NVIDIA、エージェント型 AI、フィジカル AI、ヘルスケア AI の次世代を支えるオープン モデル ファミリーを拡大

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ニュース概要:

- NVIDIA Nemotron 3 の多角的理解モデルが、AI エージェントを強化し、自然な会話、複雑なリーズニング、高度な視覚機能を実現- NVIDIA Isaac GR00T N1.7、NVIDIA Alpamayo 1.5、NVIDIA Cosmos 3 モデルが、ロボットや自動運転車におけるフィジカル AI リーズニングと行動の限界を押し広げる- NVIDIA BioNeMo プラットフォームの一部である Proteina-Complexa モデルは、NVIDIA、Google DeepMind、EMBL の欧州バイオインフォマティクス研究所、ソウル国立大学が開発した数百万の新しい AI 予測タンパク質複合体予測で構成される新しいオープン データセットとともに、タンパク質創薬を加速- NVIDIA のオープン モデルは、エージェント型 AI 向けに CodeRabbit、CrowdStrike、Cursor、Factory、ServiceNow、Perplexity、フィジカル AI 向けに LG Electronics、Milestone Systems、ヘルスケア AI 向けは Novo Nordisk、Viva Biotech、Manifold Bio が活用

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026 年 3 月 16 日 - NVIDIA は本日、次世代のエージェント型 AI、フィジカル AI、ヘルスケア AI を支えるためのオープン モデル ファミリーを拡大することを発表しました。これらの新たなモデルによって、開発者や科学者がデジタル環境および実環境でリーズニングし、行動できるインテリジェント システムを構築することができます。

グローバルな規模でイノベーションを推進するには、オープン モデルが不可欠です。 エージェント型システム向けの NVIDIA Nemotron(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/foundation-models/nemotron/)(TM)、フィジカル AI 向けの NVIDIA Cosmos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)(TM)、自動運転車向けの NVIDIA Alpamayo(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/alpamayo/)、ロボティクス向けの NVIDIA Isaac(TM) GR00T(https://developer.nvidia.com/isaac/gr00t)、生物医学研究向けの NVIDIA BioNeMo(https://www.nvidia.com/ja-jp/industries/healthcare-life-sciences/biopharma/)(TM) など、拡大し続けるNVIDIA のポートフォリオは、業界全体で新たな可能性を切り拓くことに貢献する高度なモデルとフレームワークを提供します。

NVIDIA の生成 AI ソフトウェア担当バイス プレジデントである カリ ブリスキー (Kari Briski) は次のように述べています。「オープン ソースの AI は、イノベーションを推進する世界的な原動力となっています。生物学および科学的発見から、ロボティクスおよび自律マシンに至るまで、NVIDIA のオープン モデル ファミリーは言語を超えて知能を拡張し、世界中の開発者がインテリジェント エージェントを構築し、デジタル業界およびフィジカル業界で画期的な進歩を実現できるようにします」

NVIDIA Nemotron 3 Ultra、Omni、VoiceChat モデルが AI エージェントを強化

NVIDIA Nemotron ファミリーは、言語、視覚、音声、安全分野での多角的な理解モデルへと広がり、マルチモーダル インテリジェンスを拡張することで、開発者が専門的なエージェント型 AI を構築できるようにしています。

NVIDIA Nemotron 3 の多角的理解モデルが、AI エージェントを強化し、自然な会話、複雑なリーズニング、高度な視覚機能を実現します。

- Nemotron 3 Ultra は、NVIDIA Blackwell プラットフォーム上で NVFP4 形式により 5 倍のスループット効率でフロンティア レベルのインテリジェンスを提供し、コーディング アシスタント、検索、複雑なワークフローの自動化などの AI ネイティブ アプリケーションを強化します。- Nemotron 3 Omni は、音声、視覚、言語理解を統合し、AI エージェントが動画やドキュメントから高い効率性と精度で洞察を抽出できるようにします。- Nemotron 3 VoiceChat は、AI がリスニングし、同時に応答するリアルタイム会話をサポートします。 このモデルは、自動音声認識、大規模言語モデル処理、テキスト音声変換機能を 1 つのシステムに統合しています。- Nemotron の安全モデルと検索パイプラインは、テキストや画像の安全でないコンテンツを検出して信頼できるマルチモーダル システムを強化すると同時に、エージェント型検索パイプラインが、出力の関連性と精度を向上させます。

LangChain(https://blog.langchain.com/nvidia-enterprise/) は、NVIDIA Nemotron モデルやその他の NVIDIA Agent Toolkit(https://nvidianews.nvidia.com/news/ai-agents) ソフトウェアをエージェント開発プラットフォームに統合し、エンタープライズ規模で複雑なタスクを自動化できるインテリジェントな AI アシスタントを構築、展開、監視できるようにします。

Automation Anywhere(https://www.automationanywhere.com/company/blog/general-technology/delivering-a-fully-on-prem-enterprise-ai-automation-platform-with-nvidia-nemotron-super)、CodeRabbit、CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-nvidia-accelerate-agentic-mdr/)、Cursor、Factory、Distyl(https://distylai.substack.com/p/nvidia-enterprise-agents)、Genspark、Perplexity、ServiceNow(https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/NVIDIA-GTC-2026-Governing-the-Autonomous-Workforce/default.aspx) などの主要な企業が、高度なエージェント型アプリケーションを強化するために、NVIDIA Nemotron モデルを展開しています。Edison Scientific(https://edisonscientific.com/articles/accelerating-science-at-scale) は、5 万人以上の研究者が利用している自律型 AI 科学者である Kosmos の不可欠な構成要素として NVIDIA Nemotron を活用しています。Kosmos は、数百の研究課題を並行して実行し、数か月かかる研究を 1 日で完了します。

世界中の AI 開発者は、Nemotron のモデル、データ、フレームワークを活用して、数十億人に母国語でサービスを提供し、現地の文化や価値観に合わせたソブリン モデルを構築しています。これには、AI Singapore、Bielik.ai(https://bielik.ai/)、Indosat Ooredoo Hutchison、LINAGORA、SOOFI、ストックマーク、Trillion Labs、Viettel(https://viettelai.vn/tin-tuc)、YTL AI Labs が含まれます。

NVIDIA はまた、地元の国勢調査と人口統計データに基づいたプライバシー保護型の完全合成データセットである Nemotron-Personas(https://huggingface.co/collections/nvidia/nemotron-personas) を以前リリースしています。Pleias と協力して開発されたフランスのデータセット(https://huggingface.co/datasets/nvidia/Nemotron-Personas-France)は、米国、日本、インド、ブラジル、シンガポールで既にリリース済みのデータセットに続き、本日より提供開始されました。

フィジカル AI リーズニングを推進する新しいオープン モデル

NVIDIA は、ロボットや車両が物理世界で認識、リーズニング、行動できるように設計された新しい基盤モデルとシミュレーション ツールの提供により、自律システムの開発を加速しています。これには、以下が含まれます。

- 合成ワールド生成、フィジカル AI リーズニング、行動シミュレーションを統合した初の世界基盤モデルである NVIDIA Cosmos 3 は、近日中に提供される予定であり、複雑な環境でのフィジカル AI の動作を支援します。- ヒューマノイド向けに設計されたオープンなリーズニング型視覚言語行動 (VLA) モデルである NVIDIA Isaac GR00T N1.7 が、実環境での展開に向けて商用向けに利用可能になりました。- リーズニング型 VLA モデルである NVIDIA Alpamayo 1.5 は、ナビゲーション ガイダンス、プロンプト コンディショニング、柔軟なマルチカメラ サポート、構成可能なカメラ パラメータにより、自動運転車のリーズニング機能を強化します。

GTC の基調講演で、NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は、DreamZero(https://dreamzero0.github.io/) の研究を基にした次世代ロボット基盤モデルである GR00T N2 を披露しました。 新しい世界行動モデル アーキテクチャ上に構築されたこのモデルは、ロボットが新しい環境下で新たなタスクを成功させる確率を、主要な VLA モデルの 2 倍以上に高めます。年内に提供を予定している GR00T N2 は、現在、MolmoSpaces と RoboArena でジェネラリスト ロボット ポリシーで第 1 位にランクインしています。

HCLTech、Johnson & Johnson MedTech、Milestone Systems、mimic robotics、Skild AI、Tulip、Toyota Research Instituteは、NVIDIA Cosmos を活用して、フィジカル AI のトレーニングとビデオ解析を加速させています。Humanoid、LG Electronics、NEURA、Noble Machines は、ヒューマノイド ロボットの展開を拡張するために、NVIDIA Isaac GR00T N1.7 を採用しています。

オープン モデルが、ヘルスケアおよびライフ サイエンス研究を加速

NVIDIA は、生物医学研究、創薬、医用画像処理、科学文献の理解を高速化するオープンなマルチモーダル基盤モデルとデータセットの提供により、ヘルスケアおよびライフ サイエンス分野で AI 主導の発見を推進しています。

NVIDIA BioNeMo は、ヘルスケアおよびライフ サイエンス向けのオープン AI 開発プラットフォームとして拡大しており、研究者が大規模な生物学的システムのモデル化、設計、シミュレーションを行うことを可能にします。

Proteina-Complexa は、構造ベースの創薬と治療薬開発を加速するタンパク質バインダー設計向けの生成モデルです。 Novo Nordisk、Viva Biotech、Manifold Bio は、Proteina-Complexa を活用して標的タンパク質に結合するタンパク質を設計し、生成された設計を実験的に検証しています。

NVIDIA は、EMBL の欧州バイオインフォマティクス研究所、Google DeepMind、ソウル国立大学と協力して(https://blogs.nvidia.com/blog/gtc-2026-news/#protein-dataset)、AlphaFold Protein Structure Database を大幅に拡張しました。約 3,000 万のタンパク質複合体予測を計算し、AlphaFold データベースに 170 万の高信頼度予測を追加することで、新しい薬物標的や疾患生物学の発見を加速させています。

提供予定

一部の NVIDIA オープン モデル、データ、フレームワークは、GitHub と Hugging Face、さまざまなクラウド、推論、AI インフラ プラットフォームのほか、build.nvidia.com(https://build.nvidia.com/) から利用できます。

モデルの多くは、エッジからクラウドまで、NVIDIA アクセラレーテッド インフラ上で安全かつスケーラブルに展開できる、NVIDIA NIM(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/products/nim-microservices/)(TM) マイクロサービスとしても利用できます。

フアンよる GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/keynote/)のリプレイを視聴し、セッション(https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/)もご確認ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-expands-open-model-families-to-power-the-next-wave-of-agentic-physical-and-healthcare-ai)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はAIとアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。