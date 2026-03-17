アスクル、「健康経営優良法人 2026」に2年連続で認定

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」）はこのたび、健康経営の普及促進に向けて経済産業省及び日本健康会議が認定する「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）」に2年連続で認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

アスクルは健康経営を推進するための体制整備に加え、従業員の生活習慣改善に向けた継続的な取り組みが評価され、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に2年連続で認定されました。

当社はマテリアリティの基盤の一つに「心身ともに安心・安全に働ける健康経営」を定め、社員の心と体の健康増進を推進しています。社員が心身ともに健康で安心して働ける環境を構築することは、＜仕事場とくらしと地球の明日（あす）に「うれしい」を届け続ける。＞というパーパス（存在意義）を実現するための基盤です。産業保健体制強化による相談体制の拡充や、健康診断内容の充実、健診結果に応じた再検査費用補助、各種健康関連セミナーなど、健康関連施策の取り組みを強化しています。

アスクルはこれからも働く仲間や家族一人ひとりが、心身ともに安心・安全であり続けるよう、健康な環境づくりをさらに推進してまいります。

＜参考＞

●経済産業省「健康経営優良法人認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

●サステナビリティ報告：働く仲間とともに

https://askul.disclosure.site/ja/themes/98

●アスクルのマテリアリティ

https://askul.disclosure.site/ja/themes/167

●ESGデータ集

https://askul.disclosure.site/ja/themes/105

●サステナビリティレポート「ASKUL Report 2025」

https://askul.disclosure.site/ja/themes/109

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