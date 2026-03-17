GMOインターネットの『ConoHa VPS byGMO』、GMOプライム・ストラテジーと協業し、「KUSANAGI」の上位エディションの提供を開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOインターネット株式会社（代表取締役 社長執行役員：伊藤 正 以下、GMOインターネット）が提供する『ConoHa VPS byGMO』（URL：https://vps.conoha.jp/）は、2026年3月17日（火）より、GMOプライム・ストラテジー株式会社（代表取締役社長：吉政 忠志 以下、GMOプライム・ストラテジー）が開発・提供する超高速CMS実行環境「KUSANAGI」（URL：https://kusanagi.tokyo/）の3つの上位エディションの提供を開始しました。



これにより、『ConoHa VPS byGMO』をご利用のお客様は、従来の「KUSANAGI」（Free Edition）に加え、新たにセキュリティ運用を自動化する「KUSANAGI Security Edition byGMO」、ブラウザへの画像配信・表示を高速化する「KUSANAGI Premium Edition byGMO」、ビジネスサイトの安定運用を実現する「KUSANAGI Business Edition byGMO」を、企業ユースから個人まで用途にあわせて、ご利用いただけるようになりました。また、リリースを記念して本日2026年3月17日より4月30日（木）16:00まで「KUSANAGI Premium Edition byGMO」が5,278円/月（税込）で利用可能なキャンペーンを開催いたします。

【「KUSANAGI」について】（URL：https://kusanagi.tokyo(https://kusanagi.tokyo)）

超高速CMS実行環境「KUSANAGI」は、GMOプライム・ストラテジーが開発・提供する、WordPressをはじめとするCMSを高速・セキュアに動かすための、Linuxベースの「構成（チューニング）済みサーバーOS」（仮想マシンイメージ）です。「KUSANAGI」は世界39カ国218リージョン、国内外の主要な26プラットフォームでご利用可能です。累計稼働台数は、100,000台を超えています（※1）。

（※1）2025/7/1現在、GMOプライム・ストラテジー株式会社自社調べ。

【提供開始の背景】

近年、Webサイトにおける表示速度の重要性はますます高まっており、ユーザー体験の向上やSEO対策の観点からも高速なWordPress環境へのニーズが拡大しています。こうした市場ニーズを受け、GMOプライム・ストラテジーは2025年12月26日にGMOインターネットグループにジョインしました。

GMOプライム・ストラテジーが開発する「KUSANAGI」は、WordPressの実行速度を大幅に向上させる超高速CMS実行環境として、多くの企業Webサイトや大規模メディアサイトで採用されています。

『ConoHa VPS byGMO』ではこれまでも「KUSANAGI」（Free Edition）を提供してまいりましたが、より高度な性能最適化や商用利用を前提とした運用ニーズ、セキュリティ強化の機運の高まりを受け、このたび「KUSANAGI」の上位エディション（Security Edition／Premium Edition／Business Edition）の提供を開始いたしました。GMOインターネットとGMOプライム・ストラテジーは、グループ各社との連携を強化し、技術と顧客基盤を融合させることで、今後もお客様に新たな価値を創出してまいります。

【利用メリット】

1. ライセンス費用込みの価格、1時間単位で利用可能

『ConoHa VPS byGMO』から提供する「KUSANAGI」の上位エディション（Security Edition／Premium Edition／Business Edition）は、別途ライセンスを購入する必要はなく、ライセンス費用込み、1時間単位でご利用いただけます。開発環境での利用やキャンペーンページの作成にも適しています。

なお、KUSANAGIの上位エディションをライセンス費用込み・1時間単位で利用できる国内ホスティング事業者は『ConoHa VPS byGMO』のみです（※2）。また、本日より4月30日（木）16:00まで、一部エディション（Security Edition／Premium Edition）がお得な価格でご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。詳しくは、『ConoHa VPS byGMO』のページ（URL：https://vps.conoha.jp/kusanagi/）をご覧ください。

（※2）2026/3/9現在、GMOインターネット株式会社自社調べ。

2. 商用サイトをはじめとした様々な運用に適した選択肢

『ConoHa VPS byGMO』が「KUSANAGI」の上位エディション（Security Edition／Premium Edition／Business Edition）へ対応したことで、法人サイトやECサイト、オウンドメディアなど幅広い用途に対応可能になりました。特に「KUSANAGI Security Edition byGMO」は、OS・ミドルウェアの自動アップデートやマルウェア・アンチウィルス対策機能を搭載し、サーバー側のセキュリティ強化を実現します。さらに「KUSANAGI Premium Edition byGMO」の超高速レンダリング技術により、PHP/Python等のWebアプリケーションの描画速度向上も期待でき、これらを実行する環境としても最適です。

3. 「KUSANAGI」の性能を最大限に発揮できるメモリ容量に重点を置いた新プラン

「KUSANAGI」は、サーバーのメモリ容量を活かすことで、サイトのパフォーマンスをさらに向上させます。

特に「KUSANAGI Premium Edition byGMO」で標準搭載されているGMOプライム・ストラテジー開発のWeb高速化エンジン「WEXAL(R) Page Speed Technology」（URL：https://www.wexal.jp/）は、戦略AIによるページ最適化やレンダリング処理をサーバー上で実行するため、十分なメモリ容量があるほど性能を発揮します。また、『ConoHa VPS byGMO』では、メモリ容量を重視した専用プランをご用意し、ライセンス費用込みの価格設定と合わせて、高いパフォーマンスを効率的なコストでご利用いただけます。

【「KUSANAGI」の上位エディション提供モデル 価格とスペック】（※3）

（※3）「KUSANAGI」のライセンス費用は『ConoHa VPS byGMO』の利用料金に含まれており、請求時には『ConoHa VPS byGMO』の利用料金として合算して請求されます。 （※4）キャンペーン価格は本日から2026年4月30日（木）16:00までとなります。

【GMOプライム・ストラテジー株式会社 代表取締役社長 吉政 忠志のコメント】

WordPressを最大260倍高速化する「KUSANAGI」の上位エディションを、国内有数のVPSサービスである『ConoHa VPS byGMO』に提供できることを大変嬉しく思います。上位エディションでは、PHP/Python等のWebアプリケーションのレンダリング高速化やセキュリティ運用の自動化など、Webサイトの用途や課題に応じてお選びいただけます。『ConoHa VPS byGMO』との連携により、安価に、かつ1時間単位でご利用いただけるようになりました。ぜひこの機会にご活用ください。

GMOプライム・ストラテジー株式会社は、GMOインターネットグループ各社とのシナジーを強化し、「KUSANAGI」をより多くの方にご利用いただけるよう、技術開発に邁進してまいります。今後の展開にもご期待ください。

【GMOインターネット株式会社 常務執行役員 児玉 公宏のコメント】

この度、グループにジョインいただいたGMOプライム・ストラテジー株式会社との連携により、『ConoHa VPS byGMO』で「KUSANAGI」の上位エディションを提供開始できたことを大変うれしく思います。本プランでは、「KUSANAGI」によるWordPress環境をより手軽に構築でき、個人のサイト運用から法人の本番利用まで幅広い用途でご活用いただけます。今後も両社の強みを掛け合わせ、多くの笑顔・感動を生み出せるような高品質で使いやすいサービスの開発・提供を進めてまいります。

【今後の展開】

GMOインターネットとGMOプライム・ストラテジーは、「KUSANAGI」の上位エディション（Security Edition／Premium Edition／Business Edition）の提供を通じて、高速なWordPress実行環境のさらなる普及と高度化を推進するとともに、PHPやPython等のWebアプリケーションの高速レンダリング実行環境の整備を進め、法人・個人事業主・開発者の皆さまのビジネス成長を支援してまいります。

今後も両社は、技術力とサービス基盤、グループシナジーを掛け合わせることで、パフォーマンスと利便性の最大化を目指し、更なるサービス拡充を進めてまいります。

【「ConoHa byGMO」について】（URL：https://www.conoha.jp/(https://www.conoha.jp/)）

自動的に生成された説明「ConoHa byGMO」は、国内ホスティングシェアNo.1（※5）を誇るGMOインターネットのホスティングサービスです。国内最速（※6）のレンタルサーバー『ConoHa WING』をはじめ、よりサーバーを自由にカスタマイズ・構築することが可能な『ConoHa VPS byGMO』、Windows OSユーザー向けの『ConoHa for Windows Server』、ゲームユーザー向けの『ConoHa for GAME』、本格的なAI画像生成を楽しめる『ConoHa AI Canvas』など、お客様のご利用目的に応じて最適なサービスをお選びいただけます。初期費用無料で、操作性と使いやすさを追求しています。サーバーを初めてご利用いただく方から個人事業主、法人まで幅広くご利用いただいております。

（※5）業界のシェアはipinfo.ioをもとに算出しております。 （※6）自社調べ。

【「GMOプライム・ストラテジー株式会社」について】

GMOプライム・ストラテジーは「すべてはエンタープライズOSSエコシステム発展のために」を企業理念にかかげ、社会的課題をテクノロジー中心の仕組みにより解決し、社会的価値を創造することを目指しています。

Web高速化ソリューション「KUSANAGI Stack」を開発、主要クラウド等から提供するほか、WordPressをはじめとするCMS、およびサーバーの保守管理を一貫体制で提供するフルマネージド型のサポートサービス「KUSANAGIマネージドサービス」やクラウドインテグレーションサービス、ライセンスの各サービスを提供しています。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネット株式会社

ConoHa事業部 松井

お問い合わせ：info@conoha.jp

●GMOプライム・ストラテジー株式会社

広報担当 穂苅

TEL：03-6551-2995（代表）

お問い合わせ：

https://www.prime-strategy.co.jp/contact-us/

【GMOインターネット株式会社】（URL：https://internet.gmo/(https://internet.gmo/)）

会社名 GMOインターネット株式会社 （東証プライム市場 証券コード：4784）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容 ■インターネットインフラ事業

ドメイン登録・販売（レジストラ）事業

クラウド・レンタルサーバー（ホスティング）事業

インターネット接続（プロバイダー）事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMOプライム・ストラテジー株式会社】（URL：https://www.prime-strategy.co.jp/(https://www.prime-strategy.co.jp/)）

会社名 GMOプライム・ストラテジー株式会社 （東証スタンダード市場 証券コード：5250）

所在地 東京都千代田区一番町８番地 住友不動産一番町ビル１階

代表者 代表取締役社長 吉政 忠志

事業内容 ■KUSANAGI Stack事業

・マネージドサービス

・クラウドインテグレーションサービス

・ライセンス

■KUSANAGI Stackの開発と提供

・超高速CMS実行環境「KUSANAGI」

・高速化エンジン「WEXAL(R) Page Speed Technology(R)」

・戦略AI「ONIMARU(R) David」

資本金 453,798千円（2025年11月末時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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