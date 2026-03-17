アドビとNVIDIA、次世代のAdobe Fireflyモデルおよびクリエイティブ／マーケティング／エージェントワークフローの提供に向けた戦略的提携を発表

アドビ株式会社- アドビは、NVIDIAの高度なコンピューティング技術とライブラリを活用することで、クリエイティブ／マーケティングパイプラインにおいて業界最高水準の精度とコントロールを備えた次世代のAdobe Firefly基盤モデルを提供- アドビとNVIDIAは、コンテンツ制作やキャンペーン展開のスピードを向上させる画期的なエージェント型クリエイティブ／マーケティングワークフローの提供に向け協業- アドビは、NVIDIA Omniverseライブラリを基盤として、マーケティング用途に特化した、ブランドアイデンティティ維持のためのクラウドネイティブな3Dデジタルツインソリューションを構築- 商用利用に安全なコンテンツを大規模に生成できるカスタムAIモデル構築サービスAdobe Firefly FoundryにNVIDIAが持つ高度なコンピューティングおよびAI技術を統合

※当資料は、2026年3月16日（米国時間）に米国本社から発表されたプレスリリース(https://news.adobe.com/news/2026/03/adobe-and-nvidia-announce-strategic-partnership)の抄訳版です。

【2026年3月17日】

アドビ（Nasdaq: ADBE）（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、以下アドビ）とNVIDIAは本日、AIを活用したコンテンツ制作やパーソナライゼーションをさらに加速させる戦略的パートナーシップを発表しました。これにより、次世代のAdobe Firefly(https://www.adobe.com/jp/products/firefly.html)基盤モデルおよびエージェントワークフローが提供されます。

コンテンツ需要の急増が続き、クリエイティブとマーケティングのワークフローが生成AIによって再定義される中、このパートナーシップは、アドビのクリエイティブ／マーケティング向けワークフロー、モデル、テクノロジーと、NVIDIAのオープンモデル、ライブラリ、研究能力、アクセラレーテッドコンピューティングを融合させるものです。

アドビとNVIDIAはこのパートナーシップを通じ、クリエイティブおよびマーケティングのパイプライン向けに最高水準の創造的精度とコントロールを提供する次世代Adobe Fireflyモデルを開発し、クリエイティブ業界の発展を推進します。これらのモデルはNVIDIAの高度なコンピューティング技術を基盤に構築され、NVIDIA CUDA-X(TM)およびNVIDIA NeMo(TM)ライブラリ、NVIDIA Cosmos(TM)オープンモデル(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)ならびにNVIDIA Agent Toolkitソフトウェアを活用することで、ユーザーが求めるインタラクティブかつ高品質な制作工程を実現します。

アドビの会長兼最高経営責任者（CEO）のシャンタヌ ナラヤン（Shantanu Narayen） は、次のように述べています。「コンテンツ制作に劇的な変化が起きている中、NVIDIAとのパートナーシップは、AIの力によってクリエイティブとマーケティングの両ワークフローを再構築するという共通のビジョンに基づいています。AIによってマーケティングチームやメディア・エンターテインメント制作スタジオの働き方に変革が起きている今、アドビとNVIDIAは、Adobe FireflyモデルとCUDAライブラリを私たちのアプリケーションに統合し、マーケティングワークフローに3Dデジタルツインを導入、さらにAgent ToolkitやNemotronを私たちのエージェント型ワークフローに組み入れることで、高品質でコントロール性が高く、かつエンタープライズ向けの未来のAIワークフローを提供していきます。」

NVIDIAの創業者／CEOであるジェンスン フアン（Jensen Huang）氏は、次のように述べています。「AIはいま、あらゆる業界で新たな可能性を切り開いています。NVIDIAとアドビは、20年以上にわたるパートナーシップによってデザインと創造性の限界を押し広げてきました。今日、私たちはそのパートナーシップを新たなレベルへと引き上げます。研究およびエンジニアリングチームを結集し、NVIDIA CUDAによってアドビの愛されるアプリケーションの進化を加速させるとともに、創造性を再定義し、顧客体験を変革する最先端の世界基盤モデルを共同で構築します。」

アドビとNVIDIAは、コンテンツ制作とキャンペーン展開のスピードを向上させる画期的なエージェント型クリエイティブ／マーケティングワークフローを提供するために力を合わせます。アドビは、これらのエージェント型ワークフローを実現するために、NVIDIA Agent Toolkit(https://nvidianews.nvidia.com/news/ai-agents)ソフトウェアおよびNVIDIA Nemotron(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/foundation-models/nemotron/)オープンモデルを活用していきます。

アドビとNVIDIA は、NVIDIA NemoClaw(https://www.nvidia.com/en-us/ai/nemoclaw/)においても協力します。NemoClaw は、OpenClaw の常時稼働アシスタントを、より安全に、そしてワンコマンドで実行できるようにするオープンソースのスタックです。NVIDIA Agent Toolkit の一部として、NemoClaw は NVIDIA OpenShell ランタイムをインストールします。これは、自律エージェントや NVIDIA Nemotron などのオープンソースモデルを実行するための安全な環境を提供します。

アドビはNVIDIAとの提携により、ブランドアイデンティティ維持のためのクラウドネイティブな3Dデジタルツインソリューション（パブリックベータ版）をリリースします。このソリューションは、物理的な製品の仮想レプリカを作成し、これを恒久的なデジタルアイデンティティとしてマーケティングやコマース体験に活用できるようにするものです。今回の提携により、3Dデジタルツインワークフローを提供するNVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)ライブラリがアドビのテクノロジーに統合され、OpenUSD(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/openusd/)規格を基盤としたマーケティングコンテンツ制作工程の自動化を実現します。

ツール間のシームレスな相互運用性により、企業は一貫性のあるパッケージ写真やライフスタイル画像から、3D製品カスタマイズ体験、没入型のバーチャル試着に至るまで、あらゆるコンテンツを生成できるようになります。

アドビは、NVIDIAのAIインフラストラクチャー、AIライブラリ、サービス、モデルを活用し、Adobe Acrobat(https://www.adobe.com/jp/acrobat.html)、Adobe Photoshop(https://www.adobe.com/jp/products/photoshop.html)、Adobe Premiere(https://www.adobe.com/jp/products/premiere.html) 、Frame.io(https://frame.io/)、Adobe Firefly Foundry(https://business.adobe.com/jp/products/firefly-business/firefly-foundry.html)、Adobe GenStudio(https://business.adobe.com/jp/products/genstudio-for-performance-marketing.html)、Adobe Experience Platform(https://business.adobe.com/jp/products/experience-platform/adobe-experience-platform.html)などのAI搭載ツール全体にわたり、創造プロセスから生産性や、顧客体験のオーケストレーションまでのあらゆるレイヤーを加速・最適化します。

また、AIモデル構築サービスAdobe Firefly Foundryでは、商用利用に安全なAdobe Firefly AIモデルが、企業やIP所有者の独自かつ専有的なブランドやフランチャイズコンテンツに合わせて高度にカスタマイズできます。これは、メディア＆エンターテインメント制作スタジオにとって極めて重要です。このサービスにNVIDIAの高度なコンピューティングおよびAI技術を統合することで、商用利用に安全なコンテンツを大規模に提供するエンタープライズ向けのカスタムAIを実現します。

この戦略的パートナーシップの主な分野は以下の通りです。

- 次世代のAdobe Fireflyモデルの提供：アドビは、NVIDIAの高度なコンピューティングおよびAI技術を活用し、創造性の解放生産性の向上最先端のマーケティング向けに設計された次世代の基盤となるAdobe Fireflyモデルを提供します。これらのモデルは、NVIDIAの高度なコンピューティング技術およびNVIDIA CUDA-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/technologies/cuda-x/)とNeMoライブラリの上に構築されます。- アドビのエージェントAI型イノベーション： アドビは、パーソナライズされた、安全かつコスト効率の高い環境において、ハイブリッド型エージェントループの長時間実行を実現する基盤として、NVIDIA Agent Toolkitの一部であるNVIDIA OpenShellおよびNemotronの活用を模索します。また、Adobe Experience Platformを基盤とした大規模なエージェント型ワークフローの構築に向けて、Agent ToolkitおよびNemotronの評価も行います。NVIDIAは、エンジニアリングの専門知識、ソフトウェアの早期アクセス、さらに、ターゲットを絞った市場展開支援を提供します。- クラウドネイティブな高精細3Dデジタルツインによるマーケティングコンテンツ制作の変革：NVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティング、ユニバーサルデータ運用規格OpenUSDを基盤としたNVIDIA Omniverseライブラリ、NVIDIA RTX(TM)レンダリングとその出力をリアルタイムでクラウドからストリーミングするNVIDIA Omniverse Kit App Streamingを、アドビの生成AIおよびワークフロープラットフォームと統合します。これにより、アドビのソリューションでは、マーケティングコンテンツ制作の自動化に向け、ブランドアイデンティティ維持のためのクラウドネイティブな3Dデジタルツインを構築できるようになります。- 企業向けに高度にカスタマイズされ、大規模生産に対応できるクリエイティブ制作体制を実現：NVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティング、CUDA-Xアクセラレーションライブラリ、およびオープンモデルを活用し、アドビは画像、ビデオ、音声、ベクター、3Dすべてを網羅する、より高速で高性能かつ柔軟な独自開発およびIP保護されたAdobe Firefly Foundryモデルを、ブランドやフランチャイズに向けて提供します。- AIドキュメントインテリジェンスでビジネスの生産性を向上： Adobe Acrobatは、ユーザーが最高の成果を生み出すための生産性およびコラボレーションプラットフォームです。アドビは、NVIDIA Nemotronの機能をAdobe Acrobatに導入し、AI出力の品質をさらに高め、ビジネスプロフェッショナル、一般ユーザー、および企業の生産性を向上させます。- クラウド上のクリエイティブワークフローを加速：Frame.ioは、クリエイティブプロセス全体にわたってコンテンツ、ユーザー、フィードバックを一元管理し、高品質な成果物の作成を加速させるアドビの統合プラットフォームです。アドビは、NVIDIA CUDA(R) (https://developer.nvidia.com/cuda)を活用して、Frame.ioのスケーラブルなクラウドコンテンツ管理とワークフロー、メディアデコード、インテリジェンスを加速させます。これにより、画像、ビデオ、3D、その他のクリエイティブメディアに対して、高速なセマンティック検索、生成AIによる創造、インサイトを大規模に実現します。- 共同のGTM（Go-to-Market)戦略を策定：アドビとNVIDIAは、Adobe Firefly Foundryを活用し、世界中の企業ユーザーによるこれらのAIイノベーションの活用と導入を促進する共同のGTM戦略を策定します。

(C) 2026 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, CUDA, CUDA-X, Nemotron, NVIDIA NeMo, NVIDIA OpenShell, NVIDIA Cosmos, NVIDIA Omniverse and NVIDIA RTX are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and/or other countries. Other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

■「アドビ」について

アドビは、業界をリードするプラットフォームとツールによって、あらゆる人が創造性・生産性を発揮し、パーソナライズされた顧客体験を生み出せるようにしています。

アドビに関する詳細な情報は、webサイト（https://www.adobe.com/jp/about-adobe.html）をご覧ください。

■「NVIDIA」について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はAIとアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。

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