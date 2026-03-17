【熊本エリア】シェアサイクルサービス『チャリチャリ』、トヨタレンタリース熊本と連携し、対象ポート利用で「トヨタシェア10％割引クーポン」を期間限定プレゼント

チャリチャリ株式会社

シェアサイクルサービス『チャリチャリ』を運営するチャリチャリ株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役社長:家本 賢太郎、以下「チャリチャリ」)は、株式会社トヨタレンタリース熊本(本社:熊本市東区、代表取締役社長:西 治三朗、以下「トヨタレンタリース熊本」)と連携し、2026年3月16日(月)より期間限定で、熊本・菊陽および天草エリアの対象ポートに到着されたお客様を対象に「トヨタシェア10％割引クーポン」を提供いたします。シェアサイクルとカーシェアを組み合わせることで、短距離から中長距離まで、より柔軟で効率的な移動環境の構築と地域内回遊の促進を目指します。

チャリチャリは、「まちの移動の、つぎの習慣をつくる」をミッションに、シェアサイクルという公共的な移動手段を担う存在として、全国9エリアでまちの移動課題解決に取り組んでいます。2022年4月の熊本・菊陽エリアでのサービス開始以来、累計360万回以上利用されるなど、熊本都市圏における新たな移動インフラとして順調に成長しております。

2024年からはトヨタレンタリース熊本の協力のもと、同社店舗やカーシェアステーション「TOYOTA SHARE(以下、トヨタシェア)」へのポート併設を推進し、多様な移動ニーズへの対応を進めてまいりました。

こうしたなか、「まちの移動の、つぎの習慣をつくる」をミッションに掲げるチャリチャリと、「幸せを超えて 新しいモビリティサービスで移動をより楽しくする」ことを理念とするトヨタレンタリース熊本の双方のビジョンが共鳴したことで、熊本が抱える地域交通の課題解決とシームレスな移動環境の構築を目指し、新たな連携をスタートいたします。

本キャンペーンでは、対象5ポートへの「到着」を条件に、チャリチャリ会員さま限定で「トヨタシェア10％割引クーポン」をプレゼントいたします。トヨタシェアでは通常料金「15分 220円(税込)」のところ、本クーポン適用により「15分 198円(税込)」からご利用いただけます。なお、キャンペーン期間中であれば、何度でもお得にトヨタシェアをご利用いただけます。

本キャンペーンを通じて、「ご自宅周辺から店舗まではチャリチャリで移動し、カーシェアに乗り換えてロングドライブをお得に楽しめる」といった、距離に応じた最適な移動手段の組み合わせをご提案します。これにより、春休みやゴールデンウィークの行楽シーズンにおける移動の選択肢を広げ、地域内回遊のさらなる活性化に繋がることを期待しております。

チャリチャリは今後も、トヨタレンタリース熊本と協働で双方が持つ強みを活かしながら、シェアモビリティの“体験機会”を創出し、移動の選択肢を広げるとともに、地域内回遊を促進してまいります。

期間

■キャンペーン概要

2026年3月16日(月)～2026年5月15日(金)

内容

割引対象ステーション

- 対象ポートへ到着した際、チャリチャリのライド履歴にトヨタシェア「10％割引クーポン」が発行されます。- 通常料金「15分 220円(税込)」のところ、本クーポン適用で「15分 198円(税込)」となります。- 期間中は何度でも割引価格でトヨタシェアをご利用いただけます。

本クーポンは、トヨタレンタリース熊本が運営する13か所のカーシェアステーションでご利用いただけます。(※熊本空港Ｐ３ステーションを除く)

詳しくは下記リンクをご確認ください。

https://www.trl-kumamoto.co.jp/carsharering/

クーポン発行対象ポート(到着限定)

下記ポートへの「到着」が条件です。出発時は発行されません。

クーポン利用方法

注意事項

- トヨタレンタカー北熊本店- トヨタレンタカー近見店- トヨタレンタカー天草店- 株式会社トヨタレンタリース熊本- 保田窪本町月極駐車場- チャリチャリのライド履歴を開く。- 「クーポンを利用する」をタップし、クーポンコードを確認。- トヨタシェアのアプリ内「アカウント情報」＞「グループ」＞「グループコード」へ指定されたコードを入力し、グループへ参加。- クーポンは第3者に譲渡できません。- クーポンの有効期限は2026年5月15日(金)までです。- 期間中は何度でもクーポンをご利用いただけます。- 有効期限を過ぎた場合、いかなる場合でも再提供はできません。- クーポンの期限内であってもご予約状況などによりクーポンがご利用できなかった場合、再提供はできません。- クーポンの有効期限内でも、都合により事前の予告なくキャンペーンを終了している場合がありますのでご了承ください。■ Charichari(チャリチャリ)について

「チャリチャリ」は、スマートフォンアプリで専用の赤い自転車の鍵をあけ、かんたんにご利用いただけるシェアサイクルサービスです。ベーシックは1分6.5円、電動アシスト自転車は1分20.5円でご利用いただけ、いつでもどこでも、乗りたいときにすぐ利用できる体験の提供を目指しています。

福岡では2018年2月にサービスを開始し、累計4,300万回以上のご利用をいただくまでに成長いたしました。

これまでに福岡(福岡市・那珂川市・志免町・粕屋町)、名古屋市、東京都、熊本(熊本市・菊陽町)、福岡県久留米市、三重県桑名市、佐賀県佐賀市、熊本県天草市、京都市・滋賀県大津市の9エリアで展開しております。

1分単位の料金設定や、手軽に使えるアプリ仕様から各エリアにて「ちょっとそこまで」の日常的な移動を中心にご利用いただいております。

■チャリチャリオリジナル自転車用ヘルメット

バックやリュックに簡単に収納でき持ち運びが容易で、かつ、製品安全協会が定めたSG基準の認証を取得した安全性の高いヘルメットを、チャリチャリや自転車を日頃ご利用の皆さまにお届けできるよう、公式オンラインストアで販売中です。

通勤通学のスーツからカジュアルな服にも似合う落ち着いたカラーに、さりげなくチャリチャリの可愛いロゴマークが施されたデザインのヘルメットです。チャリチャリライドチケットの購入特典付きです。

ヘルメットの売上は、チャリチャリが行う安全啓発や安全教育の活動資金として活用し、安心安全を育むまちづくりの実現に取り組みます。

オンラインストア ： https://charichari-online.stores.jp/

■CharichariのWeb・SNS情報

【Charichari (チャリチャリ)】

https://charichari.bike

【公式アカウント】

X (旧Twitter) ： https://twitter.com/charichari_bike

Instagram ： https://instagram.com/charichari_bike

TikTok：https://www.tiktok.com/@charichari_official

■Charichari(チャリチャリ)ではポートオーナーを募集中です

店舗やオフィスの軒先・駐車場の一部など、あなたがお持ちの未活用スペースをチャリチャリのポートとして活用しませんか。チャリチャリのポートは、自転車5台以上の小さなスペースから設置できます。普段使われていない場所を、新しい価値として活用しましょう。

【ポートオーナー募集詳細】

https://charichari.bike/portowner