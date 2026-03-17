省エネ・DX・脱炭素が同時進行、コンプレッサー市場はCAGR4.0%で2032年712億米ドル規模へ
圧縮技術が産業の心臓部を担う コンプレッサーとは、気体を圧縮して圧力を高め、流量とエネルギー密度を制御可能にする機械要素である。冷凍・空調の冷媒循環、工場エア、化学・石油化学のプロセスガス、医療・食品の清浄エア、さらには水素・CO2といった新しいガスユーティリティまで、用途は極めて広い。形式はレシプロ、スクリュー、スクロール、ロータリー、ターボなどに大別され、求められる価値も高効率、低騒音、低振動、低漏えい、耐食、保全性、デジタル監視と多層的である。製品としては単体機器に見えながら、実際には冷媒・潤滑・熱交換・電装制御・筐体設計が一体化したシステムであり、顧客は圧縮そのものよりも、安定稼働、電力コスト最適化、規制適合、カーボンフットプリント低減といった経営課題の解を購入している。
世界市場は縮んでから、伸びに転じる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界コンプレッサー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577044/compressor）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2032年までにグローバルコンプレッサー市場規模は712.76億米ドルに達すると予測されている。この二段階のカーブは、景気循環よりも構造転換の影響を強く示唆する。第一に、冷凍・空調では高効率化と冷媒転換が同時進行し、インバータ駆動や制御最適化が競争軸となる。第二に、産業向けでは省エネ投資と保全DXが普及し、センサーと遠隔監視、予兆保全、エネルギー管理が機器販売の付加価値を押し上げる。第三に、脱炭素の文脈で水素、CCUS、バイオガスなどガスインフラ投資が立ち上がり、高圧・高信頼の領域で技術と実績が収益力を左右する。需要の中心は単なる数量増ではなく、規制対応とライフサイクルコストの最適化により、更新需要が高付加価値化していく構図である。
図. コンプレッサー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344387/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344387/images/bodyimage2】
図. 世界のコンプレッサー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：数字が語る主役、地域が磨く勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、コンプレッサーの世界的な主要製造業者には、Atlas Copco、Copeland、Siemens、Embraco、Shanghai Highly、Johnson Controls-Hitachi、Landa、Huayi Compressor、GMCC、Ingersoll Randなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約33.0%の市場シェアを持っていた。ここから読み取れるのは、用途別に勝ち筋が分かれ、それが地域の産業構造と連動している点である。北米・欧州は産業用圧縮の比重が高く、エネルギー効率保証、サービス収益、M&Aによるポートフォリオ拡張が成長手段となりやすい。Atlas CopcoやIngersoll Rand、Kaeser、Burckhardt、Arielなどは、信頼性とアフター市場で収益を積み上げるモデルに親和的である。アジアは家電・空調の量産と部材サプライチェーンが厚く、スクロールやロータリーの高効率化、静音化、冷媒転換を、設計から生産まで高速に回す力が競争力となる。GMCC、Shanghai Highly、Huayi、Samsung、Panasonic、LG、Daikin、三菱重工などは、完成品メーカーやOEM需要との結節点を強みにしやすい。結果として、グローバル競争は単一製品の性能比較から、地域別の規制・用途・保全体制に合わせたソリューション設計へ移行し、技術と商流を束ねる企業が主導権を握る。
世界市場は縮んでから、伸びに転じる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界コンプレッサー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577044/compressor）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2032年までにグローバルコンプレッサー市場規模は712.76億米ドルに達すると予測されている。この二段階のカーブは、景気循環よりも構造転換の影響を強く示唆する。第一に、冷凍・空調では高効率化と冷媒転換が同時進行し、インバータ駆動や制御最適化が競争軸となる。第二に、産業向けでは省エネ投資と保全DXが普及し、センサーと遠隔監視、予兆保全、エネルギー管理が機器販売の付加価値を押し上げる。第三に、脱炭素の文脈で水素、CCUS、バイオガスなどガスインフラ投資が立ち上がり、高圧・高信頼の領域で技術と実績が収益力を左右する。需要の中心は単なる数量増ではなく、規制対応とライフサイクルコストの最適化により、更新需要が高付加価値化していく構図である。
図. コンプレッサー世界総市場規模
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図. 世界のコンプレッサー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：数字が語る主役、地域が磨く勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、コンプレッサーの世界的な主要製造業者には、Atlas Copco、Copeland、Siemens、Embraco、Shanghai Highly、Johnson Controls-Hitachi、Landa、Huayi Compressor、GMCC、Ingersoll Randなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約33.0%の市場シェアを持っていた。ここから読み取れるのは、用途別に勝ち筋が分かれ、それが地域の産業構造と連動している点である。北米・欧州は産業用圧縮の比重が高く、エネルギー効率保証、サービス収益、M&Aによるポートフォリオ拡張が成長手段となりやすい。Atlas CopcoやIngersoll Rand、Kaeser、Burckhardt、Arielなどは、信頼性とアフター市場で収益を積み上げるモデルに親和的である。アジアは家電・空調の量産と部材サプライチェーンが厚く、スクロールやロータリーの高効率化、静音化、冷媒転換を、設計から生産まで高速に回す力が競争力となる。GMCC、Shanghai Highly、Huayi、Samsung、Panasonic、LG、Daikin、三菱重工などは、完成品メーカーやOEM需要との結節点を強みにしやすい。結果として、グローバル競争は単一製品の性能比較から、地域別の規制・用途・保全体制に合わせたソリューション設計へ移行し、技術と商流を束ねる企業が主導権を握る。