ステラボーテよりムダ毛ケアもできる美顔器 「IPL&NIR光美容器 PRO」発売
IPL&NIR光美容器 PRO / \78,000（税込）ルミナスホワイト、ミスティグレーの全2色展開
ビューティブランド「STELLA BEAUTE（ステラボーテ）」は、ムダ毛ケア・美肌ケアができる家庭用美顔器「IPL&LED光美容器」に革新的なテクノロジー「NIR」を搭載し、さらに進化させた「IPL&NIR光美容器 PRO」を発売します。3月17日(火)より楽天公式サイトで予約受付を、3月31日(火)より公式オンラインストア、他ECモールでの一般販売を開始します。
IPLとNIR、美肌をつくる2つの光
従来品の機能に加え、美容分野で注目されている新機能NIR（近赤外線。Near InfraRedの略称）を搭載。なめらかでハリ・引き締まりのある素肌へと導く最新技術で、痛みを感じにくく、高い安全性で日常のケアをサポートします。ムダ毛ケア・美肌ケアを叶えるIPLと、なめらかでハリのある美肌へと導くNIR。2つの光を、効果的に使い分けることで、生まれ変わるような、美しい素肌へ。さらに、グリーンLEDで輝きをまとっていく、超透明な肌*を実現します。
*超透明な肌：キメが整うことによる肌の見え方。
「IPL&NIR光美容器 PRO」 さらに進化したポイント
- トリプルパルス方式を採用。一度に細かく3回照射し、刺激を軽減しつつ、パワーUP
- 当社史上最高25ジュール（従来品より約130％にアップ）
- 照射面積 3.5平方センチメートル（従来品より約117％拡大）
- 照射スピード 最速0.10秒（従来品0.18秒）、全身ケア3分*
*照射レベル1の時
- グリーンLED 搭載数を増強（従来品より300％にアップ）
- クールダウンモードを搭載、照射後に肌を冷やします
商品概要
IPL&NIR光美容器 PRO ルミナスホワイト / \78,000（税込）
IPL&NIR光美容器 PRO ミスティグレー / \78,000（税込）
製品名
IPL&NIR光美容器 PRO
発売日
3月17日(火)より、楽天市場（https://item.rakuten.co.jp/kirala-ec/ksbestn/）で先行予約開始
3月31日(火)より、公式オンラインサイト（https://www.stellabeaute.jp/products/ipl_nir)、 他ECモールで販売開始
価格
78,000円（税込）
カラー展開
ルミナスホワイト、ミスティグレーの全2色
機能
IPL / グリーンLED / NIR / サファイア＋冷却プレート / クリーンスタンド
取扱店
STELLA BEAUTE公式オンラインサイト、楽天市場店、他オンラインモール、
STELLA BEAUTE取扱店
ブランドサイト
https://www.stellabeaute.jp/
商品特徴１．IPL（ムダ毛ケア）ではトリプルパルスを採用
- クリニックで多く使われている、エネルギーを3分割して照射する方式。一度の照射を細かに3回にわけることで、刺激（痛さ・熱さ）を軽減しつつ、照射パワーを高めています。
- 最大25J（ジュール）の高出力（従来比約130％）
- 照射面積3.5平方センチメートル（従来品より約117%拡大)
- 照射スピード最速0.10秒（従来比約180％）
- 全身ケアは約3分で完了（従来品は約5分）
- 照射回数は約60万回。
２．美容分野で注目の新機能、NIRを搭載
なめらかでハリ・引き締まりのある素肌へと導く最新技術で、高い安全性で日常のケアをサポートします。
３．1台4役、さらに従来品でも大人気のグリーンLEDはすべてのケアモードに搭載
4つのケア（ムダ毛ケア、美肌ケア、NIRケア、クールダウン）が、この1台で完結できます。さらに、グリーンLEDは搭載数を従来の3倍に増強。透き通るように明るい肌*へ導きます。
*キメが整うことによる肌の見え方
4．クールダウンモードを新搭載
熱さ・痛みを軽減させるWアイスプロテクション（5℃冷却アイスプレート＆サファイアクリスタ
ル）とグリーン LEDで肌を急速に冷却し、透明感ある肌*へと導きます。
*キメが整うことによる肌の見え方。
５．デザイン性＆オートクリーン機能
インテリアにも馴染むスタイリッシュなデザインは、いつでもすぐに使える手軽さとともに、オー
トクリーン機能によって常に清潔さを保つことができる仕様のため、ご家族やパートナー、ご友人
とのシェア使いもおすすめです。
美容皮膚科の医師も監修
監修 山崎まいこ先生
まいこ ホリスティック スキン クリニック 院長
＜所属学会＞
日本皮膚科学会 / 日本形成外科学会 / 日本美容皮膚科学会 / 日本レーザー医学会 / エイジングケア学会指導士
「NIRとは、近年美容分野で注目されている近赤外線で、熱を活用した肌ケアの考え方をベースに、肌に心地よい温感を与えることができ、ハリ感のある肌印象を目指せることがポイントです。 IPL光美容器のトリプルパルス方式は、熱を分散させながら重ねて届けることができ、肌への刺激に配慮しつつケアを行う方式になります。 そして、NIRやIPL光美容の使用後（または使用中）は冷却を行うことが重要と言われています。」
基本情報- 電源方式 ： 交流式
- 電源・電圧： AC100 - 240V 50/60Hz
- 消費電力 ： 72w
- 付属品 ： ACアダプター、電源コード、取扱説明書、使い方ガイド、 クリーンシステムスタンド、単4乾電池2本など
- 材質 ： ABS樹脂、サファイアクリスタルなど
- 本体寸法 ： 約 W228×D83×H63mm （スタンド含まず）
STELLA BEAUTE カスタマーサポート
https://www.customer-support.kirala.jp/1/LEMBELLIRSTELLABEAUTE