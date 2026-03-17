大人と子どもが一緒に使える「ｍa＆ｍe Latte(マー＆ミー ラッテ)」が北欧デザインブランド「kippis(R)(キッピス)」とコラボ！

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、親子で一緒に使えるヘアケア＆スキンケア商品を展開する「ｍa＆ｍe Latte(マー＆ミー ラッテ)」から、宝島社の北欧デザインブランド「kippis(R)（キッピス）」とコラボレーションしたデザインパッケージの「寝ぐせ直しウォーター」、「クリーム」、「うるおいパック ミルキートリートメント」を２０２６年４月８日(水)に数量限定で発売いたします。

「マー&ミー」は、大人と子どもの異なるダメージをどちらもケアして、“わたしにも、こどもにも、うれしい。”をかなえるヘアケア＆スキンケア商品を展開しています。バスタイムやお風呂あがり、朝のおしたくを子どもとの大切なコミュニケーションの時間と考え、このかけがえのない時間を豊かにするご提案をしてまいりました。このような「マー＆ミー」の活動のひとつとして展開する、北欧デザインブランド「kippis(R)」とのコラボレーションデザインパッケージは、毎回大人にも子どもにもお楽しみいただいております。

今回は、「kippis(R)」デザイナーの一人、「Matti Pikkujamｓa（マッティ・ピックヤムサ）」氏がデザインした「Samettikukka（サメッティクッカ）」という“マリーゴールド”をテーマにしたテキスタイルが「マー＆ミー」の「アウトバスヘアケア３品」のパッケージを彩ります。

「マー＆ミー」の「アウトバスヘアケア」は保湿成分「プレミアムミルクプロテインｍｉｘ」配合で、大人と子ども、ふたりの髪ダメージを同時にケアします。さらに、「着色料フリー」、「サルフェートフリー」、「ノンカチオン」の“３つの無添加”でふたりの髪と肌に配慮した使い心地とアップル＆ピオニーの香りでやさしく包みこみます。目にするたび、ほっとゆったりできて、思わず笑みがこぼれる限定デザインです。

【共通商品特長】

わたしにも、こどもにも、うれしい。大人と子どもが一緒に使えるアウトバスヘアケアのkippis(R)限定デザイン商品

●髪と地肌の保湿成分「プレミアムミルクプロテインｍｉｘ＊」配合

たんぱく質豊富なミルク含有「プレミアムミルクプロテインmix*」で、変化を感じる大人と成長過程の子ども、ふたりの髪ダメージを同時にケアします。細くてやわらかい髪も、からまりにくい髪へと導きます。

●３つの無添加

着色料フリー・サルフェートフリー（硫酸系界面活性剤不使用）・ノンカチオン（カチオン界面活性剤不使用）

シンプルな処方設計でふたりの髪と肌にうれしい処方です。

●やさしく包みこむ「アップル＆ピオニー」の香り

汗・皮脂による地肌のニオイをおさえ、心地よい香りがつづくブルーミング香料採用

●ＵＶカット、静電気防止、湿気コントロール

* 【髪と地肌の保湿成分】ラクトフェリン（牛乳）＋乳酸桿菌/乳発酵液（牛乳）＋セリン（ウォーター）、シアバター（クリーム、ミルキートリートメント）

＜スタイリング＞

寝ぐせ直しウォーター

●すばやく寝ぐせを直すうるおいウォーター

●時間がない朝も手ぐしだけでサッとまとまります。

クリーム

●べたつかないクリーム

パサつき・浮き毛をおさえ、スタイリングしやすいしっとりした髪へ導きます。

●顔・からだにもお使いいただけます。

●パッチテスト済み

（すべての方に皮フ刺激が起こらないということではありません。）

＜洗い流さないトリートメント＞

うるおいパック ミルキートリートメント

●ドライヤー前におすすめのうるおいたっぷりトリートメントミルク

●ヒートプロテクト

ドライヤーの熱から髪を守ります。

●うるおいパックしたようなしっとり髪へ導きます。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/678_1_cc750b8bbc14038e783666601b36e5c8.jpg?v=202603170351 ]



【発売予定日】２０２６年４月８日(水)



【販売チャネル】全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】www.kracie.co.jp/ma-me-latte/(https://www.kracie.co.jp/ma-me-latte/)



以 上