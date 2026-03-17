中小企業の ”Web担当者不在” を解決する新サービス Web業務を丸ごと支援する「黒子（くろご）」提供開始

Neutral合同会社

Neutral（神奈川県）は、企業のWeb運用を支援するサービス 「黒子（くろご）」 の提供を開始しました。

https://kurogo-web.com/

本サービスは、企業の「Web担当者不在」や「更新が止まっている」「何を改善すれば良いかわからない」といった課題に対し、外部のWeb担当者として継続的に支援するサービスです。

サイト更新、改善提案、分析、制作対応などを包括的にサポートし、企業のWeb活用を実務レベルで支援します。

黒子（くろご）の開発背景

多くの企業において、Webサイトは重要な顧客接点となっています。

しかし実際には、

- Web担当者がいない- 更新が止まっている- 改善したいが何をすればよいかわからない

といった状況が少なくありません。

事実、総務省の調査によると、企業の90％以上がホームページを保有している一方で、サイトを十分に活用できていない企業も多いとされています。

別の中小企業庁の調査では、中小企業の約7割がIT人材不足を感じているという結果も、報告されています。

一方、Web制作会社に依頼ができた場合にも、

- 小さな修正を頼みにくい- 運用の相談ができない- 継続的な改善が進まない

といった課題に直面するケースが少なくありません。

こうした状況を背景に、企業のWeb運用を実務レベルで支援する外部Web担当者サービスとして「黒子（くろご）」を立ち上げました。

外部Web担当者サービス「黒子（くろご）」とは

黒子（くろご）は、企業のWeb運用を支える 外部Webチームサービスです。

社内にWeb担当者がいない企業でも、外部の専門チームがWeb担当者として関わることで、Webサイトの更新・改善・運用を継続的に支援します。

サービス名の「黒子（くろご）」は、舞台裏から演者を支える存在である“黒子”に由来しています。

企業の裏側からWeb活動を支える存在として、継続的な運用支援を行います。

主な支援内容

黒子では、企業のWeb運用に関わる幅広い業務に対応します。

- LPのCVR改善- Webサイトの新設・改修- Webサイト運用・保守- 広告運用代行- 内製化支援- SEO対策- AI活用支援 など

単発の制作ではなく、継続的な運用支援を前提としたサービスです。

サービスの特徴

外部Web担当者として企業を支援

黒子（くろご）では、企業のWeb担当者のような立場で運用をサポートします。

社内に専門人材がいない場合でも、継続的にWeb運用を進めることができます。

小さな改善を積み重ねる運用型支援

Webサイトは一度作って終わりではなく、改善を続けることで成果が生まれます。

黒子（くろご）では日常的な更新や改善を通じて、Webサイトの価値向上を支援します。

Web制作会社による実務対応

黒子はWeb制作会社が運営しているため、

- デザイン作成- コーディング- CMS構築- SEO対策の実装

などの実務に対応可能です。

想定する利用企業

黒子（くろご）は以下のような企業様にご利用いただくことで効果の最大化が期待できます。

- Web担当者がいない企業- Webサイトの更新が止まっている企業- Web制作会社に依頼しづらい小規模な修正がある企業- Web活用を進めたい企業- AIを業務に取り入れたいが有効な方法がわからない企業

詳細を見る :https://kurogo-web.com/

お問い合わせについて

黒子（くろご）に関するお問い合わせは、以下窓口へご連絡ください。

- お問い合わせ窓口：Webサイトお問い合わせフォーム(https://kurogo-web.com/#contact)または、contact@kurogo-web.com まで

運営会社について

会社名：Neutral合同会社

設立：2021年1月

所在地：神奈川県川崎市

代表者：近藤 有起

事業内容：Webサイトの企画・制作・運営サポート、自社プロダクト開発

URL：https://be-neutral.jp/