バンダイナムコのキャラクターグッズを気軽に買えるコーナーがTSUTAYA内に初登場！！ 「バンダイナムコ Cross Spot」TSUTAYA南古谷店　2026年3月27日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、バンダイナムコグループのキャラクターグッズを販売する「バンダイナムコ Cross Spot」を、2026年3月27日(金)、「TSUTAYA南古谷店」(埼玉県川越市)内にオープンします。

▲「バンダイナムコ Cross Spot」TSUTAYA南古谷店

「バンダイナムコ Cross Spot」は国内12か所に展開する体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store」で取り扱う人気商品や手頃な商品をピックアップして、全国の映画館などの一部区画で販売するグッズコーナーで、今回TSUTAYA内に初登場します。

「バンダイナムコ Cross Spot」 TSUTAYA南古谷店にぜひご期待ください。

施設概要

[施設名称] バンダイナムコ Cross Spot TSUTAYA南古谷店

[所在地] 埼玉県川越市泉町3-1 ウニクス南古谷プラザ棟内 2F

[営業時間] 9:00～22:00

[施設面積] 45.6平方メートル （約13.8坪）

[公式サイト] https://bandainamco-am.co.jp/crossspot/topics/open_202603

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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