Librus株式会社、インサイトレポート「年収アップに直結するスキルセットとは」を公開

Librus株式会社

Librus株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田光一郎、以下「当社」）は、企業経営者や経営戦略/管理に携わるご担当者様に向けて、インサイトレポート『年収アップに直結するスキルセットとは』を本日公開いたしました。

本ホワイトペーパーでは、公的統計や国際調査を基に、スキルと年収の相関関係を整理し、年収アップに直結する主要なスキルカテゴリを分析する。AI・データ活用、サイバーセキュリティ、プロジェクトマネジメント、クラウド、分析力やリーダーシップなどのポータブルスキルは、市場需要と賃金の両面で高い相関を示す。さらに資格取得や語学力、マネジメント経験の組み合わせが年収差を拡大させる要因となることを示し、スキル投資の方向性を把握していただける内容となっています。

■ホワイトペーパーの主な内容（一例）

1. なぜ今、スキルセットが年収を決めるのか

2. 年収アップに直結する5つのスキルカテゴリ

3. スキルレベルと年収：国内データの詳細分析

4. 資格取得が年収に与えるインパクト

5. スキルアップの実践的アプローチ など



当社では今後も、ホワイトペーパーや調査レポートを通じて、企業の経営、デジタル戦略の高度化を支援してまいります。

【参照方法】

以下より、無料でインサイトレポートをご覧いただけます。

https://librus.co.jp/column/2918(https://librus.co.jp/column/2918)

■PDF形式

https://prtimes.jp/a/?f=d53960-39-2849f59e46deed9fe0dd2341cff737ca.pdf

【Librus株式会社について】



Librus株式会社は、フィンテックおよびサイバーセキュリティ領域におけるコンサルティング・システム開発・運用支援を提供する国内有数のプロフェッショナルファームです。中堅・大手企業に向けた戦略的支援を通じて、企業価値の最大化を図ることをミッションとしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Librus株式会社 広報担当 島津

E-mail：info@librus.co.jp

URL：https://www.librus.co.jp/