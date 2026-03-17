【N-E.X.T.ハイスクール】平井聡一郎氏オンラインセミナーに株式会社みんがくが協力、代表佐藤がモデレーター登壇

株式会社みんがく代表の佐藤雄太、「平井聡一郎氏と考える高校改革の最初の一歩」にモデレーター登壇

株式会社みんがく（本社：東京都中央区）は、当社代表の佐藤雄太が代表理事として兼任する一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）および合同会社未来教育デザインが主催するオンラインイベント「平井聡一郎氏と考える高校改革の最初の一歩」において、当社代表の佐藤雄太がモデレーターとして登壇することをお知らせいたします。

文部科学省が推進する「N-E.X.T.ハイスクール構想」により、高校教育改革の必要性が高まる一方で、教育現場では「何から着手すべきか分からない」「構想を実行に落とし込めない」といった課題が顕在化しています。

本イベントは、こうした課題に対し、90分で自校の改革アクションを具体化する実践型プログラムとして実施されます。

当社は本取り組みに協力企業として参画し、教育現場における生成AI活用の実践知と、学校・自治体への伴走支援の知見を活かし、現場起点での教育DX推進を支援してまいります。

■ イベントの特徴

お申込み :https://education-ai260326.peatix.com

本イベントでは、元教育委員会参事兼課長として高校改革を牽引してきた平井聡一郎氏を迎え、制度解説にとどまらず、各地域における改革ビジョンの言語化と実行に向けた第一歩を支援します。

■ みんがくの取り組みとの関係

- 自治体・学校ごとの改革ビジョンを90分で具体化- 教育行政の実務経験に基づくフィードバック- AIを活用した「実行可能な構想」への落とし込み

当社は、教育向け生成AIプラットフォーム「スクールAI」と人材派遣による伴走支援を組み合わせた、自治体向け「N-E.X.T.ハイスクール支援パッケージ」を提供しています。

本パッケージは、構想策定から現場実装までを一体的に支援し、教育と地域産業を接続する“地域共創型DX人材育成エコシステム”の構築を目指すものです。

今回のイベントは、その実践の一端を体験できる機会として位置づけられています。

【関連プレスリリース】

当社の「N-E.X.T.ハイスクール支援パッケージ」に関する詳細は、以下のプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000079497.html

■ 開催概要

- イベント名：平井聡一郎氏と考える高校改革の最初の一歩- 日時：2026年3月26日（木）15:30～17:00- 形式：オンライン開催- 対象：教育委員会、学校管理職、教職員等- 参加費：無料

※イベント参加者限定で、個別相談（無料）も実施予定です。自校・自治体の状況に応じた具体的な進め方についてご相談いただけます。

＜主催・協力＞

主催：

合同会社未来教育デザイン

一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）



協力：

株式会社青楓館

株式会社みんがく（教育DX・生成AI活用支援）

詳細・お申込み：https://education-ai260326.peatix.com

■ 今後の展望

当社は今後も、教育AI活用協会をはじめとする関係機関との連携を通じ、N-E.X.T.ハイスクール構想の実現に向けた具体的な支援を推進してまいります。

■株式会社みんがく

「次世代の教育をスタンダードを創る」株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。