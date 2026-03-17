「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『新・ビーフカットステーキ』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン

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株式会社プレナス


株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)


このたび「ほっともっと」では、『新・ビーフカットステーキ』シリーズの発売を記念し、公式SNS　(X・Instagram)にて「ほっともっと電子マネー」500円分や、毎日の料理をもっと便利にしてくれる、BRONANO「IH対応着脱ハンドル鍋3点セット」が当たるキャンペーンを実施いたします。




■『X/Instagramキャンペーン』


「X」


１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー


２.キャンペーン対象投稿の画像をタップして「#ほっともっと」を、ご自身のアカウントから投稿後、応募完了



賞品：ほっともっと電子マネー 500円分


当選人数：100名様


期間：3月18日(水)10:00～3月24日(火)23:59



※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。


※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグ投稿が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。




「Instagram」


１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー


２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」



賞品：BRONANOのIH対応着脱ハンドル鍋3点セット


当選人数：1名様


期間：3月18日(水)10:00～3月24日(火)23:59



※当選者の方へのみ、3月25日(水)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか1つでは応募無効になりますのでご注意ください。




・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)


https://x.com/hottomotto_com



・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)


https://www.instagram.com/hottomotto_official/




■賞品概要



BRONANO　IH対応着脱ハンドル鍋3点セット



■商品概要


・発売商品





贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ重　890円～



贅沢を味わう 新・Wビーフカットステーキ重(肉2倍)　1,550円～



ビーフカットステーキ使用 新・スペシャル洋風バラエティ弁当　1,370円～



贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ弁当　990円～


※地域・店舗によって価格が異なります


※価格はすべて税込です


※牛肉は、形を整えるための成形・加工を行っております


※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます




・発売店舗


全国の「ほっともっと」2,426店舗(2月末現在)




■本キャンペーンに関するお問い合わせ先


ほっともっとお客様センター


https://www.hottomotto.com/contact/


電話対応時間 10:00～17:30





■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。


・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/