三井オーシャンフジ 4月15日出発 東京発着 春の和歌山・鳥羽クルーズ 8日間クルーズ 直前フラッシュセールを実施 人気のベランダ客室を特別価格296,000円で販売
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、ミツイオーシャンクルーズの客船「三井オーシャンフジ」による2026年4月15日東京発着「春の和歌山・鳥羽クルーズ8日間」において、直前フラッシュセールの販売を本日より開始いたしました。本キャンペーンでは、通常48万円～51万円台のベランダスイート客室（ベランダF～C）を直前特別価格296,000円で販売いたします。対象客室はベランダスイートF～Cカテゴリーのいずれかとなり、客室タイプの指定はできません。本セールは三井オーシャンフジに初めて乗船される方、または初乗船の方が含まれるグループが対象となります。先着5室限定の特別企画となります。
■東京発着で日本と韓国を巡るクルーズ
本クルーズは東京を出発し、神戸、韓国・釜山、大分県佐伯、和歌山、三重県鳥羽などを巡る8日間の東京発着クルーズです。日本各地の寄港地に加え韓国・釜山にも寄港する多彩な航路となっており、日本近海クルーズの魅力を楽しめる内容となっています。和歌山ではアドベンチャーワールドや熊野エリア、鳥羽では伊勢神宮やミキモト真珠島など、人気観光地へのアクセスも魅力です。
■新しい日本のクルーズブランド「三井オーシャンフジ」
三井オーシャンフジは、総トン数32,477トン、乗客定員458名のブティックシップです。大型客船とは異なる落ち着いた船旅と、きめ細やかなサービスが魅力です。
船内では「フジインクルーシブ」というスタイルを採用しており、アルコールを含むドリンク（一部銘柄除く）や食事、客室内ミニバーのドリンクなどが旅行代金に含まれています。メインレストランではコース仕立ての料理を楽しめるなど、上質なダイニングも魅力の一つです。
また、ブティックシップならではの機動力を活かし、大型客船では入港できない港にも寄港できる点も特徴です。船内ではショーや音楽に加え、日本文化を感じられるイベントなども開催され、日本船ならではのクルーズ体験を楽しめます。
さらに、スパやフィットネス、プールなどのリラクゼーション施設のほか、バーラウンジやカジノなどの施設も充実しており、船内でも多彩な時間を過ごすことができます。
■数量限定の直前特別企画
今回のフラッシュセールは数量限定での販売となり、対象客室はベランダスイートF～Cカテゴリーのいずれかとなります。人気の日本発着クルーズを特別価格で体験できる機会となりますので、ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
■コース概要：三井オーシャンフジでいく 春の和歌山・鳥羽クルーズ 8日間
https://www.best1cruise.com/B/MOL/NI__MOL_MOFFJ_8D_TYO_93878.html
出発日：2026年4月15日
発着地：東京発着
旅行代金：296,000円（2名1室利用時・お一人様）
寄港地：東京 → 神戸 → 釜山 → 佐伯 → 和歌山 → 鳥羽 → 東京
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344420/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
■東京発着で日本と韓国を巡るクルーズ
本クルーズは東京を出発し、神戸、韓国・釜山、大分県佐伯、和歌山、三重県鳥羽などを巡る8日間の東京発着クルーズです。日本各地の寄港地に加え韓国・釜山にも寄港する多彩な航路となっており、日本近海クルーズの魅力を楽しめる内容となっています。和歌山ではアドベンチャーワールドや熊野エリア、鳥羽では伊勢神宮やミキモト真珠島など、人気観光地へのアクセスも魅力です。
■新しい日本のクルーズブランド「三井オーシャンフジ」
三井オーシャンフジは、総トン数32,477トン、乗客定員458名のブティックシップです。大型客船とは異なる落ち着いた船旅と、きめ細やかなサービスが魅力です。
船内では「フジインクルーシブ」というスタイルを採用しており、アルコールを含むドリンク（一部銘柄除く）や食事、客室内ミニバーのドリンクなどが旅行代金に含まれています。メインレストランではコース仕立ての料理を楽しめるなど、上質なダイニングも魅力の一つです。
また、ブティックシップならではの機動力を活かし、大型客船では入港できない港にも寄港できる点も特徴です。船内ではショーや音楽に加え、日本文化を感じられるイベントなども開催され、日本船ならではのクルーズ体験を楽しめます。
さらに、スパやフィットネス、プールなどのリラクゼーション施設のほか、バーラウンジやカジノなどの施設も充実しており、船内でも多彩な時間を過ごすことができます。
■数量限定の直前特別企画
今回のフラッシュセールは数量限定での販売となり、対象客室はベランダスイートF～Cカテゴリーのいずれかとなります。人気の日本発着クルーズを特別価格で体験できる機会となりますので、ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
■コース概要：三井オーシャンフジでいく 春の和歌山・鳥羽クルーズ 8日間
https://www.best1cruise.com/B/MOL/NI__MOL_MOFFJ_8D_TYO_93878.html
出発日：2026年4月15日
発着地：東京発着
旅行代金：296,000円（2名1室利用時・お一人様）
寄港地：東京 → 神戸 → 釜山 → 佐伯 → 和歌山 → 鳥羽 → 東京
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344420/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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