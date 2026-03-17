【RODE（ロード）】ミュージックマイク価格改定（値下げ）のご案内

銀一株式会社

2026年3月19日（木）、銀一株式会社は、オーストラリア発のオーディオメーカー・RØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）のミュージックマイクについて、価格改定（値下げ）を実施いたします。

オーストラリアで設計から製造までを一貫して行うロードマイクロフォンズは、1990年代の創業以来、プロフェッショナルからホームレコーディングまで、幅広いユーザーに愛される高品質なマイクを提供し続けています。

この度、「より多くの方にRØDEマイクの素晴らしい音質とレコーディング体験を届けたい」という思いから、価格改定（値下げ）を実施いたします。

価格を見直すことで、これから音楽制作を始める方、機材のアップグレードを検討されている方にとって、よりお求めやすい製品となります。

RØDEミュージックマイクを選ぶ理由：変わらない「安心」と「クオリティ」

価格改定後も、RØDE製品の誇る高品質と充実したサポートは変わりません。

妥協のない音質と革新的な構造：

プロの現場でも高い評価を得ている「NT2-A」や「NT55」をはじめ、高解像度の録音を実現するために設計されたラインナップを展開しています。

初心者にも安心なオールインワンパッケージ：

NT1シグネチャーなどのモデルには、ショックマウントやXLRケーブルが付属しており、すぐにハイクオリティなレコーディングを始められます。

安心の長期10年保証と国内サポート：

銀一株式会社ではロードマイクロフォンズ製品日本総代理店として、正規流通品の保証・修理サービスを行っています。ミュージックマイクの多くは、製品登録により10年間のメーカー保証を提供します（一部例外あり）。

ボーカル、アコースティックギター、弾き語りなど、あなたの音楽制作を支えるRØDEのミュージックマイクを、この機会にぜひお試しください。

■ 価格改定実施日

2026年3月19日（木）

■ 対象商品・新価格[表: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/161_1_9c0c90eb68deec28afbc16c82cb02c69.jpg?v=202603170951 ]

※「NT1（第5世代）シルバー/ブラック」「M2」「K2（国内未発売）」「NTK（国内未発売）」については、価格の変更はございません。

■ 日本国内ロードミュージックマイク正規販売店

ロードマイクロフォンズ製ミュージックマイクは、下記の販売店にてお求めいただけます。

- 銀一スタジオショップ(https://www.ginichi.com/shop/pages/studioshop.aspx)：https://www.ginichi.com/shop/pages/studioshop.aspx- 銀一オンラインショップ(https://ginichi.com)：https://ginichi.com- Amazon 銀一株式会社ストア(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1844EJ6LMMTNC)：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1844EJ6LMMTNC(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1844EJ6LMMTNC)- GINｰICHI楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/ginichi/)：https://www.rakuten.co.jp/ginichi/

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode(https://ginichi.site/rode)

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)





※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 掲載製品の写真と実際の色は撮影の条件等により異なる場合があります。

※ 記載されているRØDE Microphones製品名・技術は豪州およびほかの国々におけるRØDE Microphones社の商標または登録商標です。

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※ 本リリースに掲載している画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

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