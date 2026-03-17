阪急阪神不動産株式会社では、国際文化公園都市「彩都」に、大阪府内産の木材を活用したコミュニティ拠点「MOKU MOKU 彩都」を、本年1月21日（水）に開設しています。4月3日（金）、同施設内に「阪急阪神すまいのギャラリー 彩都」がオープンすることになりましたので、お知らせします。





この「阪急阪神すまいのギャラリー 彩都」は、当社の新築マンション「ジオ彩都セントラルコート」や「ジオ彩都いろどりの丘」、新築戸建住宅「ジオガーデン彩都茨木」をはじめとする数々の新築物件の販売に加え、不動産の仲介サービスを提供する拠点です。当ギャラリーの最大の特徴は、「マージルーム」というモデル空間で、ディスプレイ家具を配置したその先の壁2面と床の合計3面にLEDを配し、そこに当社の新築物件の室内や、窓からの眺望の映像を流すことで、まるで実際の室内にいるような没入感の中で、ご購入後のイメージをよりリアルに感じていただける未来型の物件紹介の手法を取り入れています。当社では、販売物件ごとにモデルルームの建設と解体を行う従来の手法は環境への負荷が大きいことから、そうした販売モデルからの脱却を図ることを目指しています。





当ギャラリーのエントランスホールには、大阪府内産の木材を活用したベンチとテーブルを設置しており、同ホールを地域の皆様にもお使いいただけるコワーキングルームとして開放することで、街のコミュニティのさらなる活性化に貢献します。また、「MOKU MOKU 彩都」内には、多目的ルームやコミュニティカフェ「ForC＋Cafe Saito」、イタリアンレストラン「PASTA＆PIZZA MUGI」、ベーカリー「Pin de bleu」などが入居します。このほか、不要になった衣類や食用油を回収する施設「みらいのたねステーション」も併設し、地球環境の保護に繋がるサスティナブルな取組も進めてまいります。





4月3日（金）に「阪急阪神すまいのギャラリー 彩都」がオープンし、これで「MOKU MOKU 彩都」内のすべてのテナントがオープンすることになります。これに先立ち、そのお披露目の機会として、オープニングイベントを3月20日（金・祝）に開催します。





「阪急阪神すまいのギャラリー 彩都」および各施設の概要と、オープニングイベントの詳細は、次のとおりです。





■「阪急阪神すまいのギャラリー 彩都」のご紹介

新築マンションや新築戸建住宅の購入および中古物件の売買を支援するワンストップサービスを提供しています。お客様の理想の住まい探しをきめ細やかに支援するため、株式会社環境計画研究所の監修のもと、LED映像を駆使したマージルーム、上質感と機能性を兼ね備えたシアタールーム、細部にわたり理想を追求できるマンションカラーセレクトルームなど、多彩な施設が実現しました。

また、阪急阪神オーナーズクラブ会員や彩都スタイルクラブ会員の皆様がご利用いただけるコワーキングスペースも設置しています。





●マージルーム

壁2面と床の合計3面にLEDを配し、そこに映し出す映像で物件の間取りを実寸サイズ確認できるほか、部屋ごとの窓からの眺望や、住まわれる方のデザインやライフスタイルに合った家具配置を体感していただくことができます。また、ディスプレイ家具を配置し実際の手触りや佇まいをイメージすることもできます。





●コワーキングスペース

阪急阪神オーナーズクラブ会員や彩都スタイルクラブ会員の皆様はご自由にお使いいただけます（フリーWi-Fi完備）。





■その他の各施設のご紹介





■みらいのたねステーションのご紹介

家庭で不要になった衣類・雑貨類や使用済み天ぷら油を回収します。気軽に、かつ、身近に環境貢献を体験いただける場所です。衣類・雑貨類はリユース・リサイクル、回収された天ぷら油は、持続可能な航空燃料として注目されているSAFへと精製され、資源循環と地球環境保全に貢献します。





■オープニングセレモニーについて

「MOKU MOKU 彩都」のオープニングイベントとして「MOKU MOKU FES」を開催します。彩都西公園で実施する「彩都フリーマーケット」（主催：彩都スタイルクラブ（株式会社フォーシーカンパニー））との併催となっており、地域住民の皆様によるステージやワークショップを行います。





【日時】3月20日（金・祝）11時～15時

【場所】MOKU MOKU 彩都、彩都西公園

【内容】

・施設名称公募表彰式

・彩都フリーマーケット

・コミュニティワークショップ

・スタンプラリー、吹奏楽などの音楽イベント、景品じゃんけん大会など、各種イベント

※詳細は次のURLをご参照ください。 https://geo.8984.jp/mokumoku3110/





※コミュニティ施設「MOKU MOKU 彩都」につきましては、当社より1月20日（火）にニュースリリースを行っております。









阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/7667bcba590fa5a2be4d9d86946d0da8756e1e8d.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1