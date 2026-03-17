2026年2月25日、フルート奏者窪田香織による『プリンシパル』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！ 色彩豊かなフルートが奏でる贅沢な1枚。
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役 :金野貴明）は、2026年2月25日(水)、
フルート奏者窪田香織による『プリンシパル』を全国リリースいたしました。
フルートの魅力と名作の物語性を一度に味わえる、ありそうでなかった決定版。
フランス音楽の香り高い煌めき、世界三大バレエの豪奢な名場面を凝縮した贅沢なアルバムとなっております。
是非ご堪能ください。
窪田香織 プリンシパル(Principal)
発売日 2026年2月25日
品番 TTOC-0090
価格 3,500円税込
制作・販売元 ティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
1. 「アルルの女」よりメヌエット/G.ビゼー
2. シチリアーノ/G.フォーレ
バレエ「眠れる森の美女」より/P.I.チャイフスキー
3. フロリナ王女のヴァリエーション
4. 青い鳥とフロリナ王女のパ・ド・ドゥ
バレエ「白鳥の湖」より/P.I.チャイフスキー
5. 情景
6. 四羽の白鳥の踊り
バレエ「くるみ割り人形」より/P.I.チャイフスキー
7. 葦笛の踊り
8. お茶の精の踊り(中国の踊り)
9. 花のワルツ
マ・メール・ロワ/M.ラヴェル
10. 眠れる森の美女のパヴァーヌ
11. 親指小僧
12. パゴダの女王レドロネット
13. 美女と野獣の対話
14. 妖精の園
【演奏】
窪田 香織 (フルート)
安達 萌 (ピアノ)
「フランス音楽とロシア音楽。二つの音楽の世界が放つ、溢れ出る色彩たち。 美しい作品の数々が、贅沢なリラックスの時を叶える心ほどけるひと時。 フルートが奏でる美しき瞬間を、この一枚に。」
フランス音楽の香り高い煌めきと、世界三大バレエの豪奢な名場面を凝縮した、至福のベスト・アルバムが誕生しました。
ビゼー《アルルの女》より「メヌエット」、フォーレ「シシリエンヌ」 フルート愛好家なら誰もが憧れる名曲を、繊細で透明感あふれる音色で収録。
ひとたび耳を傾ければ、フルートとピアノが織り成す美しい世界が広がる。
ラヴェルの珠玉の組曲《マ・メール・ロワ》では、お伽話の世界が音となって目の前に立ち上がるよう。
第 1 曲「眠れる森の美女のパヴァーヌ」と第 5 曲「妖精の園」に関しては物語の繋がりを持つ。
100 年の眠りについた王女を囲んで踊る憂いを帯びたパヴァーヌ。
そして王子がいばらの城を抜けて王女を救い出し、“世界で最も美しいハ長調” とも称されるフィナーレでは、煌めきに満ちた妖精の園が広がる。
第 2 曲「親指小僧」は、森で迷子になった坊やの不安と戸惑いを描きつつも、ラヴェル特有の “深刻になりすぎない” 音の導きが、暖かな光を差し込ませる。
第 3 曲「パゴダの女王レドロネット」では、大浴場で疲れを癒す女王のもとに中国の首振り人形パゴダたちが演奏する情景を描く。
ピアノの前奏は湯気の立ちのぼる様子を思わせ、フルートはその中で踊り出すパゴダたちの軽やかな姿を映し出す。
第 4 曲「美女と野獣の対話」は、魔法で野獣に変えられた王子と、美しい心を持つ美女の対話を描く。
フルートが美女のモチーフ、ピアノの低音が野獣を象徴し、その鮮やかなコントラストが魅力的な一曲である。
後半には、ロシアの巨匠チャイコフスキーによる世界三大バレエ《白鳥の湖》《くるみ割り人形》《眠れる森の美女》より、フルートが際立つ曲や代表的な名場面を抜粋して収録。
豪華絢爛で色彩豊かなバレエ音楽を、窪田が使用するフルート・YAMAHA YFL-897 “イデアル” の輝く音色と、安達の卓越したピアニズムとともに、心ゆくまでお楽しみいただきたい。
フルート奏者窪田香織による『プリンシパル』を全国リリースいたしました。
フルートの魅力と名作の物語性を一度に味わえる、ありそうでなかった決定版。
フランス音楽の香り高い煌めき、世界三大バレエの豪奢な名場面を凝縮した贅沢なアルバムとなっております。
是非ご堪能ください。
窪田香織 プリンシパル(Principal)
発売日 2026年2月25日
品番 TTOC-0090
価格 3,500円税込
制作・販売元 ティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
1. 「アルルの女」よりメヌエット/G.ビゼー
2. シチリアーノ/G.フォーレ
バレエ「眠れる森の美女」より/P.I.チャイフスキー
3. フロリナ王女のヴァリエーション
4. 青い鳥とフロリナ王女のパ・ド・ドゥ
バレエ「白鳥の湖」より/P.I.チャイフスキー
5. 情景
6. 四羽の白鳥の踊り
バレエ「くるみ割り人形」より/P.I.チャイフスキー
7. 葦笛の踊り
8. お茶の精の踊り(中国の踊り)
9. 花のワルツ
マ・メール・ロワ/M.ラヴェル
10. 眠れる森の美女のパヴァーヌ
11. 親指小僧
12. パゴダの女王レドロネット
13. 美女と野獣の対話
14. 妖精の園
【演奏】
窪田 香織 (フルート)
安達 萌 (ピアノ)
「フランス音楽とロシア音楽。二つの音楽の世界が放つ、溢れ出る色彩たち。 美しい作品の数々が、贅沢なリラックスの時を叶える心ほどけるひと時。 フルートが奏でる美しき瞬間を、この一枚に。」
フランス音楽の香り高い煌めきと、世界三大バレエの豪奢な名場面を凝縮した、至福のベスト・アルバムが誕生しました。
ビゼー《アルルの女》より「メヌエット」、フォーレ「シシリエンヌ」 フルート愛好家なら誰もが憧れる名曲を、繊細で透明感あふれる音色で収録。
ひとたび耳を傾ければ、フルートとピアノが織り成す美しい世界が広がる。
ラヴェルの珠玉の組曲《マ・メール・ロワ》では、お伽話の世界が音となって目の前に立ち上がるよう。
第 1 曲「眠れる森の美女のパヴァーヌ」と第 5 曲「妖精の園」に関しては物語の繋がりを持つ。
100 年の眠りについた王女を囲んで踊る憂いを帯びたパヴァーヌ。
そして王子がいばらの城を抜けて王女を救い出し、“世界で最も美しいハ長調” とも称されるフィナーレでは、煌めきに満ちた妖精の園が広がる。
第 2 曲「親指小僧」は、森で迷子になった坊やの不安と戸惑いを描きつつも、ラヴェル特有の “深刻になりすぎない” 音の導きが、暖かな光を差し込ませる。
第 3 曲「パゴダの女王レドロネット」では、大浴場で疲れを癒す女王のもとに中国の首振り人形パゴダたちが演奏する情景を描く。
ピアノの前奏は湯気の立ちのぼる様子を思わせ、フルートはその中で踊り出すパゴダたちの軽やかな姿を映し出す。
第 4 曲「美女と野獣の対話」は、魔法で野獣に変えられた王子と、美しい心を持つ美女の対話を描く。
フルートが美女のモチーフ、ピアノの低音が野獣を象徴し、その鮮やかなコントラストが魅力的な一曲である。
後半には、ロシアの巨匠チャイコフスキーによる世界三大バレエ《白鳥の湖》《くるみ割り人形》《眠れる森の美女》より、フルートが際立つ曲や代表的な名場面を抜粋して収録。
豪華絢爛で色彩豊かなバレエ音楽を、窪田が使用するフルート・YAMAHA YFL-897 “イデアル” の輝く音色と、安達の卓越したピアニズムとともに、心ゆくまでお楽しみいただきたい。