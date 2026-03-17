OSCAL、革新的なサーマルイメージング搭載タフネスフラッグシップスマートフォン「PILOT 6」を発表

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

OSCALは、アウトドアや産業用途に対応した新世代のフラッグシップタフネススマートフォン 「PILOT 6」 を発表しました。「PILOT 6」を2026年3月16日よりAliExpressにて全世界向けに正式に発売いたします。発売に合わせて、発売記念セールを実施。通常価格から49%オフの44,822円で販売され、期間は2026年3月16日（月）16:00から3月26日（木）15:59までとなります。

4,700円 OFFクーポンコード：JPSS30

セール期間：2026年3月16日（月） 16:00 ～ 3月26日（木）15:59

製品URL：https://geni.us/tRdnC

割引率：49% OFF

割引前の価格：88,612円

割引後の価格：44,822円

PILOT 6は、業界でも高精細な160×120ピクセルのサーマルイメージング機能を搭載し、さらに108MP Samsung ISOCELL HM6メインカメラ、50MPフロントカメラ、10000mAh大容量バッテリーなどを備えた高性能モデルです。夜間の設備点検や温度検査、アウトドア活動、日常生活において、一般的なスマートフォンでは視認性や耐久性、バッテリー性能などに限界があります。OSCALは長年培ってきたタフネスデバイスの開発技術とスマート端末分野での経験を活かし、「より安全に、より鮮明に、よりスマートに」をコンセプトにPILOT 6を開発しました。 PILOT 6は、MIL-STD-810H軍用規格およびIP68/IP69K防水防塵性能を備えた高耐久設計に加え、6.78インチ2.4K 120Hzディスプレイ、MediaTek Helio G100プロセッサー、最大48GB RAM + 256GBストレージなど、ハイエンド仕様を実現。さらにAndroid 16ベースの最新DokeOS 5.0とDoke AI 2.0を搭載し、AI機能を活用したスマートな操作体験を提供します。

1. 業界トップクラスの160×120サーマルイメージング＆108MP Samsungカメラ

登山やキャンプ、設備点検などのシーンでは、正確な温度測定や高精細な画像が求められます。PILOT 6は、160×120ピクセルの高解像度サーマルカメラを搭載しており、一般的な80×60サーマルカメラの約2倍のディテールを表示可能です。また、-15℃～550℃の広い温度測定範囲に対応しており、電気設備や配線、ブレーカーの異常発熱などを迅速に検出できます。さらに61°×47°の広視野角により、同クラスの製品と比較して最大12.4倍の情報量を一度に確認可能です。加えて、リアルタイム温度アラート機能や自動レポート生成機能を搭載しており、産業点検や安全管理の効率を大幅に向上させます。カメラ性能も非常に高く、1億800万画素のSamsung ISOCELL HM6メインカメラを採用。一般的な50MPカメラの約2倍の解像度で、細部まで鮮明な写真撮影が可能です。さらに50MPフロントカメラにより、高品質なセルフィーやビデオ通話も実現します。これらの機能により、PILOT 6は設備点検、災害救助、アウトドア活動、日常撮影など、幅広い用途に対応します。

2. 4.5W Smart-PAスピーカー＆93ルーメン高輝度LEDライト、MIL-STD-810H軍用規格の高耐久性を搭載

PILOT 6は、騒がしい屋外環境での指示が聞き取りにくい状況や暗闇での方向感覚の喪失、さらには極端な気象や温度条件下での耐久性への不安といった課題にも対応する高性能タフネススマートフォンです。本製品は、最大音量98dBを誇る4.5W Smart-PAスピーカーを搭載し、アウトドアや現場作業においてもクリアで力強い音声を提供します。

さらに、93ルーメンの高輝度LEDトーチライトを装備し、最大5メートルの照射範囲と最大42時間の連続使用を可能にすることで、夜間作業や暗所での移動を安全にサポートします。

加えて、MIL-STD-810H軍用規格認証を取得し、IP68/IP69Kの防水防塵性能を備えた堅牢設計により、1.5メートルの落下耐性、最大500kgの重量耐性、-20℃から+60℃までの極端な温度環境でも安定した動作を実現します。これにより、工事現場や豪雨、砂嵐など過酷な環境下でも信頼性の高い操作性を維持し、高強度のアウトドア活動や日常業務においても、優れた音響性能、照明機能、耐久性を提供し、常にユーザーの安全を支えます。

3. 6.78インチ2.4K 120Hzディスプレイ＆10000mAh大容量バッテリー

PILOT 6は、没入感のあるエンターテインメント体験と1日中の使用を想定して設計されており、業界最高水準の6.78インチ2.4K 120Hzディスプレイを搭載することで、広い視野角と高精細な映像表示を実現します。最大750ニトの高輝度により屋外でも鮮明な画面表示が可能で、120Hzのインテリジェントリフレッシュレートは競合製品の60Hzディスプレイと比べて最大2倍滑らかな映像体験を提供。さらに、1080P Widevine L1対応により、NetflixやAmazon Prime VideoなどのプラットフォームでHD画質の動画ストリーミングを楽しむことができます。複数の目に優しい表示モードも備えており、長時間の使用でも快適に視聴可能です。

また、10000mAhの大容量バッテリーにより最大1080時間の待機時間を実現し、新開発ディープ省電力モードにより、日中のバッテリー寿命を23.08%、夜間のバッテリー寿命を71.62%延長します。さらに、27W急速充電、15Wワイヤレス充電、10Wリバース充電に対応しており、エンターテインメント、仕事、アウトドア活動において、電力切れを心配せずに使用できます。

4. MediaTek Helio G100搭載、最大48GB RAM＆2TB拡張対応

PILOT 6は、マルチタスクや大容量メモリ使用時でもスムーズな動作を実現する高性能プラットフォームを備えています。本機は、最大2.2GHzで動作する4G対応MediaTek Helio G100オクタコアプロセッサーとARM Mali-G57 GPUを搭載し、前世代モデルと比較して約20%の性能向上を実現しました。AnTuTuベンチマークでは420,236点を記録し、高い処理能力を発揮します。メモリ構成は最大48GB RAM（12GB物理メモリ＋最大36GB拡張RAM）に対応しており、最大17個のアプリを同時に実行することが可能です。さらに、256GBの内蔵ストレージに加え、最大2TBのTFカード拡張にも対応しており、写真、動画、アプリケーションなど大量のデータ保存ニーズにも柔軟に対応します。また、銅とグラファイト素材を組み合わせた高度な放熱システムを採用しており、長時間の高負荷使用時でも安定したパフォーマンスを維持し、快適な操作体験を提供します。

5. Android 16ベースの最新DokeOS 5.0

PILOT 6は、仕事から日常生活まで幅広いシーンでの効率的な操作を実現するため、Android 16をベースにした最新の「DokeOS 5.0」を搭載しています。新システムにより、システム応答速度は18.54%向上、起動速度は9.58%高速化し、さらにバッテリー持続時間も大幅に改善され、日中で23.08%、夜間で71.62%の電力消費削減を実現しています。System Manager 2.0では、ワンタップでのクリーンアップ、スマート分類、最適化機能により、常に快適なデバイス状態を維持できます。また、Camera 2.0はプロフェッショナルモードや多彩なフィルター、便利なクイックツールを備え、映画のような映像表現を簡単に実現可能です。さらに、OSCAL独自開発のDoke AI 2.0を搭載し、DeepSeek-R1、ChatGPT-4o mini、Gemini AI 2.0といった先進的なAIモデルを統合。加えて、AI Chat、AI Video、AI Photos、AI Musicの4つの専用AIアプリを提供し、作業効率やクリエイティブな表現を大きく向上させます。セキュリティ面では、アプリごとの画面録画制御、メディアアクセス権限管理、アプリロックなどの機能を備え、プライバシー保護を強化しています。また、赤外線リモコン機能により、テレビやプロジェクターなどの家電製品を簡単に操作することも可能で、PILOT 6は効率的な作業と創造性を支える、スマートで安全性の高い多機能デバイスとなっています。

価格と発売情報

OSCAL PILOT 6は、AliExpressにて2026年3月16日（月）より販売開始予定です。 発売記念として、2026年3月16日（月） 16:00 ～ 3月26日（木）15:59までの期間限定で早期購入キャンペーンを実施予定。 高い耐久性、先進的なサーマルイメージング技術、AI機能を融合したPILOT 6は、アウトドアユーザー、エンジニア、点検作業者、クリエイターなど、幅広いユーザーに新しい体験を提供します。

4,700円 OFFクーポンコード：JPSS30

セール期間：2026年3月16日（月） 16:00 ～ 3月26日（木）15:59

製品URL：https://geni.us/tRdnC

割引率：49% OFF

割引前の価格：88,612円

割引後の価格：44,822円

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

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