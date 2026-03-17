人と人、人とクリエーションを結ぶカフェ「YET（イエット）」が原宿クエスト4階に4/1（水）オープン

NTT都市開発株式会社

NTTアーバンソリューションズ株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康）は、自分らしいワーク＆ライフスタイルの実現をサポートするシェアスペース事業『LIFORK（リフォーク）』を2018年より展開しています。このたび、原宿クエスト（東京都渋谷区）4階において、2026年4月1日（水）に開業するクリエイター向けシェアオフィス・コワーキングスペース「LIFORK H/Q（リフォークエイチキュー）」（以下「本施設」）内に、同日、カフェ『YET（イエット）』がオープンすることをお知らせします。

カフェイメージ

YETは、コーヒーなどを楽しみながら、カフェ内にあるレンタルスペースやレンタルシェルフを通して、さまざまなクリエーションに触れられる空間です。カフェ利用として訪れる方、クリエーションに触れたい方、ふと気になって立ち寄る方、それぞれが自分のペースで同じ空間を共有し、”決まった過ごし方にとらわれない場所”として、日常に新しい刺激やちょっとしたワクワクを届けます。

YETには、”まだ途中”という意味が込められています。何かを目的にしなくても、答えをもっていなくてもいい。立ち止まっても、通り過ぎてもいい。過ごし方を決めない余白の中で、人と人、人とクリエーションが自然に繋がる場所として、YETは原宿エリアからさまざまな出会いを生み出していきます。

また、YETで提供されるメニューは、株式会社OVERVIEW COFFEE JAPAN（本社：東京都中央区、代表取締役 矢崎 智也）がディレクションを務め、こだわりのオーガニックコーヒーや季節ごとに変わるシーズナルソーダ、手軽に楽しめるサンドイッチやペイストリーをご用意。原宿エリアでほっと一息つける空間を提供します。

公式Instagram：

https://www.instagram.com/yet_harajuku?igsh=MWxvc2tuYmY2YjJsZA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/yet_harajuku?igsh=MWxvc2tuYmY2YjJsZA%3D%3D&utm_source=qr)

■クリエイター向けシェアオフィス・コワーキングスペース「LIFORK H/Q」について

本施設は、「クリエイターの未来とコンテンツをともに創造するスペース」をコンセプトに、シェアオフィス、コワーキングスペース、カフェ、レンタルシェルフ、レンタルスペースなどを備えるクリエイター向けスペースです。

１.コワーキングスペースについて

24時間365日利用可能※１で、料金形態は月額3万円（税抜）～。その他、有料オプションとして専用デスクや登記利用※2も可能です。

また、音響デザインには株式会社サウンドクチュール（本社：渋谷区、代表取締役：大河内康晴）を迎え、未来あるクリエイターの感性と情熱を育むサウンドを、カフェ・ワークスペースのエリア特性と、交流・集中・リラックスのシーンに応じてデザインしています。

※1 ビルの休館日を除く。居住や宿泊目的での利用はできません。

※2 登記利用は法人会員のみ可能（契約名義と同一企業のみ登記可能）。事前の申請／承認が必要です。

２.クリエイターのコミュニティ形成やビジネスを創出する新たな仕組み

本施設では、さまざまなパートナー企業※3と協業し、イベントやコンペティションの開催、専用機材の提供などを通してクリエイターのビジネスを支援してまいります。

※3 パートナー企業とは、クリエイターのビジネスの可能性を広げることを目的に、企業が持つ強みやクリエーションに関する課題を、当社が持つスペースやLIFORK H/Qに集うクリエイターと結び付け、ともに価値を創造していく仲間です。随時募集しておりますので、ご興味のある方はお問い合わせください。

■事業概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/150_1_dc7580bd64f46d6ceaae26230f2febb0.jpg?v=202603170451 ]■位置図■各社プロフィール

株式会社OVERVIEW COFFEE JAPAN

コーヒーの栽培方法を見つめなおし、土壌の再生と気候変動問題の解決へ寄与することをミッションに、2020年春にポートランドで発足したスペシャルティコーヒーロースター。日本では、2021年から

尾道市瀬戸田を拠点に焙煎をしている。地球温暖化の抑制に対して最も効果的と言われるリジェネラティブ・オーガニック農法を中心とした素材選定から、環境負荷の低い店舗運営を行っている。

株式会社サウンドクチュール

サウンドクチュールは、音を空間の“設え”として大切にし、提案から制作・実装までを一貫して手がけるサウンドデザインチームです。丁寧な対話から紡ぐオートクチュールのサウンドで、その空間ならではの世界観と新しい居心地を生み出します。

【関連リリース】

クリエイター向けスペース「LIFORK H/Q」開業（2025年10月24日）

https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n27846.html

【お問い合わせ先】

NTT都市開発株式会社 ビル・商業事業本部 商業事業部 オペレーショナルアセット担当

遠藤・渕野・小川 lifork@ntt-us.com

LIFORK H/Q | LIFORK(https://lifork.jp/HQ/)

（参考）LIFORK LOCATIONS

その街の特性や生活する人々のライフスタイルに合わせた、多様なLIFORKを展開しています。

LIFORK秋葉原(https://lifork.jp/akihabara/)LIFORK秋葉原II(https://lifork.jp/akihabara2/)LIFORK大手町(https://lifork.jp/otemachi/)LIFORK原宿(https://lifork.jp/harajuku/)LIFORK南青山(https://share-green.com/office/)LIFORK久屋大通(https://conference.nagoya-nexta.jp/lifork/)