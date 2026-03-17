【市場の学校】高校生×市場の課題解決型プロジェクト「FOODEX JAPAN 2026」にてPR活動実施

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人 市場の学校は「市場の学校プロジェクト」の活動の一環で、「FOODEX JAPAN 2026」（2026年3月10日～13日 / 東京ビッグサイト）の横浜市中央卸売市場ブースのサポーターとして参加しました。

本プロジェクトは、高校生が市場の課題解決や、市場のポテンシャルをさらに引き出すためにはどうすれば良いかを主体的に考え、具体的にアクションを起こすことで、地域の食文化の継承と新たなソーシャルインパクトの創出を目指す活動です。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

市場の学校プロジェクト公式ホームページ：https://ichibanogakko.jp/

＜FOODEX JAPAN 2026とは？＞

毎年3月に東京ビッグサイトにて開催するアジア最大の食品・飲料にかかわるB to B商談展。

1976年より毎年開催している本展示会は、2026年で51回目を迎え、

出展者・来場者双方のビジネス拡大に絶好の場として、毎回関係各位から高い評価を得ています。

本プロジェクト参加高校生による横浜中央卸売市場ブースのPR

昨年に続き、横浜中央卸売市場ブースの出展店舗のPRを主にサポートし、

FOODEX JAPAN 2026の来場者に出展店舗の魅力を説明しながらチラシなどを配布しました。

また、市場の学校の公式インスタグラムのPRも行いました。

横浜市中央卸市場ブース出展店舗の声

●高校生たちが来場者の目をブースを向けるきっかけになってくれた。

●大人がチラシを配ると受け取ってくれないが高校生たちが配ると受け取ってくれることが多かった。

●大人しかいない環境で若い人がいてくれることでブースに活気が生まれた。

●とにかく一生懸命取り組んでくれた。感謝しかない。

市場の学校メンバー「参加した感想」

●はじめは緊張したが声を出しているうちに慣れてきて後半はスムーズに接客できた。

●チラシを配るだけだと一方的なコミュニケーションになってしまうので、次回は来場者に質問をできるような

アンケートなどを実施したい。それがきっかけでもっと多くの人に来てもらえるかもしれない。

●外国人の方がとても優しかった。笑顔の人が多くてチラシが配りやすかった。

●昨年も今年も参加したが、来年もぜひ参加したい。

＜プロジェクト参加学校・学生・団体募集中！＞

本プロジェクトに継続して参加できる高校・高校生・団体を現在募集しております！

ご興味のある方は下記のフォームよりお申し込みをお願いいたします。

▼参加申込フォーム

https://forms.gle/emY6VbYo4knKxbUY8

申込締切：規定人数に到達次第募集終了

プロジェクト参加対象：関東近郊の高校生

▼「市場の学校」公式WEBサイト

https://ichibanogakko.jp/

※月1~2回程度の横浜市中央卸売市場仲卸店でのフィールドワークを想定しております。距離的に参加可能な方が対象となります。

※本活動で撮影した写真及び動画は、メディア（TV 新聞 WEB等）がニュースや記事、番組などで使用させていただく他、事務局が運営するホームページやSNS等で使用させていただきます。

※事務局以外の外部メディアが撮影した写真及び動画はお渡し出来ません。また、各メディアの放送日・掲載日を事前にご案内できない場合もございます。予めご了承ください。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人 市場の学校

URL：https://ichibanogakko.jp/

活動内容：高校生と横浜市中央卸売市場の仲卸店舗が連携して、市場本来の役割と魅力を伝えるプロジェクトです。高校生たちは市場について学びながら、「PR活動」「商品開発」「イベントの企画」などに挑戦し、多くの人に伝えることを目指しています。活動を通して、新鮮な魚や市場ならではの活気を広く知ってもらうとともに、普段市場に足を運ぶ機会のない人々や飲食店関係者の、来場や取引のきっかけ作りにも取り組んでいます。若い世代の柔軟な発想と行動力を生かして、地域と市場をつなぐ新しい可能性を切り拓き、市場の魅力を発信していきます。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/