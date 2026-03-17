山形交響楽団の名演を再び！原田慶太楼×川上一道 によるコープランドをU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、山形交響楽団「俊英 原田＆山響首席 川上が奏でるコープランド バレエ組曲「アパラチアの春」／クラリネット協奏曲」を3月26日（木）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

1972年東北初のプロ・オーケストラとして誕生した山形交響楽団。2022年、山響との初共演で絶賛を博した原田慶太楼が今回2度目の登場。俊英、原田慶太楼＆山響首席、川上一道による珠玉のコープランド特集を、この度U-NEXTにて独占ライブ配信いたします。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でライブ配信をお楽しみください。

また、U-NEXTと山形交響楽団が、3月29日（日）に山形・やまぎん県民ホールにて開催するファミリーコンサート『オーケストラの日2026 Supported by U-NEXT ”PLAY, NEW TOHOKU.”～with森崎ウィン&はいだしょうこ～』のチケットはただいま好評発売中です。当日は、特別ゲストアーティストとして、森崎ウィン、はいだしょうこが登壇するほか、人気キャラクター・たべっ子どうぶつのどうぶつたちも登場予定です。家族で楽しめる楽曲たちを、ぜひ山形交響楽団のオーケストラとともにお楽しみください。

さらに、U-NEXTでは過去の山形交響楽団の名演集を見放題で配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

俊英 原田＆山響首席 川上が奏でるコープランド バレエ組曲「アパラチアの春」／クラリネット協奏曲

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013635

ライブ配信：3月26日（木）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～4月26日（日）23:59まで

配信公演：2023年8月5日 山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館） 大ホール 公演

指揮：原田 慶太楼

クラリネット：川上 一道（山響首席奏者）

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【山形交響楽団 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011896

オーケストラの日2026 Supported by U-NEXT ”PLAY, NEW TOHOKU.”～with森崎ウィン&はいだしょうこ～

公演日時：2026年3月29日（日）16:00開演

会場：やまぎん県民ホール

指揮：竹本泰蔵

演奏：山形交響楽団

出演：ゲストアーティスト／森崎ウィン、はいだしょうこ

コラボキャラクター／たべっ子どうぶつ

チケット：

一般S席：5,000円 A席：4,000円 B席：3,000円

学生S席：2,500円 学生A：2,000円 学生B：1,500円

幼児（3歳以上）：無料（座席指定エリアあり）

※3歳以上入場可。「学生」は小学生～24歳までの方が対象

チケット発売：https://p-ticket.jp/yamakyo

※未就学児を含むチケットは、山響チケットサービスのみで取り扱い

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。