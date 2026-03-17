幅95cm×多関節で机全体を明るく照らす！スタンドタイプのデスクライトを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、幅約95cmのワイド設計と最大1650ルーメンの高照度を備え、3灯と5か所の関節で照射位置を自在に調整ができるスタンドタイプのLEDライト「800-LED104」を発売しました。

掲載ページ

デスクライト LEDライト スタンド 幅95cm 多関節アーム 1650ルーメン 5段階調光 5段階調色 スタンドライト 卓上 広範囲点灯 3灯

型番：800-LED104

販売価格：9,819円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED104

おすすめポイント

・幅約95cmのワイド設計で、デスク全体をムラなく明るく照射

・3灯＋5か所の関節で、手元やモニター周りなど狙った場所に光を届けられる

・5段階調光・5段階調色、オートモード、メモリー機能で毎日の使いやすさも抜群

デスク全体を一気に照らす、幅約95cmのワイド設計

一般的なデスクライトでは光が届きにくい、モニター周辺や書類を広げたスペースまでしっかり照らせるのが本製品の魅力です。幅約95cmのワイド設計により、手元だけでなくデスク全体を明るくカバー。複数の作業を同時に進める在宅ワークや、参考書・ノートを広げる学習環境でも、視界をすっきり保ちながら快適に使えます。

3灯×5か所の関節で、欲しい場所に光を届ける

本製品は3か所のLED部と5か所の関節を備え、照らしたい位置に合わせてフレキシブルに調整できます。パソコン画面の周辺、キーボード、資料、読書中のページなど、必要な場所へ的確に光を届けられるため、作業効率の向上にもつながります。使う人やデスクレイアウトに合わせて最適な照射スタイルをつくれるのも大きな特長です。

設置場所を選ばない、スタンドタイプのデスクライト

幅約95cmの広範囲を照らす大型LEDライトでありながら、クランプ不要のスタンドタイプを採用。置くだけで使えるため導入しやすく、必要に応じて簡単に場所を動かせます。固定位置に縛られにくいので、仕事机から学習机、ベッドサイドまで幅広く活躍。明るさだけでなく、使う場所の自由度まで高めた一台です。

最大1650ルーメン、調光・調色も思いのまま

最大1650ルーメンの高照度に対応し、仕事や細かな作業、勉強にも十分な明るさを確保できます。さらに、明るさは5段階、光の色は電球色から昼白色まで5段階で調整可能。集中したい時は白っぽい光、リラックスしたい時はあたたかみのある光へと切り替えられるため、時間帯や用途に合わせた理想のデスク環境を手軽に整えられます。

タッチ操作で簡単、毎日使いやすい便利機能も搭載

操作はタッチするだけのシンプル設計で、光の色や明るさを直感的に変更できます。さらに、周囲の明るさに合わせて自動調整するオートモードを搭載し、シーンに応じた快適な明るさをサポート。電源を切っても最後に使った調光・調色設定を記憶するメモリー機能も備えているため、毎回設定し直す手間がなく、日常使いにぴったりです。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED104

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/800-led104/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/800-led104.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS46MRLD

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

■デスクライトの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001017012022

■LEDライトの選び方

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-ledlight.html

■LEDライトの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001017012

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。