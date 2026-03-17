【Japan IT Week 春 2026】にてMicrosoft Teams Roomsを手早く・低コストで導入できる新パッケージMAXHUB「Express Install」を初公開

ナイスモバイル株式会社

ITで会議DXを支援するナイスモバイル株式会社（本社：長野県松本市 代表取締役社長：高学軍）は、2026年4月8日（水）から4月10日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春 2026」に出展します。ブースでは、Microsoft Teams Roomsを手早く・低コストで導入するために構成したパッケージ商品、MAXHUB「Express Install」 を一般初公開します。

他にも「会議を止めない環境づくり」に最適なMAXHUB製品を豊富に展示し、未来の会議室を “見て・触れて・ご体験”いただき、導入後の運用を想像しやすいブースをご用意します。

（公式サイト：https://nicemobile.jp/news/260317/ ）

▪ 日本の会議室の課題を解決する、MAXHUB「Express Install」とは

昨今のハイブリッドワークの定着や拠点分散化により、会議インフラの迅速な整備と運用負荷の軽減が求められています。従来の会議室導入は配線が多く、工事が必要となることが少なくなく、導入のハードルやコストが高い点が課題でした。MAXHUB「Express Install」は、Microsoft Teams Rooms認定デバイス、ディスプレイ、テーブルスタンドがセットになっており、こうした現場の課題に対し、短時間・低コスト・工事不要という観点から設計されたパッケージ商品です。中小～地方拠点の会議DX加速や、現代の不安定で予測困難な環境に備えたオフィスの即応性向上に寄与します。 MAXHUBブランドのメーカーであるCVTE社とMicrosoftは、両社の先進的な技術を掛け合わせ、世界中の企業に向けて次世代の会議室環境を提供していきます。

▪ MAXHUB「Express Install」商品概要（※発売日未定）

〇Windows OS搭載モデル

（今回の展示会では本モデルをお試しいただけます）

・パッケージ構成：XCore Kit Pro for Microsoft Teams Rooms、XBar U50、デジタルサイネージIII、専用スタンド

・特長

└高いセキュリティ要件に対応

└デバイス管理がしやすい

└ワイヤレスドングルでの資料投影やデュアル表示モードに対応

〇Android OS搭載モデル

・パッケージ構成：XBar V50 Kit for Microsoft Teams Rooms、デジタルサイネージIII 、専用スタンド

・特長

└Android版 Microsoft Teams Roomsに最適化された設計

└MDEP（Microsoft Device Ecosystem Platform）認証取得による高いセキュリティ性の担保

└ケーブル1本で簡単接続できBYOD（Bring Your Own Device）でも使いやすい

〇BYOD対応モデル

・パッケージ構成：XBar U50、デジタルサイネージIII 、専用スタンド

・特長

└ケーブル1本で、個人のPCからすぐに会議スタート可能

└ワイヤレス共有で、資料投影もスムーズ

└会議に必要な機能をしっかり押さえつつ、コストを抑えた導入が可能

└置くだけで、簡単に設置できる省スペース設計

▪ 展示会概要

・名称 ：Japan IT Week 春 2026内「AI・DX・AI総合展」

・会期 ：2026年4月8日（水）～10日（金） 10:00～17:00

・会場 ：東京ビッグサイト

・当社ブース番号：E16-5（東2ホール）

・主な展示内容 ：MAXHUB「Express Install」実機デモンストレーション／MAXHUB「All in One

Meeting Board」、MAXHUB「MTRシリーズ」、MAXHUB「All in One LED V3

シリーズ」など各種MAXHUB製品の実機デモンストレーション

展示会公式サイト： https://qr.paps.jp/WmAnd

※ご来場をご希望の場合は事前登録が必要です。以下のリンクよりご登録くださいませ。

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1636477863021011-TIB

▪MAXHUBとは

MAXHUBでは何万回もの会議を分析し、従来の会議室が抱える課題に向き合いながら

製品開発をしています。毎日身に着ける洋服のように、特別ではないけれど身近な存在。

MAXHUBはあらゆる働き方へ柔軟に対応する普遍的で環境変化に強いブランドです。

情報の伝わりにくさや配線・接続設定の複雑さからお客様を開放し、

会議環境を最適に保つことをお約束します。

▪ナイスモバイルについて

ナイスモバイルではWEB会議をより手軽に、簡潔にする商品の輸入・販売を行なっています。

日本企業のWEB会議が、もっと自由になるように。

企業の中で働く人たちがもっと効率的で、もっと生産的でいられるように。

私たちは「ITで会議DXを支援する」をビジョンとして掲げ、 日本のDX推進に貢献してまいります。

【本 社】長野県松本市笹賀5958

Tel：0263-87-2298 Fax：0263-87-2208

【札幌支店】 03-5577-2809 （窓口：東京支店）

【仙台支店】 03-5577-2809 （窓口：東京支店）

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【東京支店】 03-5577-2809

【金沢支店】 0263-87-2298 （窓口：本社）

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