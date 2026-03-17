生成AIを“正しく安全に使う力”を全従業員に。情報漏えい・誤情報・著作権リスクを学ぶ実践型eラーニングを提供開始

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用が学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、法人向けリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームにて、「生成AIリスク対策コース 従業員編」を2026年3月17日より提供開始します。

本コースは、生成AIを業務で利用する際に押さえるべき「やってはいけないこと」と「守るべきルール」を、現場で起こりうるケーススタディを通じて学べるeラーニングプログラムです。情報漏えいや法的リスク、ハルシネーション（誤情報）、著作権・倫理上の注意点など、日常業務に潜む生成AI活用の落とし穴を具体的に理解し、従業員一人ひとりが安全かつ適切に生成AIを使いこなすための判断力を体系的に養うことができます。

背景・概要

近年、生成AIの業務活用が急速に広がる一方で、従業員が十分な知識や判断基準を持たないまま利用したことで、情報漏えいや誤情報の拡散、著作権・倫理面でのトラブルといったリスクが顕在化しています。特に、日常業務の中で生成AIを手軽に活用できるようになったことで、「機密情報や個人情報を入力してよいのか分からない」「AIが出力した内容をそのまま業務に使ってよいのか判断できない」「便利さは感じる一方で、何が危険なのかが曖昧なまま使っている」といった不安や課題を抱える企業が増えています。

一方で多くの企業では、生成AIの利用ルールを整備していても、現場の従業員一人ひとりにまで具体的な判断基準が浸透しておらず、実務の中で適切な使い分けができていないケースも少なくありません。こうした背景を受け、当社では、生成AIを業務で利用する際の「やってはいけないこと」と「守るべきルール」を、具体的なケーススタディを通じて実践的に学べるeラーニングコンテンツ「生成AIリスク対策コース 従業員編」を開発しました。本コースでは、生成AI活用の全体像を踏まえながら、入力時に注意すべき情報漏えいや法的リスク、出力時に注意すべきハルシネーション（誤情報）や著作権・倫理面の論点について、現場で起こりうる具体例をもとに段階的に学習します。受講者は、生成AIの利便性とリスクの両面を正しく理解し、日常業務の中で安全かつ適切に活用するための基礎知識と判断力を体系的に身につけることができます。

本講座の主な特徴

ハルシネーション（誤情報）を見抜くチェック力を習得

生成AIの出力をそのまま信じるのではなく、誤情報や不正確な内容が含まれる可能性を前提に、どのように確認・検証すべきかを学びます。生成AIの利便性を活かしながら、業務品質を守るための基本的なチェックの視点を身につけることができます。

著作権・倫理トラブルを回避する判断基準の学習

生成AIの利用に伴う著作権や倫理面のリスクについて、実務上の注意点を整理しながら学習します。AIが生成した文章・画像・アイデアなどを業務利用する際に、どのような点に留意すべきかを理解し、組織として安心して活用するための基礎力を養います。

全従業員が押さえるべき生成AI活用の基礎知識を体系化

生成AI活用の全体像を踏まえながら、情報漏えい、法的リスク、誤情報、著作権・倫理といった主要テーマを体系的に学べる構成です。日常業務に潜む“落とし穴”を具体例で理解することで、従業員一人ひとりが安全かつ適切に生成AIを活用するための判断力を身につけられます。

想定受講者

提供形態

- 日常業務で生成AIを利用している、または利用を検討している方- AIを使う上でのセキュリティや著作権のルールを正しく理解したい方- 「便利なのはわかるけれど、なんとなく使うのが不安」と感じている方

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。受講者は自分のペースで学習を進められ、必要な知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

ただいま、生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。

ご希望の方は、以下のリンクよりご予約ください。

お申し込みはこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1：GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

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フォロワー数14.8万人 (2026年3月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180