電車で出かけよう！DODから春を楽しむ″ピクニックシリーズ″全6種が新登場。

ビーズ株式会社

※テーブルは4月末別途発売予定。

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD」は、ピクニックや散歩などのライトレジャーをもっと自由に楽しめるピクニック製品「USAMPO（ウサンポ）シリーズ」6製品（カラー／サイズバリエーションを除く）を2026年3月13日より発売開始しました。

春の気温が心地よく外にお出かけしたくなるこの季節。しかし「車がないから、荷物が多いから。」といった理由でピクニック遊びについ二の足を踏んでしまう人も多いはず。そんな心理的ハードルを飛び越えるためDODは「電車移動でも楽しめる」をコンセプトに、持ち運びやすさと機能性を両立したピクニック製品を開発しました。お財布に優しい、でもいつもの外出よりも特別な楽しい休日の過ごし方をサポートします。

「USAMPO」特集ページ :https://www.dod.camp/special/usampo/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=special

1.電車やバスで邪魔にならない！スリム形状の「エンソクキャリー」

電車の座席でも邪魔にならないスリム形状の軽量折りたたみカート。横幅は肩幅サイズ（約34cm）、重量は約1.6kgと軽量コンパクト設計のため人が多い場所でもスイスイ移動でき、女性でもストレスなく持ち運びできます。

見た目のスリムさとは裏腹に38Lの大容量仕様で小型のチェアやテーブルもひとまとめに収納可能。ピクニックやフェス、花火大会、BBQなど、徒歩でのお出かけはもちろん車からのちょっとした移動にも活躍します。

写真（左）のピクニック用品が1式収まります。

価格：5,830円 (税込、参考価格)

カラー：タン

詳細：https://www.dod.camp/product/cw1_239/(https://www.dod.camp/product/cw1_239/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

2.スリムなのに40℃で8時間の氷保持力「ヒヤウィーゴークーラー（6）」

ショルダーバッグとしても利用可能

厚さがわずか約12cmながら保冷力を備えた実力派インナークーラーバッグ。40℃の猛暑でも8時間氷をキープする"本気"の断熱性能を装備。いつものリュックに忍ばせておけば、お出かけ先での「今、キンキンに冷えた飲み物が飲みたい！」という欲求を叶えることができます。

ソフト素材を活かした設計により500mlペットボトルが5本も入る収容力を実現。付属のストラップを使えば単体でも持ち運ぶことができ、まさに外遊びを軽快にする「冷（ヒヤ）ウィーゴー！」な相棒です。

※第三者機関にて容量の25％の氷を入れた状態で40℃の室温で実験し8時間後の氷の残存を確認しています。

※保冷効果は気温・湿度や開閉状況によって変化します。

10mm厚の発泡ポリウレタンを採用した多層構造で冷気をキープ500mlペットボトル5本収納可能

価格： 2,750円 (税込、参考価格)

カラー：タン、ブラック

詳細：https://www.dod.camp/product/cl1_240/(https://www.dod.camp/product/cl1_240/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

3.遮光率99.9％以上！涼しさを極めた「ポップリンシェード」

遮光率99.9%以上のブラックコーティング生地を使用したポップアップ式シェード。遮光生地により、日陰における涼しさの理由である「影の濃さ」を高濃度で確保し日射を遮断。一般的なシェードとは一線を画す圧倒的な涼しさを実現しました。天井まで熱気が抜ける独自の「3Dベンチレーション」構造との相乗効果により、公園の真ん中にいながらもまるで深い木陰にいるような休息空間を提供します。

ブラックコーティング生地と通常生地の比較フルメッシュ、ハーフメッシュ／ハーフウィンドウも可能

価格：11,000円 (税込、参考価格)

カラー：タン

詳細：https://www.dod.camp/product/tt4_225/(https://www.dod.camp/product/tt4_225/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

4.スマホ感覚で持ち運べる「ウサンポレジャーシート（S/M/L）」

携行しやすい手のひらサイズの超軽量レジャーシート。 バッグに入れっぱなしにできるサイズのため、常備しておけばふとした時に取り出して地面の汚れを気にせずに休憩できます。 サイズは2人が座れる横長サイズ（S）から4人が座れる大判サイズ（L）まで3種類ご用意。散歩やテーマパークはもちろん、デートや家族のお出かけに常備するもよしの新しい必需品です。

SサイズMサイズLサイズ

価格：＜S＞2,200円(税込、参考価格)

＜M＞3,300円(税込、参考価格)

＜L＞3,960円 (税込、参考価格)

カラー：タン、イエロー、ブルー

詳細：＜S＞https://www.dod.camp/product/le1_250/(https://www.dod.camp/product/le1_250/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

＜M＞https://www.dod.camp/product/le2_251/(https://www.dod.camp/product/le2_251/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

＜L＞https://www.dod.camp/product/le4_252/(https://www.dod.camp/product/le4_252/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

5.家族の水筒を1つに！冷たい飲み物を1日キープする「ファミリー・ウサーモ」

水筒としてジャグとして

家族全員の冷たい飲み物を一日中キープする1.9Lの大容量保冷ジャグ。 真空断熱構造で24時間後でも89％の氷を維持します。コンビニの1kg袋氷がぴったり入るため、お出かけ前の準備も楽ちんに。家族全員分の飲み物を運ぶジャグとして、部活で頑張る子どもの水筒として、熱中症対策に大活躍の頼もしい相棒です。

※自社にて25℃の環境で氷1kgを入れて測定した実測値です。保証値ではございません。実際の環境温度や蓋の開閉、内容物等によって保冷性能は大きく変動します。

価格：5,830円(税込、参考価格)

カラー：タン

詳細：https://www.dod.camp/product/mg4_244/(https://www.dod.camp/product/mg4_244/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

6.ニンジンの数で自分のコップがどれかわかる「ヨッツスタック・ウサカップ」

収納ケース付き。

「自分のコップどれだっけ？」というあるある問題を背面に描かれた"ニンジンの本数"で解決するステンレスマグ（4個セット）。 カップがピタッと重なるスタッキング設計により、家族全員分をコンパクトに、かつ付属のかわいい専用袋で清潔に持ち運ぶことができます。別売りの「ファミリー・ウサーモ」とお揃いのカラーで揃えれば、いつもの公園のベンチを統一感のある特別なカフェ空間へと格上げしてくれる名脇役です。

ニンジンの本数で自分のコップが見分けられます。綺麗にスタッキング可能。ブラックも販売。

価格：3,300円(税込、参考価格)

カラー：タン、ブラック

詳細：https://www.dod.camp/product/mg1_232/(https://www.dod.camp/product/mg1_232/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

ピクニック全製品が並ぶ限定ポップアップをホームセンター「DCM」にて開催

期間：2026年3月20日（金）～6月14日（日）

対象店舗にて、DOD製品を税込7,000円以上ご購入＋アンケート回答で「限定ジッパーバッグ(5枚入り)」をプレゼント

＜詳細＞

https://www.dod.camp/news/notice/93927/(https://www.dod.camp/news/notice/93927/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)

■DODスタッフのコメント

企画担当のヒトコト

周りでも、前ほどキャンプに行かなくなったなと感じたりします。

それでも、外で過ごす時間はやっぱり最高だと思う瞬間があります。

そんな瞬間をもっと気軽に感じてもらえたらと思って作ったアイテムたちです。

そろそろ暖かくなる季節。ぜひ親しい人と一緒に、この機会に外へ出かけてもらえたら嬉しいです。

広報オガワのヒトコト

個人的なイチオシは「エンソクキャリー」です。身長150cmの私でも引きやすい高さで、何と言っても「キャリー特有のガラガラ音」が静かで、友だちと会話を楽しみながら移動できるところがすごく好きです。

■各スペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/274_1_7c8815e9c2dee720a6f4cf156e373748.jpg?v=202603170351 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

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