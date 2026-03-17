ステラボーテよりムダ毛ケアもできる美顔器 「IPL&NIR光美容器 PRO」発売

株式会社KiralaIPL&NIR光美容器 PRO / \78,000（税込）ルミナスホワイト、ミスティグレーの全2色展開

ビューティブランド「STELLA BEAUTE（ステラボーテ）」は、ムダ毛ケア・美肌ケアができる家庭用美顔器「IPL&LED光美容器」に革新的なテクノロジー「NIR」を搭載し、さらに進化させた「IPL&NIR光美容器 PRO」を発売します。3月17日(火)より楽天公式サイトで予約受付を、3月31日(火)より公式オンラインストア、他ECモールでの一般販売を開始します。

IPLとNIR、美肌をつくる2つの光

従来品の機能に加え、美容分野で注目されている新機能NIR（近赤外線。Near InfraRedの略称）を搭載。なめらかでハリ・引き締まりのある素肌へと導く最新技術で、痛みを感じにくく、高い安全性で日常のケアをサポートします。ムダ毛ケア・美肌ケアを叶えるIPLと、なめらかでハリのある美肌へと導くNIR。2つの光を、効果的に使い分けることで、生まれ変わるような、美しい素肌へ。さらに、グリーンLEDで輝きをまとっていく、超透明な肌*を実現します。

*超透明な肌：キメが整うことによる肌の見え方。

「IPL&NIR光美容器 PRO」 さらに進化したポイント

- トリプルパルス方式を採用。一度に細かく3回照射し、刺激を軽減しつつ、パワーUP- 当社史上最高25ジュール（従来品より約130％にアップ）- 照射面積 3.5平方センチメートル（従来品より約117％拡大）- 照射スピード 最速0.10秒（従来品0.18秒）、全身ケア3分**照射レベル1の時- グリーンLED 搭載数を増強（従来品より300％にアップ）- クールダウンモードを搭載、照射後に肌を冷やします

商品概要

IPL&NIR光美容器 PRO ルミナスホワイト / \78,000（税込）IPL&NIR光美容器 PRO ミスティグレー / \78,000（税込）

製品名

IPL&NIR光美容器 PRO

発売日

3月17日(火)より、楽天市場（https://item.rakuten.co.jp/kirala-ec/ksbestn/）で先行予約開始

3月31日(火)より、公式オンラインサイト（https://www.stellabeaute.jp/products/ipl_nir)、 他ECモールで販売開始

価格

78,000円（税込）

カラー展開

ルミナスホワイト、ミスティグレーの全2色

機能

IPL / グリーンLED / NIR / サファイア＋冷却プレート / クリーンスタンド

取扱店

STELLA BEAUTE公式オンラインサイト、楽天市場店、他オンラインモール、

STELLA BEAUTE取扱店

ブランドサイト

https://www.stellabeaute.jp/

商品特徴

１．IPL（ムダ毛ケア）ではトリプルパルスを採用- クリニックで多く使われている、エネルギーを3分割して照射する方式。一度の照射を細かに3回にわけることで、刺激（痛さ・熱さ）を軽減しつつ、照射パワーを高めています。- 最大25J（ジュール）の高出力（従来比約130％）- 照射面積3.5平方センチメートル（従来品より約117%拡大)- 照射スピード最速0.10秒（従来比約180％）- 全身ケアは約3分で完了（従来品は約5分）- 照射回数は約60万回。２．美容分野で注目の新機能、NIRを搭載

なめらかでハリ・引き締まりのある素肌へと導く最新技術で、高い安全性で日常のケアをサポートします。

３．1台4役、さらに従来品でも大人気のグリーンLEDはすべてのケアモードに搭載

4つのケア（ムダ毛ケア、美肌ケア、NIRケア、クールダウン）が、この1台で完結できます。さらに、グリーンLEDは搭載数を従来の3倍に増強。透き通るように明るい肌*へ導きます。

*キメが整うことによる肌の見え方

4．クールダウンモードを新搭載

熱さ・痛みを軽減させるWアイスプロテクション（5℃冷却アイスプレート＆サファイアクリスタ

ル）とグリーン LEDで肌を急速に冷却し、透明感ある肌*へと導きます。

*キメが整うことによる肌の見え方。

５．デザイン性＆オートクリーン機能

インテリアにも馴染むスタイリッシュなデザインは、いつでもすぐに使える手軽さとともに、オー

トクリーン機能によって常に清潔さを保つことができる仕様のため、ご家族やパートナー、ご友人

とのシェア使いもおすすめです。

美容皮膚科の医師も監修

監修 山崎まいこ先生

まいこ ホリスティック スキン クリニック 院長

＜所属学会＞

日本皮膚科学会 / 日本形成外科学会 / 日本美容皮膚科学会 / 日本レーザー医学会 / エイジングケア学会指導士

「NIRとは、近年美容分野で注目されている近赤外線で、熱を活用した肌ケアの考え方をベースに、肌に心地よい温感を与えることができ、ハリ感のある肌印象を目指せることがポイントです。 IPL光美容器のトリプルパルス方式は、熱を分散させながら重ねて届けることができ、肌への刺激に配慮しつつケアを行う方式になります。 そして、NIRやIPL光美容の使用後（または使用中）は冷却を行うことが重要と言われています。」

基本情報

- 電源方式 ： 交流式- 電源・電圧： AC100 - 240V 50/60Hz- 消費電力 ： 72w- 付属品 ： ACアダプター、電源コード、取扱説明書、使い方ガイド、 クリーンシステムスタンド、単4乾電池2本など- 材質 ： ABS樹脂、サファイアクリスタルなど- 本体寸法 ： 約 W228×D83×H63mm （スタンド含まず）

STELLA BEAUTE カスタマーサポート

https://www.customer-support.kirala.jp/1/LEMBELLIRSTELLABEAUTE