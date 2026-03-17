【TGC KIDS フェス 2026】竹下☆ぱらだいす・しなこ・KOGYARU・ひめらぶ 出演決定！スタジオアリス共催のTGC KIDSオーディションも同時開催親子ランウェイのチャンス！

株式会社W TOKYO

TGC KIDS フェス実行委員会は、東京ガールズコレクション（以下、TGC）がプロデュースする『TGC KIDS フェス』を昨年立ち上げました。この度３回目の開催として、キッズの夢を叶えるエンターテインメントの祭典『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF（以下、TGC KIDS フェス 2026）』を、2026年7月28日（火）にZepp Haneda (TOKYO)にて開催いたします。

オンラインでエンタメに触れる機会が増えた今だからこそ

オフラインでしか味わえない興奮と感動を創造

近年、KIDSのエンターテインメントの楽しみ方はSNSの発展に伴い多様化し、ファッション・音楽・ダンス・メイクなど、さまざまなカルチャーに触れる機会が増えています。オンライン上でいつでもアクセスできるようになった今だからこそ、オフライン上でエンターテインメントを提供し、リアルでKIDSの夢や憧れに近づける新しい体験価値を創造することがTGC KIDS フェスの役割と考えています。

TGCがプロデュースするこの新たなフェスを通じて、KIDSが自分に自信を持ち、未来への第一歩を踏み出せるような、夢と可能性に満ちた世界を創造します。

今回のキービジュアルは、ポップなタッチと色彩が特徴的で、自身の“好き”をキャラクターデザインに落し込んでSNSで発信している人気イラストレーターDAF氏が手掛けました。今回の制作にあたり「会場に来た子供たちのワクワクした気持ちを更に盛り上げてくれるような、カラフルでキャッチーなイラストに仕上げました。思い出に残るような楽しいイベントになりますように！」とコメント。KIDSたちの“好き”が詰まった、ポップで夏らしいビジュアルとなりました。

圧倒的な熱狂を生む「キッズの憧れ」が集うステージがラインアップ！

豪華出演者が集結！

最新のキッズトレンドを牽引する人気モデルやゲストが続々決定！SNS総フォロワー400万人超えの原宿クリエイターアイドル竹下☆ぱらだいすをMCに迎え、ゲストに、若者からの認知度100%の“原宿のプリンセス”しなこ、ギャル雑誌「egg」の妹メディアとして誕生した小学生のギャルメディアからKOGYARU、2025年10月にデビューした小学生メンバーによる5人組のプリンセスアイドルグループで同世代の憧れとして注目されているひめらぶの出演が決定しました。さらに「TGC KIDS フェス 公式YouTube」でのライブ配信も実施。会場の熱狂を全国に届けます！

今後もKIDSが熱狂する出演者が決定予定！『TGC KIDS フェス 2026』にぜひご注目ください！

『TGC KIDSオーディション 2026 supported byスタジオアリス』も同時開催！

全国約407店舗のこども写真館を運営する株式会社スタジオアリスと共同で、『TGC KIDS オーディション 2026 supported by スタジオアリス』も同時開催いたします。お子さまとご家族の大切な思い出づくりのお手伝いを続けているスタジオアリスとともに、有名になりたい！ランウェイを歩きたい！というKIDSの夢を叶える場になることを目指します。

【TGC KIDS オーディション 2026 supported by スタジオアリス 概要】

●親子でのエントリーが可能：今回はキッズモデルだけでなく、ファミリーでランウェイを歩ける「ファミリー部門」も設置。

●スタジオアリス賞：選出されたモデルは「スタジオアリス専属モデル」として全国の広告等で活躍するチャンスも！

●2次審査は笑顔のプロが撮影：全国のスタジオアリス店舗にて、スタジオ撮影による審査を実施します。



エントリー方法：TGC KIDS オーディション LINE公式アカウントより友達を追加して必要事項を記入

エントリー期間：2026年3月17日（火）～ 2026年4月30日（木）

応募条件：2026年4月1日時点で3～11歳までのお子さま（およびそのご家族）

応募サイト：https://page.line.me/229snikb

公式サイト：https://tgckidsaudition.com/2026

合格者特典：『TGC KIDS フェス 2026』ステージ出演、スタジオアリス広告モデルへのチャンス

＜オーディションに関するお問い合わせ先＞

『TGC KIDSオーディション 2026 supported byスタジオアリス』サイト内“CONTACT”よりお問い合わせください。

TGC KIDS フェス 2026 開催概要

全て2026年3月17日（火）現在の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。

イベント名称：TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF

開催日時：2026年7月28日(火) ※2部制

1部 開場10:00 / 開演11:00 / 終演13:00（予定）

2部 開場14:30 / 開演15:30 / 終演17:30（予定）

会場：Zepp Haneda (TOKYO) （東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H）

公式サイト：https://tgckidsfes.com/2026

配信先：TGC KIDS 公式YouTube

チケット：2026年3月17日(火)より先行販売開始！ ※3歳以上はチケットが必要です。

【SS席】先行 6,500円 （税込）/ 一般 7,000円（税込） ※別途ドリンク代600円

【A席】 先行 5,000円 （税込）/ 一般 5,500円（税込） ※別途ドリンク代600円

● 公式LINE先行（先着）：2026年03月17日（火）18:00 ～ 03月31日（火）23:59

● 公式SNS先行（先着）：2026年04月01日（水）18:00 ～ 04月14日（火）23:59

● 一般販売（先着）：2026年04月15日（水）18:00～ ※売り切れ次第終了

＜チケットに関するお問い合わせ＞

BEA 092-712-4221（平日12:00～16:00）

ゲスト：KOGYARU、しなこ、ひめらぶ 他 ※50音順

M C：竹下☆ぱらだいす

ステージ内容：ファッションショー、ゲストパフォーマンス、パートナーステージ 他

主催：TGC KIDS フェス実行委員会

公式メディア：girlswalker

■東京ガールズコレクションとは…

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC KIDS フェスとは…

β世代の新感覚KIDSフェス！

東京ガールズコレクションがプロデュースするKIDSの夢が叶う、KIDSの憧れが集う、KIDSの為のフェス。SNSを中心としてオンライン上でいつでもエンターテインメントにアクセスできるようになった今だからこそ、オフライン上でエンターテインメントを感じられる新しい体験の場を創造します。

＜ 公式SNS ＞

Instagram：＠tgckidsfes_official

TikTok：@tgckids_official

YouTube： https://www.youtube.com/@tgckidsofficial

ハッシュタグ：#TGCKIDSフェス