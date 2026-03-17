英語コーチング『プログリット』、2026年5月に目黒校を開校

株式会社プログリット

英語学習プラットフォームの株式会社プログリット（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：岡田 祥吾、証券コード：9560）が提供する、英語コーチングサービス『プログリット』は、2026年5月11日（月）、プログリット目黒校を新たに開校することをお知らせいたします。

『プログリット』は、専任のコンサルタントがマンツーマンで英語学習をサポートし、短期間で英語力を向上させる英語コーチングサービスです。累計受講者数は2万5,000名を突破しており、より多くの方にご利用いただけるよう、ビジネスパーソンが通いやすい立地への校舎展開を進めております。現在、関東・関西・東海地方で計12校舎を展開しており、この度新設する目黒校は、全国で13校舎目、関東エリアにおいては9校舎目の拠点となります。

目黒駅は、JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線の4路線が乗り入れる利便性の高いターミナル駅です。周辺エリアはビジネスパーソンの居住圏および通勤圏と重なっており、プログリット受講生のライフスタイルとも高い親和性があります。今回の開校により、同エリアのビジネスパーソンの皆様へ、より身近で通いやすい英語学習環境を提供してまいります。そして、 『プログリット』は今後も、より多くの方々にサービスを提供し、ビジネスパーソンの英語力向上を強力に支援してまいります。

■ プログリット目黒校 概要

・オープン日：2026年5月11日（月）

・営業時間：（平日）13:00～21:00 /（土日）10:00～18:00

・定休日：GW・お盆・年末年始

・住所：東京都目黒区下目黒1丁目1－11 目黒東洋ビル4階

・アクセス：各線「目黒駅」より徒歩3分

■ 英語コーチングサービス『プログリット』について

『プログリット』は、専任のコンサルタントがマンツーマンで英語学習をサポートし、短期間で英語力を向上させる英語コーチングサービスです。一人ひとりの課題に応じたカスタマイズカリキュラムを提供し、週次の面談、毎日のチャットサポート、アプリでの学習管理を通じて、学習習慣の定着と英語力向上を実現します。

公式サイト：https://www.progrit.co.jp/

■ 株式会社プログリット 会社概要

「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに、本気で英語力を身につけたい方をサポートするサービスを提供。英語コーチングサービス「プログリット（PROGRIT）」を主軸とし、サブスクリプション型英語学習サービスも展開しています。サブスクサービスの現在のラインナップは、リスニング力を上げる「シャドテン（SHADOTEN）」、スピーキング力を上げる「スピフル（SUPIFUL）」、AI英会話「ディアトーク（DiaTalk）」。2022年9月、創業6年で東証グロース市場上場。

・会社名 株式会社プログリット（英語名：PROGRIT Inc.）

・代表者 代表取締役社長 岡田祥吾

・設立 2016年9月6日

・所在地 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

・URL https://about.progrit.co.jp/

プログリット（PROGRIT）：https://www.progrit.co.jp/

シャドテン（SHADOTEN）：https://www.shadoten.com/

スピフル（SUPIFUL）：https://www.supiful.jp/

ディアトーク（DiaTalk）：https://www.diatalk.com/

法人向け英語研修（PROGRIT FOR ENTERPRISE）：https://business.progrit.co.jp/

X： https://twitter.com/PROGRIT

・事業内容 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営