『マネーフォワード クラウド会計』、AIエージェント「消費税区分チェックエージェント」を一部の士業事務所向けに提供開始

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、『マネーフォワード クラウド会計』において、AIエージェント「消費税区分チェックエージェント」を一部の士業事務所向けに提供開始しました。本エージェントは、士業事務所の仕訳入力担当者が、上長へレビューを依頼する前のセルフチェックとして操作します。複雑な消費税区分の入力ミスをAIが検知することで、レビュー業務の大幅な工数削減と業務品質の標準化を実現します。

「消費税区分チェックエージェント」は、士業事務所において、顧問先の仕訳データ入力後のレビュー業務を効率化するAIエージェントです。特に、「消費税区分」は、インボイス制度の施行以降、取引先ごとの登録状況に応じた判定など確認項目が多岐にわたり、判断がより複雑化し、入力ミスが発生しやすくなっています。

本エージェントは、こうした判断の難しい消費税区分の入力項目について、AIが自動でミスを検知し、アラートを表示します。これにより、仕訳入力後のレビュー業務における大幅な工数削減と業務の標準化を実現します。今回、一部の士業事務所を対象に先行提供を行い、提供範囲を順次拡大していく予定です。

本エージェントの詳細はこちらをご確認ください。

URL：https://biz.moneyforward.com/support/account/guide/financial-report/fr11.html

※ サービス画面内およびサポートサイトでは、AI会計チェック「消費税区分エージェント」と表記される場合があります。

■「消費税区分チェックエージェント」の特長

1.消費税区分の入力ミスをAIが自動検知

AIが仕訳データを解析し、消費税区分における入力ミスを自動で検知します。また、仕訳が抽出された理由や確認すべきポイントを提示することで、修正作業をサポートします。

2.業務品質の標準化と属人化の解消

士業事務所の仕訳入力担当者は、上長へのレビュー依頼前にセルフチェックを行い、該当箇所を事前に確認・修正することができます。これにより、経験の浅いスタッフでも一定水準の仕訳品質を確保できるようになり、業務品質のばらつきや属人化を解消します。

3.レビュー工数を大幅に削減

基本的なチェックは事前にAIが行うため、レビューを担う上長やシニアスタッフは、高度な判断が必要な項目の確認に集中できます。これにより、仕訳入力のレビュー工数を大幅に削減し、事務所全体の生産性を向上させます。

■提供背景

クラウド会計システムの普及により、士業事務所における資料回収や記帳業務の効率化が進んでいます。一方で、入力内容の精査を行う「監査業務」の負荷が課題となっています。特に「消費税区分」の入力は、課税判定や軽減税率の適用に加え、インボイス制度施行による適格請求書発行事業者の確認や、免税事業者からの仕入れにともなう経過措置の判断が必須となりました。

こうした専門性が高く複雑な判断が求められる業務は、経験の浅いスタッフにとっては難易度が高く、入力ミスが発生する要因となっています。また、レビュー業務を担う上長やシニアスタッフにとっても、確認作業に時間を取られ、本来集中すべき高度な税務判断や顧問先対応、スタッフの育成などに時間を割けないという課題を抱えています。

本エージェントは、AIによるセルフチェック機能を通じて、これらの課題を解消します。さらに、今後は具体的な修正案の提示や、ワンクリックでの修正反映機能も実装予定です。また、消費税区分のみならず、多角的なチェック機能を順次拡充し、さらなる利便性向上を目指します。

当社は、引き続きバックオフィスの幅広い領域でAIエージェントを提供し、AIが自律的に業務を行うプロダクトへと進化させることで、業務の自動化を通じてユーザーの事業成長に貢献してまいります。

■『マネーフォワード クラウド会計』について

『マネーフォワード クラウド会計』は、面倒な法人決算をラクにするクラウド会計ソフトです。取引入力と仕訳の自動化で作業時間を大幅削減し、これまで時間がかかっていた会計業務を効率化します。税法改正や消費税の増税にも自動アップデートで対応。インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しています。

URL：https://biz.moneyforward.com/accounting/

■ AIに関する特設サイトについて

AIエージェントをはじめ、AI機能やAIネイティブサービスなど、ユーザーの業務変革を実現する最新のAIソリューションを一覧で掲載しています。

・「『マネーフォワード クラウド』with AI」

URL：https://biz-ai.moneyforward.com/

・マネーフォワードが提供するAIエージェントについて

URL：https://biz.moneyforward.com/ai-agent/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。