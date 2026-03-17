「ジャックダニエル フレーバーズ」シリーズから12年ぶりの新商品が登場！「ジャックダニエル テネシーアップル」が4月6日より日本上陸。

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

定番の「ジャックダニエル Old No.7」をベースにした「ジャックダニエル フレーバーズ」シリーズから、新フレーバーが日本に本格上陸。1866年創業時から継続してきたジャックダニエルの品質と 信念をもとに新たな味わいを4月6日より順次販売開始。また、本日3月17日より、先行予約も開始。

世界有数のスピリッツ会社であるブラウンフォーマン社の日本法人、ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 アーロン・J・マーティン）は、2026年4月6日（月）より新フレーバー「ジャックダニエル テネシーアップル」の日本での販売を、全国のスーパーやリカーストアなどにて順次開始します。また、2026年3月17日（火）より、Amazonおよび、リカーマウンテン他で先行予約も開始します。

アマゾン：https://www.amazon.co.jp/dp/B07T9LP2C3

リカマンオンライン：https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/liqueur/liqueur-otheres/709820

ウイスキーライフ本店：https://likaman.net/view/item/000000016261

なお、本商品は、「ジャックダニエル テネシーハニー」の発売から12年ぶりとなる新作で、「ジャックダニエル Old No.7」のなめらかな口当たりとさわやかなアップルの風味を感じる味わいが特長です。

親しみやすくも本格的な味わい！「ジャックダニエル テネシーアップル」

1866年創業から160年を迎えたジャックダニエルは、キャラメルやバニラなどの甘い香りが特長のテネシーウイスキー。この度発売する「ジャックダニエル テネシーアップル」は、ウイスキーの代表格ともいわれる「ジャックダニエル Old No.7」をベースに、みずみずしいアップルのリキュールを加えています。

ジャックダニエル Old No.7は、サトウカエデの炭で原酒を一滴一滴磨く、チャコール・メローイング製法を採用。手間暇かかるこの工程によって雑味が取り除かれ、まろやかな口当たりが生まれると同時に、バーボンとは別格のテネシーウイスキーと定義されます。

そして、今回の「ジャックダニエル テネシーアップル」は、ウイスキー愛飲者だけでなく幅広い層をターゲットにした、親しみやすい味わいとなっており、リンゴの爽やかな風味の中に、「ジャックダニエル Old No.7」由来のキャラメルの香りや柔らかなスパイスが調和しています。最後には甘いリンゴとほのかなトーストしたオークの余韻が感じられます。

「ジャックダニエル テネシーアップル」商品概要

ブランド：ジャックダニエル

製品名：ジャックダニエル テネシーアップル

カテゴリー：リキュール

容量：700ml

アルコール度数：35%

「ジャックダニエル フレーバーズ」シリーズ

■ ジャックダニエル テネシーハニー

ジャックダニエル Old No.7のなめらかな口当たりに、香ばしいナッツと優しいハチミツのリキュールを加えた、ジャックハニー。ハチミツの芳醇な甘みに、ウイスキーのコクが絶妙にマッチし、女性やウイスキー初心者にも人気の１本です。

「ジャックダニエル フレーバーズ」おすすめの飲み方

ジャックダニエルは、ストレートやロック、ソーダ割り、水割りなど、さまざまな楽しみ方ができる奥深いお酒です。自分好みの飲み方を探す時間もまた、醍醐味のひとつ。そして、「ジャックダニエル テネシーアップル」「ジャックダニエル テネシーハニー」といったフレーバーズシリーズは、よりシンプルに、より気軽に本格的な味わいを楽しめるのも特長。

ジャックダニエルフレーバーズ1に対して割り材4の割合で愉しむ、紅茶の香りとフルーティーさが調和する「アップルティー」、爽やかな味わいが引き立つ「アップルトニック」、やさしい甘みと酸味のバランスが楽しめる「ハニーレモネード」、スパイシーなアクセントが心地よい「ハニージンジャー」など。その日の気分やシーンに合わせて選べる、シンプルでわかりやすい楽しみ方も、「ジャックダニエル フレーバーズ」シリーズの魅力の一つです。

ジャックダニエル ブランドストーリー

ジャックダニエル蒸溜所は、1866年にアメリカ合衆国政府に正式に登録され、テネシー州リンチバーグに本拠を置く。アメリカ合衆国で初めて登録された蒸溜所であり、アメリカ合衆国国家歴史登録財にも指定されている。現在、ジャックダニエルは世界170以上の国で親しまれるグローバルアイコンであり、インターブランド社によって「世界で最も価値あるスピリッツブランド」のひとつとして認められている。日本では、ジャックダニエル オールドNo.7、ジャックダニエル テネシーハニー、ジェントルマンジャック、ジャックダニエル シングルバレルが、ジャックダニエルブランドから発売されている。

公式Instagram :https://www.instagram.com/jackdanielsjapan/

ブラウンフォーマン社について

155年以上の歴史を誇るグローバルスピリッツ企業、ブラウンフォーマン社は、「市場にこれ以上のものはない」という創業者の揺るぎない信念のもと、世界中で愛される数多くのブランドを生み出してきました。アメリカ・ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなど、多様なプレミアムブランドを展開しています。世界中に約5,000名の従業員を擁し、170を超える国と地域で、最高品質のスピリッツへの情熱と誇りを持って販売しています。

ブラウンフォーマン社 https://www.brown-forman.com

ブラウンフォーマンジャパン株式会社 https://www.brown-forman.com/japan

飲酒は20歳を過ぎてから。お酒は適量で。妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。飲酒運転は法律で禁止されています。のんだあとはリサイクル。Jack Daniel‘s 及び Old No.7 は登録商標です。 (C)２０２６ Jack Daniel's.