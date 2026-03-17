ピーティックスの訪日客向けサービス「Visiting Japan」に、国内最大級の箸専門店「銀座夏野」のワークショップが登場

Peatix Japan株式会社

イベント・コミュニティのプラットフォーム・ピーティックス ( Peatix ) を運営するPeatix Inc.（本社 ：米国ニューヨーク州、CEO：原田 卓、以下「ピーティックス」) は、日本のイベントと訪日外国人観光客をつなぐサービス「Visiting Japan」において、国内最大級の箸専門店「銀座夏野」が主催する「お箸作りワークショップ」の掲載を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みを皮切りに、「Visiting Japan」では今後も日本の伝統工芸や文化体験を提供するイベントの掲載を拡充し、言語や集客の壁を越えて訪日外国人観光客にその魅力を届けてまいります。

日本の食文化を支える「箸」を、自ら作る体験

銀座夏野は、日本全国の職人が手がける箸を3,000種類以上取り扱う老舗専門店です。今回掲載されるワークショップでは、参加者が実際に箸作りを体験し、日本のものづくりや食文化への理解を深めることができます。

近年、訪日外国人観光客の間では、日本の文化や伝統技術を実際に体験する“体験型観光”への関心が高まっています*。箸作りという実践的な体験は、日本の食文化の背景や職人技に触れる貴重な機会として、海外からの旅行者にとって魅力的なコンテンツとなります。

*参照：観光庁「訪日外国人消費動向調査」（2025年速報）

<銀座夏野 お箸作りワークショップの様子>

「Visiting Japan」が文化体験イベントの発信をサポート

「Visiting Japan」は、訪日外国人観光客が日本滞在中に参加できるイベントを、エリアや日程、興味カテゴリから簡単に検索・予約できるサービスです。英語をはじめとする多言語表示に対応し、旅行者が安心して利用できる環境を整えています。イベント主催者は、ピーティックスにてイベントページを公開することで、「Visiting Japan」を通じて海外の参加者にも情報を届けることが可能になります。

今回、銀座夏野のワークショップを「Visiting Japan」に掲載することで、体験型イベントを求める訪日外国人観光客に向けて、日本の伝統文化や職人技の魅力がより広く届くよう、その情報発信をサポートします。

株式会社銀座夏野 代表取締役 佐藤俊樹氏のコメント

箸は、日本の食文化を支える最も身近な道具です。

その一膳を、自らの手で誂える時間をお届けします。

木と向き合い、削り、磨き、名を刻む。

心を込めて仕立てた一本が、日々の食卓を静かに豊かにしてくれることを願っています。

銀座夏野「お箸作りワークショップ」開催概要

本ワークショップでは、参加者が自身の手に合わせてカンナで木地を削り、ペーパーで好きな形に整形し、天然の植物性オイルを塗って仕上げる本格的な箸作りを体験できます。本イベントは、ピーティックスおよび「Visiting Japan」ページから予約可能で、訪日外国人観光客だけでなく、日本在住の方も参加可能です。

＜開催概要＞- ワークショップ名称：Ginza Natsuno Chopstick Craft Experience 【銀座夏野 箸作り体験工房】- 日時：2026年3月17日（火）より定期開催／月～金 10:30～最終受付17:30（水曜日のみ最終受付16:00）※当面の間、土日休み。4月より土日も順次オープン予定- 会場：銀座夏野 青山店・小夏 青山店（東京都渋谷区）- 参加費：2,750円（4月以降3,300円に変更の可能性あり）- 詳細・申込みURL：https://peatix.com/event/4929431- コンセプト：好みの木を選び、道具に触れ、二本の棒を丹念に削り出す。木と向き合う静かな時間の中で、一膳の箸が姿を現します。名を刻み、想いを込める特別なお箸づくり。箸の国で過ごすひとときが、より豊かな記憶となりますように。<完成したお箸>

日本文化を世界へ届けるプラットフォームへ

訪日外国人観光客の増加とともに、日本の伝統文化や地域の魅力を体験できるイベントへのニーズは拡大しています。ピーティックスでは、文化体験やものづくり、食文化など、日本ならではの価値を発信するイベント主催者が、より多くの訪日外国人観光客とつながる機会を創出していきます。

今後も「Visiting Japan」を通じて、日本文化を体験できるイベントの掲載を広げ、主催者と訪日外国人観光客の新たな出会いを生み出してまいります。





「Visiting Japan」について

ピーティックスが提供する「Visiting Japan」では、訪日観光客が滞在エリアや旅行日程、関心のあるカテゴリを選択するだけで、自分に合った体験型イベントを検索・予約することができます。英語をはじめとする多言語に対応しており、訪日観光客が安心して利用できる環境を整えています。

「Visiting Japan」サービスサイト：

https://peatix.com/us/visiting-japan

「Visiting Japan」に関するお問い合わせ：

visiting-japan@peatix.com





ピーティックス（Peatix）について

ピーティックスは、「出会いと体験を広げる」サービスとして、有志の集まりから大型フェスまで規模やジャンルを問わず活用できる、日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォームを提供しています。2011年にサービスを開始し、現在では年間イベント参加者数*560万人、オフライン・オンラインを合わせて常時25,000以上のイベントが掲載されています。日本をはじめ、アメリカ、シンガポールなど22カ国でサービスを提供し、月間1,000以上の主催者が新しくプラットフォームに加わっています。

https://peatix.com

*2024年7月-2025年6月



