「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『新・ビーフカットステーキ』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、『新・ビーフカットステーキ』シリーズの発売を記念し、公式SNS (X・Instagram)にて「ほっともっと電子マネー」500円分や、毎日の料理をもっと便利にしてくれる、BRONANO「IH対応着脱ハンドル鍋3点セット」が当たるキャンペーンを実施いたします。

■『X/Instagramキャンペーン』

「X」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー

２.キャンペーン対象投稿の画像をタップして「#ほっともっと」を、ご自身のアカウントから投稿後、応募完了

賞品：ほっともっと電子マネー 500円分

当選人数：100名様

期間：3月18日(水)10:00～3月24日(火)23:59

※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。

※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグ投稿が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。

「Instagram」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー

２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：BRONANOのIH対応着脱ハンドル鍋3点セット

当選人数：1名様

期間：3月18日(水)10:00～3月24日(火)23:59

※当選者の方へのみ、3月25日(水)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。

・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)

https://x.com/hottomotto_com

・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)

https://www.instagram.com/hottomotto_official/

■賞品概要

BRONANO IH対応着脱ハンドル鍋3点セット

■商品概要

・発売商品

贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ重 890円～

贅沢を味わう 新・Wビーフカットステーキ重(肉2倍) 1,550円～

ビーフカットステーキ使用 新・スペシャル洋風バラエティ弁当 1,370円～

贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ弁当 990円～

※地域・店舗によって価格が異なります

※価格はすべて税込です

※牛肉は、形を整えるための成形・加工を行っております

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,426店舗(2月末現在)

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

ほっともっとお客様センター

https://www.hottomotto.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/