代官山「Nen Tokyo」が、2026年春の新作コース『ベトナムの物語』をスタートします。

株式会社トランジットホールディングス

Nen Global株式会社（本社：東京都品川区、代表：タァ ビェト フォン）は、2026年3月25日（水）より、代官山のモダンベトナムレストラン「Nen Tokyo（ネン トウキョウ）」にて、春季限定のテイスティングメニュー『ベトナムの物語』をスタートいたします。

ベトナム・ダナンで初のミシュラン グリーンスターを受賞し、サステナブルガストロノミーの旗手として注目されるシェフ Summer Le（サマー レ）。彼女が日本の春の食材を深く洞察し、ベトナムのフィルターを通して紡ぎ出した「春の物語」が、ついに完成形としてお披露目となります。

「Nen Tokyo」では、日本の繊細な四季に寄り添い、メニューを順次アップデートしています。今回は日本で旬を迎える春の食材にフォーカス。ホタルイカや菜の花を用いたメニューをはじめ、全11品で春の食体験を提案いたします。

■ 本エディションのハイライト

『最後のひと口の、その先へ』（ホタルイカ×トウモロコシリゾット）：

旬のホタルイカを主役に、ベトナムの伝統的なトウモロコシおこわ「Xôi bắp（ソイ・バップ）」の食感をリゾットで表現。発酵マンゴーのソースが、「酸・辛・塩・甘・苦・旨」の六味が弾ける鮮烈な余韻を刻みます。

『大豆、塩、太陽』（鱈と菜の花×トゥオン・バン）：

春を告げる鱈と菜の花に、ベトナム北部の伝統的な発酵大豆ソース「トゥオン・バン（tương bần）」を合わせました。日本の味噌と同じ原料を持ちながら、ベトナムの自由な精神を宿すこのソースが、食材に未知の奥行きを与えます。

『ロブスタ』（ロブスタコーヒーのアイス）：

世界第2位の生産量を誇るベトナム産ロブスタコーヒー。その力強い苦味とナッツのような香りを、塩クリームと共にデザートへ昇華。現代的なベトナムのコーヒー文化を映し出します。

メニュー概要

Nen Tokyoディナー・テイスティングメニュー

『Nen Tokyo』の世界観を表現する、革新的なベトナム料理のテイスティング体験。

ベトナムの物語（全11品）：\21,000（税込）

※コースの金額はシーズンによって変動する可能性がございます。

Nen

2017年に誕生した「Nen Danang」は、ベトナム中部・ダナンを拠点とするモダン・ベトナム料理の先駆け的存在。“Consciously Vietnamese（意識的にベトナムらしく）”を哲学に掲げ、2024年にベトナム国内で初めてミシュラン・グリーンスターを受賞。2025年にも2年連続で同賞を獲得し、環境配慮と美食を両立させるレストランとして国内外の注目を集めています。2022年には姉妹店としてホーチミンに「Nen Light」をオープン。ミシュラン・セレクテッドレストランに3年連続掲載されています。

シェフ Summer Le（サマー・レ）

ダナン出身。学生時代にベトナム料理を世界に伝えるためブログを開始し、2017年に「Nen」を創業。ベトナム料理文化に対する深い知識に裏打ちされた、物語性ある“体験”を届けるスタイルは国内外で高く評価されています。また、大分の立命館アジア太平洋大学（APU）への留学経験を持ち、そこで触れた日本の美意識や食文化が、彼女の料理観や空間づくりに大きな影響を与えています。

Nen Tokyo 店舗概要

店名｜Nen Tokyo（ネン トウキョウ）

所在地｜東京都渋谷区代官山町14-18 チャコット代官山本店4F

営業時間｜18:00～最終入店20:00

定休日｜月曜日

Instagram｜https://www.instagram.com/nen.tokyo/

HP｜http://nentokyo.jp/

予約｜https://www.tablecheck.com/nentokyorestaurant/reserve/message

プロジェクトメンバー

企画・運営｜Nen Global株式会社

プロジェクトプロデュース｜株式会社トランジットクリエイティブ

ビバレッジディレクション｜日本酒類販売株式会社