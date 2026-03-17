ドーミーインチェーン国内100棟目！『ドーミーイン四日市』 2026年3月17日(火)プレオープン

株式会社 共立メンテナンス

全国にビジネスホテル 「ドーミーイン」やリゾートホテル「共立リゾート」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、三重県四日市市に『天然温泉 緋衣(ひごろも)の湯 ドーミーイン四日市』を2026年3月17日(火)にプレオープンいたしました。

『ドーミーイン四日市』公式WEBサイト :https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/yokkaichi/?utm_source=20260317_release_prtimes_yokkaichi&utm_medium=20260317_release_prtimes_yokkaichi&utm_campaign=20260317_release_prtimes_yokkaichi

外観(イメージ)フロント(イメージ)客室(イメージ)

『天然温泉 緋衣の湯 ドーミーイン四日市』の特長

・ドーミーイン津に続いて、三重県で2棟目の出店

・天然温泉大浴場や高温ドライサウナ（オートロウリュ）、水風呂を完備

・朝食は地域ごとに特色のあるご当地料理「四日市とんてき」や「松阪牛コロッケ」をはじめ、

旬の食材を使った小鉢横丁など、約50種類の和洋バイキングをご提供

・四日市市の文化や工業都市の歴史を取り入れた館内デザイン

三重県内では「ドーミーイン津」に続く2棟目となるホテルが、ビジネスと観光の要衝である四日市市に誕生いたしました。近鉄四日市駅から徒歩約6分の好立地で、ビジネスでのご利用はもちろん、工場夜景を一望できる「四日市港ポートビル うみてらす14」や、地域の歴史に触れられる「四日市市立博物館」など観光スポットへのアクセスにも優れています。

館内には、四日市市の文化や工業都市の歴史をモチーフとしたデザインを随所に取り入れています。ロビーはコンクリート調のタイルと、光をモチーフにした六角形の天井パネルを組み合わせ、四日市コンビナートの幻想的な夜景のきらめきを空間全体で表現しました。また、東海道を旅する情景や伝統工芸「萬古焼」の装飾をあしらい、地域の歴史と文化を感じていただけます。四日市市という街ならではの魅力と個性を体感できる、こだわりの空間デザインをぜひお楽しみください。

朝食は、ドーミーインならではの「ご当地料理」として、スタミナ抜群の「四日市とんてき」や「松阪牛コロッケ」をはじめ、旬の食材を使った小鉢横丁など、約50種類の和洋バイキングをご用意しております。

朝食(イメージ)

【天然温泉 緋衣の湯 ドーミーイン四日市 支配人コメント】

平素よりドーミーインならびに御宿 野乃をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたび、三重県内2棟目となる「ドーミーイン四日市」が3月17日(火)にプレオープンいたしました。当ホテルでは男女ともに天然温泉大浴場に加え、高温ドライサウナを完備。心地よい熱気と蒸気に包まれ、日々の疲れをリフレッシュしていただける空間となっております。また、ドーミーインの醍醐味の一つであるご朝食には、三重の味覚をふんだんに取り入れています。名物の「四日市とんてき」や「松阪牛コロッケ」など、地元の食文化を存分に堪能できるラインナップで皆様の活力ある一日をサポートいたします。そして今回のオープンは、ドーミーインチェーンにおいて国内100棟目を迎える記念すべき節目となります。この大きな節目にふさわしいおもてなしでお客様をお迎えし、何度でも足を運びたくなるような「我が家の寛ぎ」を目指してまいります。スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/433_1_0e4e933e49d91986a9f0b56e3ed86f22.jpg?v=202603170351 ]

＜ドーミーインとは＞

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などを展開。ドーミーイン四日市を含み国内100棟、海外2棟、計102棟展開。

https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=20260317_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=20260317_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=20260317_release_prtimes_dormyinn)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは 1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260317_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260317_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260317_release_prtimes_kyoritsu)

■ご宿泊予約について

天然温泉 緋衣の湯 ドーミーイン四日市

公式サイト：https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/yokkaichi/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/yokkaichi/?utm_source=20260317_release_prtimes_yokkaichi&utm_medium=20260317_release_prtimes_yokkaichi&utm_campaign=20260317_release_prtimes_yokkaichi)

■ 画像提供

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