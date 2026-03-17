アプリ作成ソフトウェア市場の規模、シェア分析、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「アプリ作成ソフトウェア市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことが可能です。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、および市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
アプリ作成ソフトウェア市場は、企業、スタートアップ、個人が高度なコーディングスキルを必要とせずにモバイルおよびウェブアプリケーションを効率的に開発する手段を求める中で、力強い成長を遂げています。アプリ作成ソフトウェア（ローコード／ノーコード開発プラットフォームとも呼ばれる）は、ビジュアルインターフェース、ドラッグ＆ドロップツール、事前構築テンプレートを用いて、ユーザーがアプリケーションを構築、カスタマイズ、展開できるようにします。これらのプラットフォームは、開発時間、コスト、技術的障壁を大幅に削減し、さまざまな業界でアプリ開発をより身近なものにしています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/201
市場規模とシェア
世界のアプリ作成ソフトウェア市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.75%で成長し、2035年末までに79億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は41億米ドルでした。
北米は現在、市場をリードしており、先進技術の早期導入、大手ソフトウェア企業の存在、デジタルイノベーションへの投資拡大によって牽引されています。特に米国は、企業やスタートアップにおけるローコードプラットフォームの広範な利用により、大きなシェアを占めています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。インド、中国、東南アジア諸国では、スタートアップエコシステムの拡大、インターネット普及率の向上、モバイルユーザーの増加により、アプリ開発ツールの採用が進んでいます。
導入形態別では、クラウドベースのプラットフォームが最大のシェアを占めています。これは、オンプレミスソリューションと比較して、拡張性、柔軟性、コスト効率に優れているためです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344416/images/bodyimage1】
主要な成長要因
アプリ作成ソフトウェア市場の主要な成長要因の一つは、迅速なアプリケーション開発への需要の高まりです。企業は顧客の期待に応え競争力を維持するため、迅速なアプリのリリースが求められており、ローコード／ノーコードプラットフォームは開発サイクルの短縮と市場投入までの時間短縮を実現します。
熟練したソフトウェア開発者の不足も、採用を促進する重要な要因です。企業は、ビジネスアナリストやマーケターなどの非技術者でもアプリを開発できるようにするため、これらのツールを活用しています。
また、業界全体で進むデジタルトランスフォーメーションの取り組みも市場成長を後押ししています。企業は顧客エンゲージメントの向上、業務効率化、サービス提供の改善のために、モバイルおよびウェブアプリケーションへの投資を拡大しています。
アプリ作成ソフトウェア市場は、企業、スタートアップ、個人が高度なコーディングスキルを必要とせずにモバイルおよびウェブアプリケーションを効率的に開発する手段を求める中で、力強い成長を遂げています。アプリ作成ソフトウェア（ローコード／ノーコード開発プラットフォームとも呼ばれる）は、ビジュアルインターフェース、ドラッグ＆ドロップツール、事前構築テンプレートを用いて、ユーザーがアプリケーションを構築、カスタマイズ、展開できるようにします。これらのプラットフォームは、開発時間、コスト、技術的障壁を大幅に削減し、さまざまな業界でアプリ開発をより身近なものにしています。
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市場規模とシェア
世界のアプリ作成ソフトウェア市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.75%で成長し、2035年末までに79億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は41億米ドルでした。
北米は現在、市場をリードしており、先進技術の早期導入、大手ソフトウェア企業の存在、デジタルイノベーションへの投資拡大によって牽引されています。特に米国は、企業やスタートアップにおけるローコードプラットフォームの広範な利用により、大きなシェアを占めています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。インド、中国、東南アジア諸国では、スタートアップエコシステムの拡大、インターネット普及率の向上、モバイルユーザーの増加により、アプリ開発ツールの採用が進んでいます。
導入形態別では、クラウドベースのプラットフォームが最大のシェアを占めています。これは、オンプレミスソリューションと比較して、拡張性、柔軟性、コスト効率に優れているためです。
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主要な成長要因
アプリ作成ソフトウェア市場の主要な成長要因の一つは、迅速なアプリケーション開発への需要の高まりです。企業は顧客の期待に応え競争力を維持するため、迅速なアプリのリリースが求められており、ローコード／ノーコードプラットフォームは開発サイクルの短縮と市場投入までの時間短縮を実現します。
熟練したソフトウェア開発者の不足も、採用を促進する重要な要因です。企業は、ビジネスアナリストやマーケターなどの非技術者でもアプリを開発できるようにするため、これらのツールを活用しています。
また、業界全体で進むデジタルトランスフォーメーションの取り組みも市場成長を後押ししています。企業は顧客エンゲージメントの向上、業務効率化、サービス提供の改善のために、モバイルおよびウェブアプリケーションへの投資を拡大しています。