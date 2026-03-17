全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。3月19日は、「山田パンダが巡るフォークソングブーム」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティなどで活躍。近年も新作の２時間ドラマにも多く出演。「弁護士六角心平京都殺人事件簿」は4月4日(土)に第二弾がオンエアされる。『2時間サスペンスTHE MOVIE』part２でも主演を務める。映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。ネオ昭和歌謡を発信するアーティストとしても活動を活発化し、2月25日に1stデジタルシングル「エンドロール」、3月25日に2ndデジタルシングル「なみだ色のハイウェイ」を、そして4月29日昭和の日にファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」をリリース。今夏、白浜マリンガールズとしての活動にも注目！

2．番組内容

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=bT49wOuXNcs

第54回：山田パンダが巡るフォークソングブーム

3月19日（木）よる9時～ ゲスト：山田パンダ

今回は、昭和に一大ムーブメントを巻き起こした「フォークソングブーム」を再生！案内人は、「神田川」などの大ヒット曲で知られる、元「かぐや姫」メンバーの山田パンダさん。まず訪れたのは、ブームの聖地として知られたフォーク喫茶「青い森」があった渋谷。さらに、多くの名だたるフォークシンガーがコンサートを行った「東京厚生年金会館」跡地、そして吉田拓郎さんをはじめ、名シンガーたちと交流した伝説のカフェバー、原宿「ペニーレーン」へと足を運びます。思い出の場所を巡る中で、岡林信康さんとの共演エピソード、谷村新司さんと海外ツアーを共にし夢を語り合った話、さらに同郷の仲間・井上陽水さんとの“ある手紙のやり取り”など、フォークシンガーたちとの交流が次々と蘇ります。そして、現役時代に特に親しくしていたビリーバンバン・菅原進さんから届くサプライズの手紙には、思わず涙も…。何度も胸が揺さぶられるパンダさんのロケ。少年時代にフォークブーム全盛期を過ごしたMC船越さんの反応にもぜひご注目ください！【出演】船越英一郎、阪田マリン、山田パンダ（ゲスト）

3．今後の放送予定

4月2日 第50回：(続編)メイショウが繫いだ人と馬の奇跡の物語！（再）

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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