TD SYNNEX、スマートグラスブランド「Even Realities」 日本での取り扱いを開始

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持重隆、以下「TD SYNNEX」）は、スマートグラスブランド「Even Realities」の革新的なスマートグラス「Even G2」を、3月19日より先行予約、4月16日より一般発売開始することをお知らせいたします。これまで国内外のITソリューションを通じて企業のDX推進や業務効率化を支援してきた当社は、AIとウェアラブルデバイスを融合した次世代の業務体験を提供することで、ビジネスコミュニケーションの在り方を変革します。

このたび取り扱いを開始するスマートグラス「Even G2」は、単なるウェアラブルデバイスではなく、リアルタイム翻訳や情報表示などを通じて、コミュニケーションや意思決定の在り方を変革する可能性を持っています。グローバルビジネス、現場業務、教育、医療など、さまざまな利用シーンにおいて高い親和性を持つプロダクトとして提供します。

■背景：

2026年は日本の「スマートグラス元年」。AIスマートグラス市場の拡大と新たなニーズ

近年、ウェアラブルデバイスは業務や生活を支えるツールとして急速に普及し、スマートグラスは単なるガジェットから日常の選択肢へと変化しつつあります。S＆S Insiderの調査では、AIスマートグラス市場は2024年の約13億ドル規模から2032年には約30億1,000万ドルへと倍増すると予測されており、世界的な注目を集めています。

一方で、多くの海外製品は日本の電波法基準を満たさず、外部カメラやマイクを搭載したデザインが盗撮やプライバシー侵害への懸念を招いており、日本国内での普及にはハードルがありました。また、労働力不足やリモートワークの拡大、外国人労働者の増加に伴い、現場で両手を使いながらリアルタイムで翻訳や情報取得を行うニーズが高まっています。2026年は日本の「スマートグラス元年」とも言われており、眼鏡市場を含む国内各社が相次いで参入するなど、市場の本格的な立ち上がりが期待されています。

■スマートグラス「Even Realities」およびスマートグラス「Even G2」について：

こうした市場環境の中、TD SYNNEXは法人のお客さまに安心して導入いただけるスマートグラスを提供するため、プライバシー保護と装着性を重視した「Even G2」に着目し、このたび日本国内で取り扱い開始をすることを決定いたしました。

「Even G2」は普通のメガネのような外観で、テンプルの厚みを従来比53％薄く、幅を20％削減するなど薄型・軽量化を実現し、外部カメラやスピーカーをあえて搭載していません。これにより長時間着用しても疲れにくく、撮影への誤解や盗撮リスクを排除したデザインとなっています。また、Holistic Adaptive Optics（HAO）2.0技術により、レンズ上に鮮明な情報を投影し、リアルタイム翻訳やテレプロンプト、ナビゲーションなど多彩なAIサポート機能を提供します。さらに会話サポート機能では、会話の内容をAIが理解して専門用語や人名の解説を表示し、議事録の作成や意思決定を支援します。

■「Even G2」でできること（主なAI機能）

Even G2は、視界内に情報を表示するディスプレイ付きスマートグラスとして、AIによる情報検索・翻訳・会話支援などの機能を通じて、日常業務やコミュニケーションをサポートします。

主な機能は以下の通りです。

・会話サポート（リアルタイム字幕・議事録）

会話内容をリアルタイムで字幕表示し、聞き取りづらい内容や専門用語をその場で確認できます。AIが会話内容を要約し、議事録としてWordやPDFで書き出すことも可能です。

・ライブ翻訳

会話内容をほぼリアルタイムで翻訳し、視界内に表示します。入力言語と出力言語を設定でき、海外との会議や商談など多言語コミュニケーションを自然に支援します。

・AI検索（Even AI）

「Hey Even」と話しかけることでAIアシスタントが起動し、質問への回答や情報検索結果を視界に表示します。必要な情報へ素早くアクセスできます。

・テレプロンプト（原稿提示）

スピーチ原稿やプレゼン内容をレンズ上に表示し、話す速度に合わせて自動スクロール。聴衆から目線を外さずに登壇が可能です。

・ナビゲーション

徒歩ナビゲーションを視界内に表示。曲がるタイミングや距離などを確認しながらスマートフォンを取り出すことなく移動できます。

・ダッシュボード表示

時刻・天気・通知・カレンダーなどを視界で確認できます。ニュースや株価などのウィジェット表示にも対応しています。

・クイックメモ／ToDo管理

思いついたアイデアやタスクをその場で記録し、メモやToDoリストとして管理できます。

■「Even G2」製品の特長：

・“カメラ・スピーカー非搭載” でプライバシーを配慮

従来のスマートグラスやエンタメ用VR/ARグラスとは異なり、外向きカメラや音声出力を持たない設計なので、録画・撮影の懸念がなく、旅行・社内・顧客前でも安心して使えます。プライバシー配慮が必要なビジネスシーンや日常使いにも有利です。

・“かけていることを忘れる“ 生活・業務に馴染むデザイン

一般的な眼鏡として違和感なく着用できる外観で、日常・接客・商談・会議・展示会などあらゆるビジネスシーンに自然に溶け込みます。本体は最長2日間バッテリー、IP65対応（防塵・防水）など、日常業務に馴染む堅牢設計です。

・AIとディスプレイによる新しい情報体験

リアルタイム翻訳、会話サポート、テレプロンプトなどのAI機能を搭載。スマートフォンを取り出すことなく、必要な情報を自然に確認できます。

・“操作とヘルスケアを両立” する拡張リング

別売りのスマートリング「Even R1」を併用することで、グラスに触れることなく自然なジェスチャー操作が可能。加えて、バイタル・睡眠・アクティビティを可視化し、生産性パフォーマンスを支えるコンディション管理にも活用できます。

■「Even G2」主な活用シーン：

・グローバル会議や商談の場で、リアルタイム翻訳により言語の壁を軽減

・現場作業や物流、医療現場で、両手を使いながら最新情報や作業手順を表示

・講演やプレゼンテーションで、テレプロンプト機能によりスムーズな登壇を支援

・リモートワーカーや出張者の移動時に、ナビゲーションやメッセージ通知をスマートに表示

■「Even G2」製品仕様：

・レンズ：一体型ウェーブガイドレンズ

・通信：Bluetooth 5.4

・マイク：デュアルマイク

・センサー：加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー

・バッテリー：フレーム内蔵バッテリー、専用マグネット充電

・重量：約35g前後

・対応OS：iOS / Android

・アプリ：Even Realities App

・本体カラー：Gray / Brown / Green

・タイプ：丸型のAタイプ / スクエア型のBタイプ

・別売り品：Even R1 / クリップ＆ポーチ

■TD SYNNEXを通じて導入するメリット：

TD SYNNEXは世界100カ国以上、取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを活かし、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。「Even G2」の導入に際しては、当社が持つ法人顧客基盤と技術支援体制を最大限活用し、導入提案からアプリケーション設定、活用支援まで一貫したサポートを提供します。全国展開・大規模導入にも対応しており、他社製品や既存システムとの連携など、お客さまの業務環境に合わせたカスタマイズ支援も実施します。

Even Realities Founder&CEO：Will Wong氏は次のように述べています。

「日本市場において、法人領域で強固なネットワークと技術支援体制を持つパートナーと協業できることを大変嬉しく思います。

Even G2は、単なるスマートグラスではなく、人と情報の関係を再定義するデバイスです。リアルタイム翻訳やインテリジェントな情報提示を通じて、言語や物理的な制約を超えたコミュニケーションを実現します。

特に日本の企業市場においては、グローバル対応、労働力不足への対応、生産性向上といった課題解決に貢献できると確信しています。信頼できるITパートナーとともに、デバイス提供にとどまらず、業務変革の一翼を担う存在として展開してまいります。

日本のお客さまにEven G2の新しい体験をお届けできることを楽しみにしています。」

また、TD SYNNEX代表取締役社長 國持重隆は次のように述べています。

「AIやウェアラブル技術の進化により、人と情報の関係は大きく変わろうとしています。スマートグラスは、スマートフォンやPCに続く新たなインターフェースとして、企業のコミュニケーションや業務の在り方を変革する可能性を持つテクノロジーだと考えています。

このたび当社が取り扱いを開始する『Even G2』は、リアルタイム翻訳や情報表示などのAI機能を備えながら、プライバシーへの配慮や日常利用に馴染むデザインを両立した革新的なデバイスです。グローバルコミュニケーションの円滑化や現場業務の効率化など、日本企業が直面する課題の解決に貢献できる製品であると確信しています。

TD SYNNEXは、ソリューションアグリゲーターとして世界中のテクノロジーと日本の企業をつなぎ、お客さまのビジネス課題に最適なソリューションを提供してきました。今後もEven Realitiesとのパートナーシップを通じて、スマートグラスを活用した新しい働き方や業務体験の創出を支援し、日本企業のDX推進に貢献してまいります。」

※本発表はTD SYNNEX株式会社（日本法人）による日本国内での販売開始に関するものです。

【製品に関するお問い合わせ先】

お問い合わせ先：https://jp.tdsynnex.com/inquiry/others/

商品紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=tAIhp9hia90

Even Realitiesについて

Even Realities は、デジタル表示技術と美しさ、そして快適な装着感を高い次元で両立させることで、アイウェアのあり方を再定義するテクノロジーブランドです。単なるデジタル機能の拡張にとどまらず、日常的に身につけられる快適さとスタイルを重視したディスプレイ・スマートグラスの開発をミッションとしています。

Tencent や Hongshan をはじめとする有力投資家の支援を受け、コアチームには Apple、Samsung、Philips、Mykita、Lindberg など、世界的ブランドで経験を積んだメンバーが集結。

テクノロジー、視覚科学、デザイン、製造といった多様な専門性を融合しながら、技術革新と人の日常体験とのバランスを大切にしたプロダクトづくりを行っています。

（WEB）https://www.evenrealities.com/ja-JP/

TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

セーフハーバー宣言

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