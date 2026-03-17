【森永製菓、HAPPY WOMAN FESTA 2026に協賛】代表取締役社長COO 森信也氏インタビュー公開｜国際女性デーの取り組みを発信

一般社団法人 HAPPY WOMAN森永製菓株式会社 代表取締役社長COO 森信也氏

HAPPY WOMAN実行委員会（実行委員長：小川孔一）は、共創パートナーである森永製菓株式会社（代表取締役社長COO：森信也）の取り組みと、同社代表取締役社長COO 森信也氏へのインタビューを紹介する特別企画を公開しました。

HAPPY WOMANとの共創パートナーシップ

森永製菓株式会社は、HAPPY WOMAN の共創パートナーとして本プロジェクトに参画しています。

また、国際女性デーに合わせて開催された「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026」に協賛し、女性のエンパワーメントとウェルビーイングの実現に向けた取り組みを支援しています。

HAPPY WOMANでは、企業・自治体・団体・学生など多様なパートナーとの共創を通じて、女性のエンパワーメントとウェルビーイングの実現を目指す取り組みを推進しています。

▼【10周年】国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026の詳細はこちら

https://happywoman.online/event/hwf/hwf2026/

代表取締役社長COO 森信也氏インタビュー

Interview：小川孔一（HAPPY WOMAN代表）

「異なる個が出会うとき、イノベーションは生まれる」というテーマのもと、多様な価値観や背景を持つ人々が交わることで生まれる新しい発想や気づきが、企業や社会に新たな価値をもたらす可能性について語っています。さらに、そうした視点から企業経営における多様性の重要性にも触れています。

▼森永製菓株式会社 代表取締役社長COO 森信也氏 インタビューはこちら

https://happywoman.online/academy/interview/shinya_mori/

Morinaga Gempower Week 2026

森永製菓株式会社では、ジェンダー平等の実現を目指し、社内外に向けた取り組みとして

「Gempower PROGRAM（ジェンパワープログラム）」 を実施しています。

その一環として、国際女性デーを中心とした2週間を 「Morinaga Gempower Week」 と位置づけ、さまざまな取り組みを行っています。

※Gempower：すべてのジェンダー（Gender）、世代（Generation）を力づける（empower）という意味を込めた造語

https://www.morinaga.co.jp/company/sustainability/people/international-womens-day/

本社オフィス装飾

森永製菓株式会社では、国際女性デーに合わせ、本社オフィスをミモザをモチーフにした装飾で彩りました。エントランスには「3月8日は国際女性デー」をテーマにしたビジュアルとともに、国際女性デーの象徴であるミモザの花を用いた装飾を設置。従業員や来訪者に向けて、国際女性デーの意義やメッセージを発信しています。

森永製菓株式会社は、こうした取り組みを通じて、多様な価値観や視点を大切にし、誰もが自分らしく目標を描き活躍できる職場や社会の実現に向けた活動を推進しています。

HAPPY WOMAN実行委員会では、企業や団体との共創を通じ、国際女性デーをきっかけに女性のエンパワーメントとウェルビーイングの輪を社会へ広げていく取り組みを今後も推進していきます。