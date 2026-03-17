【リーガロイヤルホテル京都】春をもっと身近に、ホテル館内で叶う“お花見気分”『春の訪れを感じる桜の装飾を実施中』

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、館内各所にて2026年4月13日（月）まで華やかな桜の装飾を実施しています。

ホテルロビー 桜の装飾イメージ

桜が咲き誇る春の京都の風情を館内でも感じていただけるよう、1階ホテルロビーには桜の生花を設え、春の息吹を感じる空間でお迎えします。最上階の回転展望フレンチレストラン「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」では、天井まで広がる桜のアーチを見上げながら、ゆるやかに移ろう春の京都の景色とともにフランス料理をご堪能いただけます。また「オールデイダイニング カザ」店頭では、満開の桜を模した華やかなトンネルが登場し、春の雰囲気を演出します。

「オールデイダイニング カザ」装飾イメージ「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」装飾イメージ

地下1階フロアでは、フロアの両側を桜で彩り、桜並木を歩くような気分を愉しめます。同フロアには、「鉄板焼 葵」「懐石フランス料理 グルマン橘」「中国料理 皇家龍鳳」「京料理 たん熊北店」「バー グラナダ」と多彩なレストランが揃い、さまざまなシーンでご利用いただけます。

春ならではの華やかさに包まれた館内で、心ゆたかなひとときをお過ごしください。

詳細については、次の通りです。

◇◆『春の訪れを感じる桜の装飾を実施中』概要 ◆◇

【実施期間】

2026年3月13日（金）～4月13日（月）

【実施場所】

ホテルロビー（1階） ／ オールデイダイニング カザ（1階） ／ 地下1階フロア ／ フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）

※館内装飾の桜は、ホテルロビーのみ生花です。

公式サイトを見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

総支配人室 販売促進

〒600-8237

京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地

075-361-9149（直通）

（受付時間 平日10：00～17：00）

https://www.rihga.co.jp/kyoto