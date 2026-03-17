【柏市】昔のスポーツチームグッズ 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

柏市は、千葉県内でもスポーツ文化が盛んな地域として知られています。

地元には 柏レイソル をはじめとするスポーツチームがあり、サッカーや野球、バスケットボールなど、部活動や地域スポーツも活発です。

そのため柏市の家庭では、学生時代の部活用品、応援グッズ、昔使っていたスポーツ用品

などが家に残っているケースも多く見られます。

例えば部活で使っていたユニフォーム、昔応援していたチームのタオル、古いスポーツバッグ、使わなくなったボール

こうした用品は、思い出があるため「なかなか処分できない」という方も少なくありません。

特に学生時代に使っていたスポーツ用品は、

・思い出がある

・また使うかもしれない

・記念として残している

といった理由で、クローゼットや物置に長く保管されるケース が多いものです。

しかし年月が経つと、サイズが合わないユニフォーム、使わなくなったボール、古い応援グッズ

などが増えていき、収納スペースを圧迫してしまう原因になることもあります。

また、スポーツ用品はサイズや素材によって自治体のゴミとして処分する際に迷うこともあり、

「いつか処分しよう」と思いながら保管されている家庭も少なくありません。

3月は、新生活準備や部屋の整理など生活環境を見直すタイミングでもあります。

この時期にスポーツ用品を整理することで、収納スペースをより有効に活用することができます。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、柏市の生活スタイルに合わせた片付けサポートとして“昔のスポーツチームグッズ”回収キャンペーン を実施します。

ユニフォーム、応援グッズ、スポーツバッグなどスポーツグッズを含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

学生時代や趣味で使っていたスポーツ用品を、まとめて整理できる機会としてご利用いただけます。

背景と目的

柏市はスポーツ文化が根付いた地域で、学生スポーツや地域クラブなどが活発に行われています。

そのため家庭には

・部活用品

・応援グッズ

・スポーツ用品

などが残りやすい傾向があります。

特に

「学生時代のユニフォームが残っている」

「昔使っていたスポーツ用品が物置にある」

といったケースで、処分するタイミングを逃している家庭も少なくありません。

こうしたスポーツ用品整理のきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 昔のスポーツチームグッズ まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

割引内容： 対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・ユニフォーム

・帽子

・応援タオル

・ボール

・スポーツバッグ

備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「柏市キャンペーン」 とお伝えください。

※「残す作品」「処分する作品」が混在していてもOK。写真で仕分けの相談もできます。

キャンペーン対応エリア（柏市全域）

対応地域例

柏、南柏、柏の葉、豊四季、北柏、逆井、新柏、増尾、酒井根、光ヶ丘、松葉町、若柴、あけぼのなど

※上記以外も柏市全域で対応可能です。

スポーツ用品整理でよくあるお悩み

・部活用品がクローゼットに残っている

・昔のユニフォームを処分したい

・スポーツ用品をまとめて整理したい

・物置のスポーツグッズを片付けたい

・収納スペースを広く使いたい

スポーツ用品でよく出る不用品例

ユニフォーム

応援グッズ

応援グッズ

スポーツ用品

収納用品

回収品目の詳細例

ユニフォーム

サッカー・野球などのユニフォーム

応援グッズ

タオル、フラッグ、応援グッズ

ボール

サッカーボール、バスケットボールなど

スポーツ用品

グローブ、ラケットなど

収納用品

スポーツバッグ、用具袋など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・スポーツ用品をまとめて整理したい方

・学生時代の用品を片付けたい方

・収納スペースを広く使いたい方

・柏市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけでOK。スムーズに見積もりするコツはこれだけ。

スポーツ用品や応援グッズなど、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

「これは残したい」「これは処分したい」も、写真にメモでOK。片付けの判断を一緒に進められます。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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📰 柏市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)