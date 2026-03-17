「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『新・ビーフカットステーキ』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では、『新・ビーフカットステーキ』シリーズの発売を記念し、公式SNS (X・Instagram)にて「ほっともっと電子マネー」500円分や、毎日の料理をもっと便利にしてくれる、BRONANO「IH対応着脱ハンドル鍋3点セット」が当たるキャンペーンを実施いたします。
■『X/Instagramキャンペーン』
「X」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー
２.キャンペーン対象投稿の画像をタップして「#ほっともっと」を、ご自身のアカウントから投稿後、応募完了
賞品：ほっともっと電子マネー 500円分
当選人数：100名様
期間：3月18日(水)10:00～3月24日(火)23:59
※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。
※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグ投稿が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。
「Instagram」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
賞品：BRONANOのIH対応着脱ハンドル鍋3点セット
当選人数：1名様
期間：3月18日(水)10:00～3月24日(火)23:59
※当選者の方へのみ、3月25日(水)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。
・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)
https://x.com/hottomotto_com
・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)
https://www.instagram.com/hottomotto_official/
■賞品概要
BRONANO IH対応着脱ハンドル鍋3点セット
■商品概要
・発売商品
贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ重 890円～
贅沢を味わう 新・Wビーフカットステーキ重(肉2倍) 1,550円～
ビーフカットステーキ使用 新・スペシャル洋風バラエティ弁当 1,370円～
贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ弁当 990円～
※地域・店舗によって価格が異なります
※価格はすべて税込です
※牛肉は、形を整えるための成形・加工を行っております
※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます
・発売店舗
全国の「ほっともっと」2,426店舗(2月末現在)
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
ほっともっとお客様センター
https://www.hottomotto.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/