【ピークデザイン / イベント出展】「第42回 大阪モーターサイクルショー 2026」「第53回 東京モーターサイクルショー」に出展！

銀一株式会社

ピークデザイン（日本総代理店：銀一）は、2026年3月20日（金）～22日（日）開催の「第42回 大阪モーターサイクルショー 2026」、および3月27日（金）～29日（日）開催の「第53回 東京モーターサイクルショー」に出展いたします。

◆ 第42回 大阪モーターサイクルショー 2026

ピークデザイン：1号館 B-39

公式ホームページ：https://www.motorcycleshow.jp/

◆ 第53回 東京モーターサイクルショー

ピークデザイン：西1ホール / 小間番号：1-45

公式ホームページ：https://www.motorcycleshow.org/(https://www.motorcycleshow.org/)

高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグ、デザインと機能を追求したアウトドアバッグなどを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しているアメリカの「Peak Design（ピークデザイン）」。

各会場では、スマートフォンをモーターサイクルにシンプルかつスマートにマウントできる「モバイル」シリーズや、軽量で体にフィットする機動性抜群な「アウトドアバックパック」「アウトドアスリング」、ツーリングでの撮影をより便利にするフォトアクセサリー類をご紹介いたします。

さらに、国内発売準備中のスマートフォン用ストラップ「モバイルストラップ」も参考展示予定です。

製品を実際に手にとって、装着感や使い心地をお試しいただけます。

この機会に是非、ピークデザイン製品の素晴らしさを体感してください。

みなさまのご来場を、心よりお待ちしております。

▼ピークデザイン詳細▼

国内ブランドサイト：https://www.peakdesign-japan.com/

Mobile by Peak Design

保護性に優れたスリムでスタイリッシュなスマートフォンケースと、ライフスタイルに合わせてスマートフォンをさらに便利に活用するためのアクセサリー類をラインナップ。

それぞれに「SlimLink（スリムリンク）」というスマートフォンの可能性を最大限に引き出す新しいシステムを搭載し、スマートフォンとアクセサリー類の脱着が簡単に行えます。

普段の生活ではもちろん、バイクや自転車、車や旅行などあらゆるシーンにおすすめです。

◆ モーターサイクル向けマウント

走りの自由とスマートフォンの安全を守る、革新的なフォンマウント。

ライダーのための完璧なスマートフォンマウントがここに。

ピークデザインのモーターサイクル用スマートフォンマウントは、革新的な「振動緩衝機構」を独自開発。エンジンから伝わる微細な振動から大切なスマートフォンを効果的に保護し、ハードな走行条件下でも安心の安定性を実現します。

さらに、ピークデザイン独自のロックシステム「SlimLink（スリムリンク）」のハードロックで、スマートフォンを驚くほど簡単かつ確実に取り付け・取り外しが可能です。グローブを装着したままでも片手でスムーズに着脱でき、心地よい操作性を提供します。

モーターサイクル用は、バイクの車種やスタイル、そしてあなたの好みに合わせて選べる5つのマウントタイプをご提案。

全モデルにシンプルなスタンダードタイプに加え、最新規格「Qi2（チー・ツー）」認証を取得したワイヤレス充電タイプをご用意しました。最大15Wの高出力で、ロングツーリングでもバッテリー残量を気にせず、スマートフォンをフル活用いただけます。

「保護性」「使いやすさ」「スタイリッシュなデザイン」……これら全てを兼ね備えたピークデザインのモバイルマウントで、ライディング体験を進化させます。

※「ハードロック」対応のアクセサリーは、Apple MagSafeとの互換性はありません。必ずピークデザインのエブリデイケース、またはユニバーサルアダプターをお使いください。

※ワイヤレス給電の国際標準規格「Qi2（チー・ツー）」に準拠した正規認証品です。

※Qi2対応のApple iPhoneシリーズやその他スマートフォンでは最大出力15W、非対応スマートフォンでは5W程度です。

※ピークデザイン製「ユニバーサルアダプター」を取り付けた端末では、正常に充電できない可能性があります。

※運転中のスマートフォン操作は絶対に避けてください。

◆ピークデザイン モバイルシリーズ

ピークデザイン モバイルシリーズ最大の特徴である「SlimLink（スリムリンク）」の詳細やラインナップについては、ピークデザインブランドサイト（日本語）をご覧ください。

ピークデザイン「モバイル」

https://www.peakdesign-japan.com/mobile

イベント概要

【第42回 大阪モーターサイクルショー 2026】

開催日時：3月20日(金)～22日(日)10:00～17:00

開催場所：インテックス大阪 1・2号館、屋外特設会場

主催：一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

公式サイト：https://www.motorcycleshow.jp/

【第53回 東京モーターサイクルショー】

開催日時：

3月27日（金）10:00～13:00 特別公開

3月27日（金）13:00～18:00 一般公開

3月28日（土）10:00～18:00 一般公開

3月29日（日）10:00～17:00 一般公開

開催場所：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール、アトリウム、西屋外駐車場

主催：一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

公式サイト：https://www.motorcycleshow.org/

※チケットなどの詳細は、各モーターサイクルショーのオフィシャルサイトをご確認ください。

ピークデザイン（Peak Design）

2010年、アメリカのキックスターターで資金調達を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。

そのプロダクトとして世に登場した「キャプチャー」は、創業者 Peter Dering（ピーター デアリング）がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから資金提供を受け、製品化に成功し、現在キャプチャーはバージョンアップを重ねてアウトドアフォトグラファーをはじめとする世界中の人たちに愛されています。その後も高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグや、デザインと機能を追求した画期的な「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しました。

高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズやスマートフォン向けアイテムなどさまざまなフィールドに展開し、常にその世界を広げています。

その他、ピークデザイン製品については、ピークデザイン国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://www.peakdesign-japan.com/(https://www.peakdesign-japan.com/)

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 銀一株式会社は、ピークデザイン製品の日本総代理店です。

※ ピークデザイン製品は全国の有名カメラ店、特約販売店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

※ iPhone、MagSafeはApple Inc.の商標です。

※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※ Qi2およびQi2マークは、ワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC Inc.）の商標です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。