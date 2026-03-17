『タイトル未定×HBC バースデープロジェクト2026』～第三弾は多田萌加さん～

北海道放送株式会社

HBCテレビ「タイトル未定のパキラっしゅ★」、HBCラジオ「タイトル未定の金曜日の予定は未定」を放送するHBC北海道放送は「タイトル未定」のメンバーの誕生日、生誕祭を盛り上げるプロジェクト『タイトル未定×HBC バースデープロジェクト2026』第三弾として、多田萌加さんの誕生日プロジェクトをスタートします。

多田さんの誕生日4月18日（木）、生誕祭LIVE 4月28日（火）を皆で盛り上げていく企画です。

■第三弾スケジュール

3/18（水）11時45分ごろ ：LIVE配信アプリ「Pococha」で多田さんの生誕グッズ発表、デザインをみんなで決める配信を実施。

3/24（火）13時ごろ ：第三弾「多田萌加」バースデープロジェクト販売開始予定

4/7（火） ：販売終了予定

4/8or9 ：Pococha配信にて販売数発表

4/18（土） ：サイネージ投影 12時～13時（販売数に応じて予定）

4/28（火） ：サイネージ投影 12時～13時（販売数に応じて予定）

●販売数に応じた展開

販売枚数 特典内容

1～49個 ：グッズのみ

50～99個 ：グッズ + サイネージ投影

100～149個：グッズ + サイネージ投影 + HBCラジオ放送枠1分

150～199個：グッズ + サイネージ投影 + HBCラジオ放送枠3分＋HBCテレビ放送枠1分

200個以上 ：グッズ + サイネージ投影 + HBCラジオ放送枠3分+ HBCテレビ放送枠3分

※サイネージには購入者の名前が流れます。

■プロジェクト概要

誕生日グッズの販売数に応じて、HBC社屋サイネージ・テレビ番組・ラジオ告知の露出量が変動する“ファン参加型”の全く新しい誕生日企画です。

メンバーの誕生日までの期間を「ファン×メンバー HBC」が生誕グッズ企画、Pococha 配信での企画参加、HBCテレビでの放送・サイネージ連携を一緒になって盛り上げ、作り上げるプロジェクトです。

■実施内容

１.「あなたの1票」が生誕グッズに！

グッズとデザインはPococha配信にて発表、メンバーが選んだグッズのデザイン案を配信にて、視聴者と一緒を決定します。

２.誕生日グッズの販売数に応じて、HBCテレビ・HBC社屋1階サイネージでの誕生日告知・祝福を展開。

■会社情報

北海道放送株式会社（HBC）は、北海道全域を対象にテレビ・ラジオ・デジタル配信を行う総合放送局です。地域に根ざした取材力と多様なコンテンツ制作力を活かし、北海道から全国へ向けた新しいエンターテインメントを発信しています。