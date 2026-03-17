アイチューザー 浦和レッズ戦で環境クイズを実施「みんなが集まる力」を未来の緑に変える参加型イベントを開催

アイチューザー株式会社

太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業「みんなのおうちに太陽光」を運営するアイチューザー株式会社(本社：東京都港区南麻布5-2-32、代表取締役社長 廣瀬 彬、以下、アイチューザー)は、2026年3月7日（土）に埼玉県の埼玉スタジアム2002で開催された浦和レッドダイヤモンズvs水戸ホーリーホック戦において、埼玉県のブースで来場者を対象に「みんなが集まることで生まれる大きな力」を体感できる環境クイズ企画を実施しました。

埼玉スタジアム2002へのブース出展は、2025年5月に引き続き、2回目となります。

当日は、来場サポーターの皆さまへ環境クイズへの挑戦を呼びかけました。この企画は、クイズの参加人数に応じて「JFAグリーンプロジェクト」※ へ寄付が行われる仕組みです。共同購入事業の核である「みんなが集まることで生まれる大きな力」を、屋根設置型の太陽光発電とは異なるアプローチとして、地球温暖化の適応策となる校庭や広場の緑化活動への支援へと繋げます。

ブースでは、クイズを通じて楽しみながら地球温暖化対策への理解を深めるとともに、さらに興味を持たれた参加者には「みんなのおうちに太陽光」の事業概要や、仕組みについて個別に案内しました。

ブースを訪れた参加者からは、夏の暑い日に天然芝は体感温度を10度下げるというクイズの回答が紹介されると、「こんなに下がるとは思わなかった」といった驚きの声が上がりました。また、クイズをきっかけに、「この前、芝生の公園に行ったときは涼しかったよね」などと親子で会話を交わす様子も見られました。今回のブース出展を通じて、260人の方がクイズに参加しました。

※ 寄付先については、JFA DREAM fundへ、使途を、JFAグリーンプロジェクトが含まれる社会貢献活動(アスパス！)に指定し行われる予定です。

https://www.jfa.jp/dream-fund/purpose.html

※JFAグリーンプロジェクトについて

https://www.jfa.jp/social_action_programme/green_project/about.html

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87257/table/17_1_87ea7a9b4dcb7b38e06d2a91c0408df1.jpg?v=202603170351 ]

■「埼玉県 みんなのおうちに太陽光」への参加登録の募集期間

2026年3月5日（木）から9月9日（水）まで

※埼玉県下、下記９市町の皆さまが対象です。

さいたま市 川越市 春日部市 狭山市 上尾市 蓮田市 鶴ヶ島市 日高市 宮代町

※本事業は、上記市町とアイチューザー株式会社が協定を締結して実施しています。

■参加登録方法

下記ウェブサイトからご登録いただけます。

https://switchtogether.jp/solar-and-battery/saitama

■みんなのおうちに太陽光について

「みんなのおうちに太陽光」は、アイチューザーが全国の自治体と協定を締結し展開している、太陽光パネルおよび蓄電池の共同購入事業です。この取り組みは、単なる「まとめ買い」ではありません。

情報の多さや製品への馴染みのなさから生じる「選べない」「信じられない」「分からない」といった購買行動の障壁を、「大きな購買力」と「包括的なサポート」によって取り除きます。

■アイチューザー株式会社について

2008年に設立されたiChoosrは、オランダアムステルダムに本社をおき、オランダ、ベルギー、イギリス、アメリカ、日本において、再生可能エネルギーの普及を支援するサービスを提供・運営しているグローバル企業です。

行動経済学に基づき、「消費者が手間をかけず、安心して再生可能エネルギー製品の導入ができる機会」を提供することを軸に、各国で共同購入事業を展開しています。

その日本法人であるアイチューザー株式会社は、2017年11月の設立以来、日本国内で事業を展開しており、2019年から開始した、住宅用・事業者向け 太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業において、累計11万世帯を超える参加登録があり、今後もさらなる拡大を見込んでいます。

当社は下記の自治体と協定を結びパートナーの関係を築いています。

（2026年3月現在）

＜住宅用・事業者向け 10kW未満実施エリア＞

都道府県：

北海道 青森県 宮城県 群馬県 千葉県 東京都 新潟県 神奈川県

山梨県 岐阜県 静岡県 三重県 京都府 大阪府 和歌山県 兵庫県

山口県 愛媛県 福岡県 長崎県

市町村：

仙台市 さいたま市 春日部市 宮代町 上尾市 蓮田市 川越市 狭山市 鶴ヶ島市 日高市

みよし市 日進市 一宮市 長久手市 尾張旭市 西尾市 京都市 神戸市 尼崎市 芦屋市 伊丹市

加古川市 宝塚市 高砂市 川西市 三田市 播磨町 稲美町 明石市 西宮市 猪名川町 小野市

桑名市 鳥取市 若桜町 新温泉町

＜事業者向け 10kW以上 低電圧・高電圧実施エリア＞

都道府県：

宮城県 群馬県 千葉県 静岡県 岐阜県 愛媛県 山口県 福岡県 長崎県

市町村：

津市 四日市市 桑名市 一宮市 長久手市 日進市 みよし市

西宮市 尼崎市 豊中市 吹田市