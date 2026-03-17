2026年2月25日、フルート奏者窪田香織による『プリンシパル』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！ 色彩豊かなフルートが奏でる贅沢な1枚。

2026年2月25日、フルート奏者窪田香織による『プリンシパル』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！ 色彩豊かなフルートが奏でる贅沢な1枚。