶が織りなす、春限定の”恋する”和スイーツたち！

これまで累計30万人以上のお客さまにご愛顧いただき、関西における“あまおうビュッフェ”の元祖とも言えるホテルニューオータニ大阪の『ホテルでいちご狩り』。月替わりでテーマが変わる本ビュッフェ では4月より、ブランドいちご「博多あまおう」の甘酸っぱさに、日本の春を象徴する「桜」と「抹茶」のほろ苦さを掛け合わせた、多彩なラインアップ をご用意しました。

桜の「おめかし」舞桜タルトいちごと桜の「恋結び」ロール抹茶シュークリーム～抹茶の「恋鞠」シュークリーム～抹茶オペラ～深緑の恋模様～

・「桜風味のタルト～桜の「おめかし」舞桜タルト～」は、サクサクのタルトに上品な甘さの桜クリームをたっぷり詰め、仕上げに添えた「桜の塩漬け」が繊細な香りとほのかな塩味を加え、桜の魅力を引き立てます。見た目も味わいも春爛漫な、五感で季節を愛でる贅沢なタルトです。

・「いちごと桜のロールケーキ～いちごと桜の「恋結び」ロール～」は、ふわふわのスポンジ生地に甘酸っぱい旬のいちごと淡いピンク色の桜クリームを優しく包み込みました。口の中でとろけるクリームの甘みと、いちごの瑞々しい酸味が重なり、春の訪れを感じる爽やかな味わいに仕上げました。

・「抹茶オペラ～深緑の恋模様～」は、抹茶の濃厚な味わいと香りを幾重にも重なる美しい層に閉じ込めました。ほろ苦く深い味わいの抹茶クリームと、口どけの良いガナッシュが絶妙なハーモニーを奏で、味わう度に抹茶の芳醇な風味が広がります。

・「抹茶シュークリーム～抹茶の「恋鞠」シュークリーム～」は、こんがりと焼き上げた香ばしいシュー生地の中に、抹茶の旨味を凝縮した濃厚なカスタードクリームをたっぷりと詰め込みました。サクッとした食感の後に広がる、抹茶の爽やかな苦みと優しい甘みが絶妙なバランスをご堪能ください。

憧れのスーパースイーツ食べ比べや、充実の塩系グルメもラインアップ！

スーパーメロンショートケーキ新スーパーあまおうショートケーキ

本ビュッフェでは、誰もが知る定番のスイーツをシェフパティシエがホテルならではのこだわり素材や調理法で昇華させ、“究極の逸品”として誕生したホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」を、ビュッフェサイズでお好きなだけご堪能いただけることも最大の魅力の一つです。そんな「スーパーシリーズ」の始まりでもあり、なかでも特に人気が高い、“王道にして究極”を目指した「新スーパーあまおうショートケーキ」がかわいいビュッフェサイズで登場。シンプルながらも、博多あまおうの魅力を存分に味わえるよう、カステラにも使われる長崎県産「太陽卵」を使用したスポンジ生地・九州大牟田産の生クリームを採用した極上のショートケーキは絶品の一言。さらに、糖度14度以上のみずみずしいマスクメロンだけを使用した「スーパーメロンショートケーキ」もビュッフェサイズでラインアップ。すべての素材にこだわり、ふんわりと軽い仕上がりの中に、豊かな風味を凝縮させた極上のショートケーキもあわせてお愉しみください。

“料理のニューオータニ”が贈る、自慢のお食事コーナーも充実！

サンドウィッチコーナーサラダバーコーナー

『スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り 桜＆抹茶～』では、スイーツだけでなく、ホテルならではの本格料理もお楽しみいただけます。

照り焼きチキンフォカッチャサンドウィッチやスモークサーモンとクリームチーズのベーグルサンド、出し巻き玉子サンドウィッチなどのサンドウィッチ類をはじめ、いなり寿司や山菜ご飯などの和食メニューも登場。温製料理には、キーマカレーやビーフストロガノフ、魚介のブイヤベース、ホテルオリジナルのポークカツサンドウィッチなど、ホテルならではの料理が並びます。さらに、旬野菜のサラダステーションやスープなどもご用意し、ランチとしても満足できる充実の内容です。

自分好みのいちごを見つける、大人気のオプションメニュー

ブランドいちご食べ比べプレートいちごチョコレートフォンデュ

ブランドいちご食べ比べプレート： 「紅ほっぺ」「章姫（あきひめ）」「さがほのか」など、おすすめ品種を日替わりでご提供。いちご本来の味わいを存分に愉しみたい方に最適です（\1,500/税・サ共）。

いちごチョコレートフォンデュ： みずみずしいフレッシュいちごやマシュマロ、フィナンシェなどを、とろけるピンクのいちご風味ソースにディップして愉しむ体験型スイーツです（1セット\1,500/税・サ共）。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～』

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/strawberry/(https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/strawberry/)

[期間] 2026年4月28日（火）まで

※『桜＆抹茶』がテーマのビュッフェは2026年4月1日(水)～28日(火)

[時間] 平日 11:30～19:00（最終入場 17:30）

土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場 18:30）※各90分制

[料金] 大人 平日\6,800 土・日・祝日\7,500 ／ 小学生\4,000 ／ 幼児（4歳以上）\3,000 ※税金・サービス料共

[場所] ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

[お問合せ] Tel: 06-6949-3276（ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」直通）

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。