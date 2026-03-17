フィジカルAI搭載・完全自動入庫システム「Ultra Phasys（ウルトラ・ファシス）」新発売

株式会社メディカルユアーズロボティクス

株式会社メディカルユアーズロボティクス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：渡部正之）は、最新式薬局ロボット「RIEDL Phasys（リードル・ファシス）」のオプション機能として、フィジカルAI搭載の次世代完全自動入庫システム「Ultra Phasys（ウルトラ・ファシス）」を発売いたします。

Ultra Phasysは、従来のプログラム制御型自動入庫装置とは根本的に異なり、物理世界を理解し、自律的に判断・学習する“フィジカルAI”を中核に据えた入庫システムです。

フィジカルAI搭載・完全自動入庫システム「Ultra Phasys（ウルトラ・ファシス）」■ 「自動化」から「自律化」へ

従来の入庫装置は、あらかじめ定義された条件下でのみ安定動作する“自動化装置”でした。

しかし実際の薬局現場では、

・ 箱の歪み

・ 印刷面の光反射

・ 微細な寸法差

・ 製品同士の密集・重なり

といった「個体差」や「製品の滞留」が常時発生します。

Ultra Phasysはこれらをリアルタイムに検知し、状況に応じて動作を最適化。

固定アルゴリズムではなく、状況適応型の自律制御を実現しました。

■ フィジカルAIの中核技術

１. 3Dビジョンによる個体差認識

・ 箱の歪み・角変形を三次元解析

・ 表面反射の補正処理

・ 把持位置をリアルタイムで再計算

これにより、不安定要素を前提とした把持制御が可能になります。

２. 予測型単品分離

（Predictive Item Singulation）

ホッパー部では、AIと人工視覚モジュールが連動し、製品流量を常時解析。

従来の振動式・連続搬送方式とは異なり、

画像駆動型・間欠制御（Stop & Go制御）を採用しています。

・ AIが製品密度をリアルタイム解析

・ 密集・クラスタを検出

・ 適切な間隔が確保された場合のみ搬送

・ 過密時は微小加減速パルスを発生

・ 慣性と重力を利用し自然分離を促進

さらに、過密状態を検知した場合は即時停止し、十分なスペース確保後に再開。

これは単なる搬送制御ではなく、物理挙動を理解したAI制御です。

■ 機械学習による入庫成功率向上

Ultra Phasysは、

・ 把持成功・失敗データを継続蓄積

・ 誤差要因を解析

・ アルゴリズムを自己最適化

これにより、従来型装置と比較して入庫成功率を大幅に向上。

単なる「全自動」ではなく、

“学習し続ける入庫ロボット”へ進化しました。

■ 最大360パッケージ／時の処理能力

・ 円筒形・角形パッケージ対応

・ 6軸多関節ロボット採用

・ ニューラルネットワークによる物体検出

・ 使用期限自動読取機能

最大360パッケージ／時の処理能力を実現。

閉局時間帯での無人連続稼働も可能です。

■ 対物業務の完全自律化へ

RIEDL Phasysとの統合により、

・ 入庫

・ 保管

・ 在庫管理

・ 払い出し

を一気通貫で自動化。

さらにフィジカルAIにより、人の経験や勘に依存していた微調整をロボットが自律的に学習。

これにより、

・ 作業時間の大幅削減

・ 人為的ミスの低減

・ 機械停止時間の最小化

・ 薬剤師の対人業務への集中

を可能にします。

■ 従来型入庫装置との決定的差異

Ultra Phasysの最大の差別化は、

「AIが物理現象を理解し、制御する」ことにあります。

・ 箱の歪みを認識

・ 光反射を補正

・ 流量を解析

・ 慣性・重力を活用

・ 入庫成功率を自己学習

固定アルゴリズムによる従来型入庫装置とは、設計思想そのものが異なります。

■ 代表取締役 渡部正之 コメント

「Ultra Phasysは“自動化”ではなく“自律化”です。

薬局の対物業務を完全にロボットへ移行させるための技術的ブレークスルーだと考えています。

プログラム制御ではなく、物理世界を理解し学習するロボットこそが、次世代薬局の基盤になります。」

■ 今後の展開

Ultra Phasysは順次国内薬局への導入を開始予定です。

日本の計数調剤文化下においても安定稼働可能な入庫システムとして、薬局DXを加速してまいります。

最大360パッケージ／時の処理能力機械学習による入庫成功率向上物理世界を理解し、自律的に判断・学習する“フィジカルAI■問い合わせ先

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