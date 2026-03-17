【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】4月22日「道の駅の日」記念キャンペーン第2弾！　耳からチェックイン。音で旅するポッドキャスト番組「旅のセレンディピティ」配信開始！

積水ハウスホテルマネジメント株式会社

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、日本各地のホテルのあるエリアで活躍する人々の日々の営みや、情熱、価値観を深堀りする公式ポッドキャスト番組「旅のセレンディピティ」を、2026年3月17日（火）に開設します。

番組名である“セレンディピティ”とは、”思いがけない出会いや偶然の発見”を意味します。 全国各地のホテル周辺エリアで暮らし、地域と向き合うキーパーソンをゲストに迎え、その土地で活動する理由、日々の営み、描く未来などを語っていただきます。朝の支度中や通勤途中、ふとした時間に耳を傾けるだけで、“その場所ならでは”の空気感を感じ、新しい発見に満ちた旅へと誘う音声メディアです。

本番組では、“人”を起点に地域のストーリーを深掘りし、その土地で暮らす人々の想いや価値観からその土地の魅力を感じられる音声体験をお届けします。また、「聴く」体験を実際に「訪ねる」旅へとつなげていきたいと考えています。ご出演いただいたゲストに関連したイベントや交流企画を全国各地のホテルで実施し、音声をきっかけとした出会いを旅先でのリアルな体験へ結びつけていきます。

本番組を通じて、地域に息づく人々の魅力や文化などを発信し、知られざる日本各地を訪れたくなるきっかけづくりに取り組んでいきます。「聴く」と「旅する」をつなぐ新たな体験価値を提案し、地域観光のさらなる活性化に貢献してまいります。

※フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトとは

全国に宿泊特化型のホテルを29 施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。

■開設の背景：観光は「消費」から「自分らしい探求へ」

主要各社のトレンド予測によると、AIによる効率化が進む一方で旅行者の関心は「自分らしい旅」や「アナログな時間」へ回帰しており、どこへ行くかではなく「なぜ行くのか」という感情的価値を重視する層が増加しています。（出展：トラベルボイス「2026年の旅トレンド予測」）

また、特定の観光地への集中（オーバーツーリズム）が深刻化する中、観光庁は「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」を推進するなど、持続可能な地域誘客が最重要課題となっています。本番組は、こうした社会背景を受け、視覚的な情報だけでは伝わりきらない地域のキーパーソンの「物語」を音声で届けることで、日本各地へ新しい旅の体験を提案し、関係人口創出に寄与します。

■番組コンセプト：「旅のセレンディピティ」について

「旅のセレンディピティ」は、偶然と発見に満ちた旅の魅力を音声で届ける番組です。

ゲストの言葉や声を通して、その土地の光景や匂いを思い描き、まだ見ぬ地域へと心が動く“旅のきっかけ”をお届けします。日常の中でふと旅に想いを巡らせるきっかけとなる、新しい音声体験です。

■番組メインMC

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト マーケティング部 部長 中本 陽子

＜コメント＞

旅の思い出は、いつも思いがけない出会いから生まれるものだと感じています。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテルは、地域の入口となり、旅人と地域をつなぐ場所でありたいと考えています。本番組では、旅先でふと出会う「セレンディピティ」を大切に、地域に生きる方々の声を届けていきます。

この番組が、あなたの新しい旅へのきっかけになりますように。

■配信スケジュール

最初のエリア「福岡県うきは市」です。福岡県の南東部、筑後川の流域に広がるうきは市は、豊かな水と肥沃な大地に恵まれた自然あふれるまちです。フルーツの里としても知られ、四季折々の果物や美しい棚田の風景が訪れる人々を魅了しています。近年では、その土地の魅力に惹かれた新たな担い手たちによる挑戦も生まれ、伝統と革新が交差するエリアとして注目を集めています。そんなうきは市の魅力を、地域で活躍するゲストの皆さんとともにお届けします。

・第1回ゲスト｜カワセミデニッシュ オーナー 久次麻友 様

└カワセミデニッシュ： “フルーツ王国うきは”の旬果を贅沢に使ったスイーツ店

https://www.instagram.com/kawasemidanish/

・第2回ゲスト｜株式会社いそのさわ 代表取締役 中川次郎 様

└株式会社いそのさわ：名水の郷・うきはの天然水で酒を醸す、1893年創業の酒蔵

https://isonosawa.com/

・第3回ゲスト｜一般社団法人うきは観光みらいづくり公社 倉掛かおり 様

└一般社団法人うきは観光みらいづくり公社：

名水・フルーツ・白壁のまち、地域の魅力を磨き発信する観光DMO

https://ukihalove.jp/about_us/

・第4回ゲスト｜SHINDO WINES Wine maker 阪本開 様

└SHINDO WINES ：

九州産ぶどうを使い、栽培から醸造まで一貫して手がけるナチュラルワインメーカー

https://shindo-lab.jp/wines/

・第5回ゲスト｜IBIZA SMOKE RESTAURANT 尾花光 様

└IBIZA SMOKE RESTAURANT：

地元食材を使った自家製の燻製料理や野菜を使ったスペイン料理が楽しめるレストラン

http://ibizasmokerestaurant.com/

■連動企画

第2回

・3月20日（金・祝）いそのさわ 酒蔵見学、ホテルにて日本酒試飲会(https://fairfield-michinoeki-japan.com/ja/information/sake-brewery-tour-at-fukuokaukiha)

第3回

・3月28日（土）うきは観光みらいづくり公社 櫨（はぜ）蝋のキャンドル作り体験(https://fairfield-michinoeki-japan.com/ja/information/participating-in-earth-hour-with-lights-down-event-fairfield-by-marriott-michi-no-eki-hotels-at-all-29-locations)

______________________________________________________________________

■配信概要

・番組名：旅のセレンディピティ

・開設日：2026年3月17日（火）

・配信日時：隔週水曜日 16:00配信

・配信プラットフォーム：

＊Spotify(https://open.spotify.com/show/2S3akFxgCtg5r7oIMTyPMb)

＊Apple Podcast(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E6%97%85%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%94%E3%83%86%E3%82%A3/id1857163099)

＊amazon music(https://music.amazon.co.jp/podcasts/7c01de73-be13-414a-8ee6-079cad511942/%E6%97%85%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%94%E3%83%86%E3%82%A3)

＊YouTube(https://www.youtube.com/playlist?list=PLAdqTU__wSFTjUjA8fsQnXiocBapNtuv8)

・展開メディア：

専用Webサイト： https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/fairfield-tabisere/

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/fairfield_serendipity/

※エピソード・ゲスト情報は順次公式サイトにて公開します。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

公式WEBサイト：http://www.fairfield-michinoeki.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300 以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。